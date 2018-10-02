Saros'taki Ã‡ED toplantÄ±sÄ±na bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n protestosu damga vurdu

Saros KÃ¶rfeziâ€™ne yapÄ±lmak istenen BOTAÅž yeniden gazlaÅŸtÄ±rma terminalinin Ã‡ED toplantÄ±sÄ± bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n protestosuyla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Edirne’nin Saros Körfezi’ne kÄ±yÄ±sÄ± bulunan KeÅŸan ilçesine baÄŸlÄ± SazlÄ±dere köyü sahilinde, BOTAÅž tarafÄ±ndan yapÄ±lmasÄ± planlanan yeniden gazlaÅŸtÄ±rma terminali (FSRU) ve Kara Boru HattÄ± Projesi için düzenlenen ÇED toplantÄ±sÄ±nda imza gerginliÄŸi yaÅŸandÄ±. Projeye karÅŸÄ± çÄ±kanlar dilekçelerinin imza karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda alÄ±nmasÄ±nÄ± isterken, yapÄ±lmak istenen bilgilendirme sunumunu da protesto etti. Tepkisini sloganlarla dile getiren yuaÅŸam alanÄ± savunucularÄ±, Saros Körfezi'nin gemi iskelesi ile birlikte yok olacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

KeÅŸan Belediyesi Çok AmaçlÄ± Pazaryeri Kompleksi Konferans ve Tiyatro salonundaki ÇED bilgilendirme toplantÄ±sÄ±na Edirne Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü Abdullah Bülbül ve ÅŸirket yetkilileri katÄ±ldÄ±. Projeye karÅŸÄ± çÄ±kan halk toplantÄ± öncesinde itiraz dilekçeleri hazÄ±rladÄ±. Edirne Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü Abdullah Bülbül, salonda toplananlara öncelikle yapÄ±lacak projeyle ilgili sunum yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve ardÄ±ndan görüÅŸ ile taleplerin alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Buna sloganlarla karÅŸÄ±lÄ±k veren bölge halkÄ± adÄ±na konuÅŸan avukat Bülent Kaçar, projenin bilimsel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, “Saros Körfezi'nin bütün ekolojik dengesini bozacak, dönüÅŸümü olmayan hasarlar verecek. Bu proje BOTAÅž tarafÄ±ndan yapÄ±lmak istenen bir entegre liman projesidir. Ä°skele adÄ± altÄ±nda yapÄ±lacak proje, ormanlarÄ±mÄ±zÄ± yÄ±kÄ±ma uÄŸratacak. Proje ne hukuka, ne de bilime uymamaktadÄ±r” dedi.

SUNUMU DÄ°NLEMEDÄ°LER

Avukat Kaçar'Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kalabalÄ±k itiraz dilekçelerini imza karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Edirne Çevre ve Åžehircilik Müdürü Abdullah Bülbül ve ÅŸirket yetkililerin bulunduÄŸu heyete vermek istedi. Ancak Bülbül, tek bir tutanakla dilekçeleri alabileceÄŸini iddia etti. Taraflar arasÄ±nda uzun süre imza gerginliÄŸi yaÅŸandÄ±. Bu sÄ±rada ÅŸirket yetkililerinin yapmak istediÄŸi sunum, kalabalÄ±k tarafÄ±ndan Ä±slÄ±k ve sloganlarla kesildi. Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü Bülbül, uzun süren tartÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan itiraz dilekçelerini almadan salondan ayrÄ±ldÄ±. Avukatlardan oluÅŸan heyetle yapÄ±lan görüÅŸmelerden de bir sonuç alÄ±namayÄ±nca KeÅŸan Kent Konseyi üyeleri itiraz dilekçelerini toplayÄ±p, müdürlüÄŸe teslim edeceklerini söyledi.

'SAROS TURÄ°ZM KORUMA BÖLGESÄ° Ä°LAN EDÄ°LDÄ°'

ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ± protesto eden KeÅŸan Kent Konseyi üyeleri gemi iskelesini Saros'u bitirecek proje olarak gördüklerini belirterek, gerçekleÅŸmesini istemediklerini söyledi. Edirne Barosu avukatlarÄ±ndan Gökhan Karakoç, Saros'un Bakanlar Kurulu kararÄ±yla turizm bölgesi ilan edildiÄŸini belirterek, “Saros'a yapÄ±lmak istenen ÅŸudur; SazlÄ±dere köyümüze bir iskele yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±yor. Bu iskele ile sÄ±vÄ± doÄŸalgaz taÅŸÄ±yan büyük, devasa doÄŸalgaz tankerlerinin gelip orada gazÄ±nÄ± boÅŸaltmasÄ± ve bunlarÄ±n o civardaki ormanlarÄ±n içerisinden geçecek gaz boru hattÄ±yla diÄŸer doÄŸalgaz tesislerine entegre edilmesi planlanÄ±yor. Bugün bunun bilgilendirme toplantÄ±sÄ± vardÄ±. ToplantÄ± yapÄ±lamadÄ±, itiraz dilekçeleri alÄ±nmadÄ±. ToplantÄ±da da gerginlikler çÄ±ktÄ±. Saros Körfezi, Bakanlar Kurulu'nun birkaç yÄ±l önce aldÄ±ÄŸÄ± kararla turizm koruma bölgesi ilan edildi. AynÄ± zamanda ekolojik turizmi geliÅŸtirme bölgesi. Hem bu varken, diÄŸer yandan Türkiye'nin tarafÄ± olduÄŸu RAMSAR sözleÅŸmesi, Cenevre Protokolü, Akdeniz'in korunmasÄ±na yönelik sözleÅŸmeler, koruma altÄ±ndaki bir alandan bahsediyoruz. AynÄ± zamanda doÄŸalgaz boru hattÄ±nÄ±n geçmesi planlanan projeden bahsediyoruz. BunlarÄ±n ikisinin yan yana gelmesi, akla mantÄ±ÄŸa sÄ±ÄŸmaz, kabul edilemez. Trakya'da yaÅŸayan insanlar olarak ÅŸiddetle karÅŸÄ±yÄ±z. Projenin çevreye zarar vermeyeceÄŸini söylemek doÄŸru deÄŸildir. ToplantÄ±dan da beklenen sonuç çÄ±kmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°tirazlarÄ±mÄ±zÄ± yüksek sesle tekrarlayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

'GÖRDÜÄžÜM EN SAÇMA ÇED RAPORU'

KeÅŸan DoÄŸa, Çevre ve Kültür DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hakan EÅŸme de projeye karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±larÄ±nÄ± belirterek, “Saros'u bir BOTAÅž körfezine çevrime projedir bu. Halk bunu istemiyor, halk bölgenin doÄŸal güzellikleriyle kalmasÄ±nÄ± istiyor. ToplantÄ±dan halktan gelen itiraz dilekçelerini almadÄ±lar. Burada endemik türler olmadÄ±ÄŸÄ±na dair rapor hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ. Bugüne kadar gördüÄŸüm en saçma ÇED raporu olmuÅŸ. Rapora ve projeye halk isyan etti, istemedi” dedi.

Projeye karÅŸÄ± çÄ±kanlardan Esin Duman, ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Saros'u yok etmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. DoÄŸal güzelliklerini, denizi, tarÄ±mÄ±. Ankara'dan buraya Saros'un doÄŸal güzellikleri için taÅŸÄ±ndÄ±k artÄ±k burada yaÅŸÄ±yoruz. Bu nedenle de 'Saros'a dokunma' diyoruz. ToplantÄ±da imzalarÄ±mÄ±zÄ± almadÄ±lar, itirazlarÄ±mÄ±zÄ± almadÄ±lar. Mücadeleye devam edeceÄŸiz” dedi.

'BÄ°ZE GÖRE TOPLANTI YAPILDI'

Edirne Çevre ve Åžehircilik Ä°l Müdürü Abdullah Bülbül, ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klamalarda bulunarak, “Saros ile ilgili yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÇED toplantÄ±sÄ±nda tabi yine provokatörler önde olmak ÅŸartÄ±yla yerelde bunlar öne geçmiÅŸtir. Bizim niyetimiz halis halkÄ±mÄ±zÄ± bilgilendirmek. Biz halkÄ±mÄ±zÄ± dinlemeye geldik. Bütün dertlerini dinlemeye geldik. Bu toplantÄ±yÄ± engellemeye çalÄ±ÅŸanlar oldu. Ama biz toplantÄ±nÄ±n nihai olmasÄ±nÄ± talep ettik. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilgilendireceÄŸiz, kararÄ± onlar verecek. ToplantÄ±yÄ± biz deÄŸerlendireceÄŸiz, bizim fikrimiz toplantÄ± nihai olmuÅŸtur” iddiasÄ±nda bulundu.

ÇED toplantÄ±sÄ±nÄ± protesto eylemine, çevrecilerin yanÄ± sÄ±ra CHP Edirne Milletvekili Okan GaytancÄ±oÄŸlu, KeÅŸan Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet Özcan, eski milletvekili Kemal DeÄŸirmendereli de katÄ±larak destek verdi.

ACELE KAMULAÅžTIRMA KARARI ALINMIÅžTI

BOTAÅž Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan KeÅŸan’a baÄŸlÄ± SazlÄ±dere köyü sahili sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde Saros FSRU Gemi Ä°skelesi yapÄ±lmasÄ± için bazÄ± taÅŸÄ±nmazlarÄ±n acele kamulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± hakkÄ±ndaki karar, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla 4 AÄŸustos günü Resmi Gazete’de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girmiÅŸti. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:54

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