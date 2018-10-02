78 yaÅŸÄ±ndaki kiÅŸiye 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret'ten 8 yÄ±l hapis

78 yaÅŸÄ±ndaki Ali Ergin GÃ¼ran, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar gerekÃ§esiyle 8 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul'da yaÅŸayan 78 yaÅŸÄ±ndaki Ali Ergin Güran'a, sosyal medya hesabÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan ve dönemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ± olan Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar aleyhinde paylaÅŸÄ±mlar yaptÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' ve 'kamu görevlisine hakaret' suçlarÄ±ndan dava açÄ±ldÄ±.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi, Ali Ergin Güran'Ä± cezada indirim uygulamayarak, 'CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret' suçundan 8 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. AyrÄ±ca mahkeme, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Dava Ä°stinaf Mahkemesi'ne taÅŸÄ±ndÄ±. Ä°stanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde görülen ilk duruÅŸmada paylaÅŸÄ±mlardan hangisini kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen sanÄ±k Ali Ergin Güran, sosyal medya hesabÄ±na korsan giriÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunu gelen uyarÄ±yla anlayarak 3 kez ÅŸifresini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini söyledi. Suç iÅŸleme kastÄ± ile hareket etmediÄŸini söyleyen Güran, beraatÄ±nÄ± istedi.

Ä°lk duruÅŸmada mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan cumhuriyet savcÄ±sÄ±, sanÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸÄ± ve kiÅŸisel durumuna göre yeniden bir deÄŸerlendirme yapÄ±lmasÄ± gerekeceÄŸini belirterek, ilk derece mahkemesi tarafÄ±ndan verilen kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Ä°STÄ°NAF KARARI KALDIRDI

2. Ceza Dairesi heyeti yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± kaldÄ±rarak, yeni hüküm kurdu. Mahkeme heyeti, Ali Ergin Güran'Ä± hakkÄ±nda takdiri indirim nedenleri bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek 7 yÄ±l hapis cezasÄ±na mahkum etti.

Öte yandan sanÄ±k avukatÄ± kararÄ± temyiz edeceklerini kaydetti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:22

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