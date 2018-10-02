Altanlar ve IlÄ±cak iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet kararÄ± onandÄ±

Ä°stinaf mahkemesi gazeteciler Ahmet-Mehmet Altan ve NazlÄ± IlÄ±cak'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸi iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet cezasÄ±nÄ± onadÄ±.

15 Temmuz darbe giriÅŸimini önceden bildikleri iddiasÄ±yla “anayasayÄ± ihlal” suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve NazlÄ± IlÄ±cak’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 kiÅŸinin Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce yeniden yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava görüldü. SavunmasÄ±nÄ± yapan NazlÄ± IlÄ±cak, kendisi hakkÄ±ndakiÄŸ suçlamalarÄ± tek tek çürüttüÄŸünü, savunmalarÄ±n savcÄ± tarafÄ±ndan mütaalada yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu.

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nce büyük salonda yapÄ±lan duruÅŸmaya, tutuksuz yargÄ±lanan gazeteci Mehmet Altan ile tutuklu NazlÄ± IlÄ±cak, Fevzi YazÄ±cÄ±, Yakup ÅžimÅŸek ve Åžükrü TuÄŸrul ÖzÅŸengül katÄ±ldÄ±. Tutuklu gazeteci Ahmet Altan ise duruÅŸmaya Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEBGÄ°S) ile baÄŸlandÄ±.

ILICAK: SAVUNMAM YOK SAYILDI

DuruÅŸmanÄ±n baÅŸÄ±nda söz alan NazlÄ± IlÄ±cak hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde çürüttüÄŸünü, ancak buna raÄŸmen savunmasÄ±nÄ±n savcÄ±nÄ±n esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±yla yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kendisinin kanun hükmünde kararnameyle kapatÄ±lan Bugün gazetesinde çalÄ±ÅŸÄ±rken gazetenin sahibi AkÄ±n Ä°pek hakkÄ±nda herhangi bir soruÅŸturma bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan IlÄ±cak, daha sonra çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Can Erzincan TV’nin de Gülen cemaatiyle iliÅŸkisi olduÄŸuna dair bir iddia varsa bunun kanalÄ±n sahibi Recep AktaÅŸ’a sorulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

YAZICI: CEVAPSIZ SORULAR VAR

IlÄ±cak’Ä±n ardÄ±ndan söz alan Fevzi YazÄ±cÄ± ise hakkÄ±ndaki “darbe” suçlamalarÄ±nÄ± bir kez daha reddetti. YazÄ±cÄ±, Zaman gazetesinin “gülen bebek reklamÄ±” olarak bilinen ve darbe mesajÄ± verdiÄŸi iddia edilen reklamÄ±nÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± sürecine dahil olduÄŸu gerekçesiyle aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbede mahkum edilmiÅŸti. Davada çok sayÄ±da cevapsÄ±z soru olduÄŸunu belirten YazÄ±cÄ±, “Askerler bu reklamdan hangi talimatÄ± aldÄ±?” diye sordu.

MEHMET ALTAN: TAHLÄ°YE SUÇSUZ TUTUKLANDIÄžIM ANLAMINA GELÄ°YOR

Daha sonra savunmasÄ±nÄ± yapan, tutuksuz yargÄ±lanan Mehmet Altan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Anayasa ihlal edilerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m ve tutuklandÄ±m. Anayasa ihlal edilerek önce tahliye edilmedim, sonra aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbete mahkûm edildim. Cumhuriyet tarihinde ilk kez birinci derecede bir mahkeme Anayasa Mahkemesi genel kurul kararÄ±nÄ± dinlemedi, Anayasal suç iÅŸledi. Mahkemeniz beni “kiÅŸi hürriyeti ve güvenliÄŸimin“ ihlali nedeniyle tahliye etti. Bu, suçum olmadÄ±ÄŸÄ± halde tutuklandÄ±ÄŸÄ±m anlamÄ±na geliyor. Gelin görün ki 21 Eylül günkü duruÅŸmada savcÄ± benim yeniden “müebbet hapse” çarptÄ±rÄ±lmamÄ± istedi. Hukuken böyle bir ÅŸey olabilir mi? AçÄ±klama ve görüÅŸü cebir unsuru kabul ediyor savcÄ±. Böylece 309. maddeyi ve o maddeyi hazÄ±rlayan Parlamento’nun iradesini yok sayÄ±yor.”

Polis Akademisi eski öÄŸretim görevlisi Åžükrü TuÄŸrul ÖzÅŸengül ise savunmasÄ±nda mahkemelerin “Ä±srarla suç uydurma” gayreti içinde olduklarÄ±nÄ±, delil arayÄ±ÅŸÄ±na önem verilmediÄŸini söyledi.

Dava kapsamÄ±nda iki yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir tutuklu bulunan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup ÅžimÅŸek esas hakkÄ±nda savunmasÄ±nda savcÄ±nÄ±n herhangi bir somut gerekçe belirtmeksizin aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet cezalarÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± istemesini eleÅŸtirdi.

“Tam 793 gündür hapis yatÄ±yorum. HakkÄ±mdaki beÅŸ adet iddianÄ±n hepsine cevap verdim, bunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda tek bir iddia bile yoktur,” diyen ÅžimÅŸek, savcÄ±nÄ±n “soyut tehlike” kavramÄ±nÄ± kullanarak aslÄ±nda somut bir delil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini belirtti. ÅžimÅŸek, “Buna raÄŸmen aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet, yani eski mevzuata göre idam talep edebiliyor. SavcÄ±lÄ±k gibi yüce bir makamda bulunan bir kiÅŸiden, suç olduÄŸunu varsaydÄ±ÄŸÄ± unsurlarÄ± ifade etmesini beklerdim,” dedi.

AHMET ALTAN: BÄ°Z NEREDE YARGILANIYORUZ?

DuruÅŸmaya SEGBÄ°S ile baÄŸlanan Ahmet Altan savunmasÄ± için söz aldÄ±: "Subliminal mesajla' baÅŸlayÄ±p, 'manevî cebir' ile devam ederek, istinaf savcÄ±sÄ±nÄ±n 'soyut tehlike yaratmak' suçlamasÄ±yla ÅŸahikasÄ±na ulaÅŸan bu tatsÄ±z vodvil bize bazÄ± gerçekleri gösterdi. Birincisi, birileri bizim hapiste kalmamÄ±zÄ± hastalÄ±klÄ± bir saplantÄ±yla istiyor.Ä°kincisi, bizi hapiste tutmak hukuk çerçevesi içinde mümkün deÄŸil.Üçüncüsü, bizi hapiste tutma isteÄŸi ile hukukun gerçeklerinin çarpÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± noktada yaÅŸadÄ±klarÄ± çaresizlikle kÄ±vranan bazÄ± yargÄ± mensuplarÄ± rezil olmayÄ±, hatta suç iÅŸlemeyi hiç çekinmeden göze alÄ±yorlar.Bütün iddialarÄ± gelip gelip "manevî"ye, "soyut"a dayanÄ±yor. Sanki yargÄ±çlar tarafÄ±ndan deÄŸil de gaipten haber alan büyücüler tarafÄ±ndan yargÄ±lanÄ±yoruz" dedi. “Soyut tehlike yaratmak’ diye bir suç var mÄ±dÄ±r?” d,ye soran Altan, AYM'nin Mehmet Altan kararÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, "Siz, anayasaya uymayÄ± reddeden yargÄ±çlarla savcÄ±lar tarafÄ±ndan mÄ± yargÄ±lanÄ±yoruz? Anayasa'yÄ± ve AYM'yi reddetmek insanÄ± yargÄ±ç deÄŸil suçlu yapar. SavcÄ± Anayasa'yÄ± yok sayÄ±yor, elbette buna karÅŸÄ± çÄ±kma hakkÄ±m var. Önündeki dosyaya bile hâkim olmayan bir adam bizim için kÄ±lÄ± kÄ±pÄ±rdamadan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet istiyor. Bu gayrÄ± ciddiyete hukuk mu diyeceÄŸiz ÅŸimdi? Bu mahkemede Anayasa ve AYM'nin kararlarÄ± geçerli mi deÄŸil mi? EÄŸer bu mahkeme Anayasa ve AYM'nin kararlarÄ±na baÄŸlÄ± deÄŸilse, o zaman meÅŸruiyetinizin kaynaÄŸÄ± nedir? SavcÄ±, Anayasa'yÄ±, AYM'yi, parlamentoyu, yasayÄ± elinin tersiyle itiyor. AnayasasÄ±z, yasasÄ±z mahkeme olmaz. Peki, ortada mahkeme de yoksa biz nerede yargÄ±lanÄ±yoruz?" diye konuÅŸtu.

SAVCI CEZANIN ONANMASINI Ä°STEMÄ°ÅžTÄ°

Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±, davanÄ±n bir önceki celsesinde açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± mütalaasÄ±nda, Mehmet Altan, Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak’Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±ÄŸa “anayasayÄ± ihlal” suçundan yerel mahkemece verilen aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± talep etmiÅŸti.

KARAR

Ä°stinaf Mahkemesi; NazlÄ± IlÄ±cak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 6 sanÄ±ÄŸa, yerel mahkemece verilen, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±nÄ± onadÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi 16 Åžubat’ta açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kararÄ±nda, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak dahil altÄ± kiÅŸiye “cebir ve ÅŸiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±’nÄ±n öngördüÄŸü düzeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu düzen yerine baÅŸka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± önlemeye teÅŸebbüs etme” suçundan aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Mahkeme, cezada hiçbir indirim uygulamamÄ±ÅŸtÄ±.

Mahkeme, Mehmet Altan’da ele geçirilen 6 adet 1 dolarÄ±n saklanmasÄ±na karar vererek, sanÄ±klarÄ±n tutukluluk hallerinin devamÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. YargÄ±lanan 6 kiÅŸi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne itirazda bulunmuÅŸtu.

DosyayÄ± inceleyen Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, tutuklu Anayasa Mahkemesi’nin kiÅŸi hürriyeti ve güvenliÄŸinin ihlal edildiÄŸine iliÅŸkin kararÄ±nÄ± dikkate alarak Mehmet Altan’Ä±n adli kontrol hükümleri kapsamÄ±nda tahliyesine karar vermiÅŸ, Ahmet Altan, NazlÄ± IlÄ±cak, Fevzi YazÄ±cÄ±, Yakup ÅžimÅŸek ve Åžükrü TuÄŸrul ÖzÅŸengül’ün ise tutukluluk hallerinin devamÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Daire, 6 kiÅŸi hakkÄ±ndaki davanÄ±n yeniden görülmesi için duruÅŸma günü vermiÅŸti. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 20:35

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