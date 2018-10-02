Krizin faturasÄ±nÄ±n emekÃ§ilere yÄ±kÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mÃ¼cadele

Emek Partisi, emek ve meslek Ã¶rgÃ¼tlerini ziyaret etti: â€˜Ortak talepler etrafÄ±nda birlikte mÃ¼cadele edilmeliâ€™

Emek Partisi (EMEP) krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere yÄ±kÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadele ihtiyacÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere Türk-Ä°ÅŸ, KESK ve TTB’yi ziyaret etti. GörüÅŸmelerde ortak talepler etrafÄ±nda birlikte mücadele vurgusu öne çÄ±ktÄ±.

Türk-Ä°ÅŸ, KESK ve TTB’yi ziyaret eden heyette EMEP Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžükran DoÄŸan ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Fevzi Ayber yer aldÄ±. GörüÅŸmelerde Yeni Ekonomi ProgramÄ± (YEP), krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilerin sÄ±rtÄ±na yüklenmek istenmesi konularÄ± öne çÄ±ktÄ±. Bunun reddedilmesinin önemi vurgulanan görüÅŸmelerde, buna karÅŸÄ± ortak talepler etrafÄ±nda birlikte mücadele yürütülmesine vurgu yapÄ±ldÄ±.

Türk-Ä°ÅŸ’le yapÄ±lan görüÅŸmede, Genel BaÅŸkan Ergün Atalay, özellikle kÄ±dem tazminatÄ±nda iÅŸçi ve emekçiler açÄ±sÄ±ndan geri adÄ±m atÄ±lmamasÄ± konusunda deÄŸerlendirmelerde bulundu.



FotoÄŸraf: Evrensel



KESK’le yapÄ±lan görüÅŸmeye ise EÅŸ Genel BaÅŸkanlar Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik’in yanÄ± sÄ±ra yönetim kurulu üyeleri de katÄ±ldÄ±. Ziyarette kamu emekçilerine esnek ve güvencesiz çalÄ±ÅŸmanÄ±n dayatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± mücadele ele alÄ±ndÄ±. KESK yöneticileri kamu emekçilerinin kendi mücadelesinin yanÄ± sÄ±ra TMMOB, DÄ°SK ve TBB ile birlikte mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunduklarÄ±nÄ± söyledi. Bu hafta Ankara ve Ä°stanbul’da çeÅŸitli sendika, meslek odalarÄ± ve siyasi parti temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lacak toplantÄ±larla krize karÅŸÄ± birlikte mücadele için yol haritasÄ±nÄ±n konuÅŸulacaÄŸÄ± ifade edildi.

EMEP heyetinin Türk Tabipleri BirliÄŸi’ne (TTB) yaptÄ±ÄŸÄ± ziyarette de birlikte mücadele ihtiyacÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kriz, yoksullaÅŸma ve iÅŸsizliÄŸin saÄŸlÄ±k alanÄ±nda halka, hekimlere yansÄ±malarÄ± konuÅŸuldu. GörüÅŸmelerin önümüzdeki günlerde de süreceÄŸi ifade edildi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:29

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