NATO Ã¼yesi Ã¼lkeler BrÃ¼ksel'de toplanacak

NATO savunma bakanlarÄ± yarÄ±n BrÃ¼kselâ€™de bir araya gelecek. ToplantÄ±nÄ±n ana gÃ¼ndemi askeri harcamalarÄ±n artmasÄ± olacak.

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanlarÄ± 3-4 Ekim'de Belçika’nÄ±n baÅŸkenti Brüksel’de bir araya gelecek. Türkiye’den Savunma BakanÄ± Hulusi Akar’Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±ya iliÅŸkin konuÅŸan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ana gündem maddelerinden birinin “yük paylaÅŸÄ±mÄ±” olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Stoltenberg, “Gayrisafi yurt içi hasÄ±lanÄ±n yüzde 2’sinin savunmaya harcanmasÄ± konusunda yeni bir aciliyet duygusunun oluÅŸtuÄŸu konusunda müttefikler hemfikir” dedi.

Stoltenberg, özellikle geçen sene AvrupalÄ± müttefiklerin ve Kanada’nÄ±n toplamda savunma bütçelerini yüzde 5.2 artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, “tüm üyelerin sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirmeye ve bu konuda ilerleme kaydetmeye devam etmesini beklediÄŸini” ifade etti.

‘RUSYA’NIN TEHDÄ°TLERÄ°’ VURGUSU

Stoltenberg, “konvansiyonel, hibrit ve siber tehditlere karÅŸÄ±” NATO’nun adaptasyon sürecinin de ayrÄ± bir oturumda görüÅŸüleceÄŸini kaydetti.

Rusya’nÄ±n uluslararasÄ± taahhütlerini yerine getirmediÄŸine ve ittifakÄ±n bundan duyduÄŸu rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa iÅŸaret eden Stoltenberg, Moskova yönetiminin faaliyetlerinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler AntlaÅŸmasÄ±’nÄ± (INF) tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Stoltenberg, Kuzey Afrika ve OrtadoÄŸu’daki “istikrarsÄ±zlÄ±k” konularÄ±nÄ± da ele alacaklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu çerçevede Ürdün ve Tunus’a yönelik yardÄ±m paketlerinin uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Stoltenberg, Irak’ta baÅŸlatÄ±lacak yeni eÄŸitim misyonuna yönelik hazÄ±rlÄ±klarÄ±n “baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sürdüÄŸü”nü ileri sürdü.

NORVEÇ’TE ‘EN BÜYÜK TATBÄ°KAT’

Savunma bakanlarÄ±nÄ±n NATO komuta yapÄ±sÄ±nÄ±n uyarlanmasÄ± konusunda kaydedilen ilerleme hakkÄ±nda bilgilendirileceklerini belirten Stoltenberg, bu çerçevede Norveç’te düzenlecek Trident Juncture tatbikatÄ±nÄ±n gündeme geleceÄŸini belirtti.

NATO’nun “doÄŸru güçleri, doÄŸru zamanda, doÄŸru yere” nakletme kapasitesinin bu tatbikatla denetime tabi tutulacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Stoltenberg, Trident Juncture’Ä±n ittifakÄ±n son yÄ±llardaki en büyük tatbikatlardan biri olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Stoltenberg, tatbikata 31 ülkeden yaklaÅŸÄ±k 45 bin katÄ±lÄ±mcÄ± ve 150 uçak, 60 gemi ile 10 binden fazla aracÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

NATO, MAKEDONYA’YI Ä°STÄ°YOR!

Makedonya’nÄ±n Yunanistan’la arasÄ±ndaki isim sorununu çözmek için düzenlenen ancak katÄ±lÄ±mÄ±n yüzde 36.9’da kaldÄ±ÄŸÄ± referandumuna da deÄŸinen Stoltenberg, “NATO 30’uncu üyesine ‘hoÅŸgeldin’ demeye hazÄ±r. Ancak bunun mümkün olmasÄ± için isim anlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± gerekiyor. Makedonya’nÄ±n NATO üyesi olmasÄ± için baÅŸka bir yol bulunmuyor” vurgusunu yaptÄ±. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:58

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