İzmir Barosu seçimleri: 'Sözünü esirgemeyen bir baro istiyoruz'

Metehan UD

İzmir

Çağdaş Avukatlar Grubu Adayı Özkan Yücel, hukuk, insan hakları ve avukatların mesleki sorunları karşısında sesini çıkaran bir baro için aday olduklarını dile getirdi.

İzmir Barosu 20-21 Ekim tarihlerinde yapacağı genel kurulla yeni yönetimini ve 2 yıllık çalışma planını belirleyecek. Seçimlere günler kala adaylar netleşirken seçime 5 liste ile girilmesi ile bekleniyor. Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu iki ayrı liste ile seçime girecekken, Çağdaş Avukatlar Grubu, Milliyetçi Avukatlar ile Yenilikçi Avukatlar Grubu da yönetime talip. Çağdaş Avukatlar Grubu ise katılımcı ve demokratik bir baro oluşturmak için yönetime aday. Ön seçimle belirlenen Çağdaş Avukatlar Grubu'nun başkan adayı Avukat Özkan Yücel olurken yönetim aday listesinde, Av. Burcu Ece Güler, Av. Özgür Yılmazer, Av. Ali Deman Güler, Av. Sinan Balcılar, Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, Av. Gamze Karaoğlu Adıgüzel, Av. Cansu Seçgin, Av. Afhan Topel, Av. Mehmet Baran Selanik ve Av. Hüseyin Yıldız yer alıyor.

İzmir Barosu’nun yaşananlara hiç olmadığı kadar suskun kaldığının altını çizen Yücel, “Son 4 yıl hukuk sistemi, insan hakları ve de avukatların durumu açısından korkunç bir yıl oldu. Bir çok kanun maddesi OHAL gerekçe gösterilerek KHK’lerle değiştirildi. Deyim yerindeyse olağanüstü hal, olağan hale getirildi, günlük yaşantımızın bir parçası haline getirildi. Böylesi kriz dönemlerinin söz söyleyecek kurumları en başta hukuk örgütleri olan barolardır ama maalesef bütün bu değişikliklerde hukuka aykırı işlemlerde İzmir Barosu'nun söyleyecek bir tek kelamı olmadı, İzmir Barosu sessiz kaldı” dedi.

‘İZMİR BAROSU KİMLİĞİNİ DURUŞUNU KAYBETTİ’

Son dört yılda İzmir Barosu'nun kimliğini, duruşunu, sözünü kaybettiğini ifade eden Yücel şunları söyledi: “Oysa İzmir Barosu'nun tarihi DGM'lere karşı başlatılan kampanyaların, idam cezasına karşı başlatılan kampanyalar ve de demokratikleşme gibi bir çok konuda öncülük etmeklerle dolu. Bu İzmir Barosu avukatları açısından büyük bir mağduriyet, büyük bir üzüntü kaynağı. Bunu görüyoruz ve Çağdaş Avukatlar Grubu olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu ortadan kaldırmak için yola çıktık. Temel motivasyonumuz bu. Hukukun bu kadar ayaklar altına alındığı bir ülkede en çok da barolara söz hakkı düşmeli diye düşündük. Korkmadan sözümüzü söylemek için yola çıktık. Bunu gerçekleştirmek için mücadele edeceğiz”

‘HUKUK SORUNLARI KARŞISINDA SESİNİ ÇIKARAN BARO’

Akıllarındaki baro yönetimini anlatan Yücel, “Avukatlar her gün sorunlar yaşıyor, adliyenin içinde, mahkemelerde, icra dairelerinde, emniyette ve bu sorunları yaşarken baroyu yanında bulamıyor. Meslektaşımız görevini yaparken herhangi bir zorlukta baronun desteğinden yoksun kalmayacak. Her daim meslektaşının yanında olacak, kendisini yalnız hissetmeyecek. Barodan aldığı güçlü olarak mesleklerini icra edebilecek. Gelir kaybının azaltılmasına karşı önlemler alınması gerekiyor. Her koşulda, ayrım gözetmeksizin bütün avukatların yanında olacağız. Ülkedeki hukuk sorunları karşısında sesini çıkaran bir baro olacağız” ifadelerini kullandı.

‘CESUR SÖZÜ DİNLENEN BARO İÇİN’

Avukatlara da çağrı yapan Yücel “Ülkenin demokratikleşmesine, hukukun üstünlüğünün sağlanmasına ve avukat haklarının korunmasına yönelik kaygıları olan herkesi Çağdaş Avukatlar Grubuna oy vermeye çağırıyoruz. Çağdaş Grup bütün bu sorunların ilacı. Bireyler korkabilir ama bir yere adaysanız, bu bireyselliği bir yana atmak zorundasınız. Kurumlar korkamaz. Özellikle hukuk kurumları korkamaz. Cesur sözü dinlenen bir baro için adayız” dedi.