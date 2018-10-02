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FotoÄŸraf: Hatice Özdemir Tosun/AA
Antalya'da inÅŸaattan dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼
02 Ekim 2018 15:32
Antalyaâ€™da, inÅŸaat halindeki binadan dÃ¼ÅŸen 56 yaÅŸÄ±ndaki Mehmeh Vural hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± ilçesinde, inÅŸaat halindeki binadan düÅŸen iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Siteler Mahallesi'ndeki inÅŸaat halindeki binada temizlik iÅŸinde çalÄ±ÅŸan Mehmet Vural'Ä± (56) yerde hareketsiz yatarken gören inÅŸaatÄ±n bekçisi, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, Vural'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi.
Erzincan'dan Antalya'ya gelen ve burada yalnÄ±z yaÅŸayan Vural'Ä±n, dördüncü katta temizlik yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dengesini kaybederek düÅŸtüÄŸü sanÄ±lÄ±yor.
Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. (AA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:36
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