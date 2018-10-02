Deniz Zeyrek, HÃ¼rriyet'teki iÅŸinden gÃ¶nderildi

Bir dÃ¶nem Ankara TemsilciliÄŸi gÃ¶revini de Ã¼stlenen Deniz Zeyrek ile HÃ¼rriyet gazetesinin yollarÄ± ayrÄ±ldÄ±.

DoÄŸan Medya Grubu'nun mart ayÄ±nda DemirÃ¶ren Holding'e satÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HÃ¼rriyet gazetesinde baÅŸlayan iÅŸten Ã§Ä±karmalar devam ediyor.

Gazeteden ayrÄ±lan son isim, bir dÃ¶nem Ankara TemsilciliÄŸi de yapan Deniz Zeyrek oldu.

Ankara TemsilciliÄŸi gÃ¶revinden alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan haftada iki gÃ¼n yazdÄ±ÄŸÄ± kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±yla HÃ¼rriyet'e devam eden Zeyrek, gazeteden gÃ¶nderildi.

DÄ±ÅŸ politika ile siyaset odaklÄ± yazÄ±lar kaleme alan Zeyrek'in ayrÄ±lmasÄ± yeni HÃ¼rriyet yÃ¶netimi tarafÄ±ndan kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:20

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