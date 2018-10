SaldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Dr. HacÄ±osman iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

Medicana Bahçelievler Hastanesinde görevi başında iken silahlı saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Dr. Fikret Hacıosman için tören düzenlendi.

Dr. Hacıosman, muayene için gelen bir hasta tarafından silahla kafasına ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetti. Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tedavi ettiği hastası tarafından ateşli silahla saldırıya uğrayan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan ruh ve sinir hastalıkları uzmanı Dr. Fikret Hacıosman'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek şunlar kaydedildi: Yaşanan saldırı sonrasında ameliyata alınan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret Hacıosman, yaşamsal fonksiyonlarının geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55’te vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

SALDIRGAN YAKALANDI

Yapılan araştırmada psikolojik sorunları nedeniyle mart ayından bu yana tedavi gören zanlının, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde akrabasının evinde saklandığı belirlendi. Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alırken şüpheli Serhat T, saklandığı evdeki bazı kişileri rehin almak istedi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile müzakereci polislerin çabasıyla ikna edilen edilen şüpheli, gözaltına alındı.

18 yaşındaki Serhat T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Serhat T. öğlen saatlerinde (3 Ekim 2018) Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

DR. FİKRET HACIOSMAN İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Dr. Hacıosman için, saldırıdan sonraki gün çalıştığı Medicana Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tüm hastanelerde anma töreni ve basın açıklaması yapıldı.

Bahçelievler Medicana Hastanesi'nde de Dr. Hacıosman'ın çalışma arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen anmada, hastanenin Medikal Direktörü Dr. Oğuzhan Cücü, sağlık personeli adına konuştu. Cücü, Hacıosman'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını aktararak, "Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sağlık camiasını üzen bu elim saldırı bizleri de derinden yaralamıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz." diye konuştu.

Saldırıyı, aynı zamanda sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan iyilik ve şefkat kavramlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul ettiklerini vurgulayan Cücü, gayeleri hayat kurtarmak olan doktorların hayatlarını ellerinden almaya yönelik şiddet eylemlerinin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini sözlerine ekledi. Basın açıklamasının ardından hastane çalışanları, Hacıosman için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

TABİP ODALARINDAN ŞİDDETE KARŞI AÇIKLAMA

İstanbul Tabip Odası, Dr. Fikret Hacıosman’ın, hastası tarafından öldürülmesini protesto ederek, sağlıkta yaşanan şiddetin boyutlarına dikkat çekti. Hastane önünde yapılan açıklamaya sağlık emekçilerinin yanı sıra, CHP milletvekili Dr. Ali Şeker, hastane çalışanları ve çok sayıda yurttaş katıldı. “Hekime şiddete alışmayacağız sessiz kalmayacağız sokakta şiddete son” pankartının açıldığı eylemde “Hedef tahtası olmak istemiyoruz”, “İsyan ediyoruz sağlıkta şiddete son”, “Güvenceli ortamlarda güvenceli çalışmak istiyoruz” dövizleri taşınarak Dr. Hacıosman için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

‘DEVLET ADIM ATMIYOR’

Burada ilk sözü alan TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz, bir meslektaşlarının planlı bir cinayete kurban gittiğini belirterek “Bu cinayet aslında geliyorum dedi. Çok değil bundan bir buçuk ay önce Urfa’da bir asistan arkadaşımız ölümden döndüğü vakit, Tabip Odaları olarak TBMM Başkanlığına, Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunduk. ‘Bu sesi duyun dedik, bu katliamlar geliyor’ dedik. Ama inanın hiçbir söylemimize, dilekçelerimize yanıt verilmedi” dedi. Yılmaz, sadece acıyı paylaşmak değil bu şiddete karşı çözüm üretme adına Sağlık Bakanlığının burada olmasını istediklerini belirterek “Ne yazık ki cinayetler, yaralamalar ardı ardına geliyor. Devleti yönetenler herhangi bir adım atmıyor. Bir kez daha Sağlık Bakanlığını göreve çağırıyoruz” diye konuştu.

‘ŞİDDET GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR’

“Mesleğine son derece bağımlı, mesleğini en iyi şekilde icra eden bir meslektaşımız katledildi” diyerek sözlerine başlayan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip ise toplumsal barışın artık kalmamış olması, adalet duygusuna güvenin kalmamış olması, ekonomik krizin almış başını gidiyor olması ve kışkırtılmış bir sağlık hizmeti, sağlık hizmetindeki bütün sorunların hekimlerin sırtına yüklenmiş olmasının bu katliamlara neden olduğuna dikkat çekti. Gün geçtikçe hekimlere, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artarak devam ettiğine vurgu yapan Saip “Sağlık sistemi bu kadar iyiye gidiyorsa hekimler neden öldürülüyor” diye sorarak demek ortada ciddi sorun var diye konuştu. Bir an önce tedbirlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Saip, “Bir kere kışkırtılmış sağlık talebinin sonuna gelinmesi lazım. Performans sisteminin bir an önce kaldırılması, hastalara yeterli zamanı ayıracak, hastalığı önleyecek tedbirlerle uğraşmamız lazım. Neden bireysel silahlanma artıyor? Psikiyatrik bir hastanın elinde neden silah var? Bireysel silahlanmanın durdurulması gerekiyor. Ayrıca TTB sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılması lazım. sağlıkta şiddet uygulayanlar için ciddi bir cezalandırma olmuyor bunlara ciddi ceza verilmeli” değerlendirmesinde bulundu. Dr. Hacıosman’ın çalışma arkadaşları adına konuşan hastane başhekimi Dr. Oğuzhan Cüce ise şunları söyledi: “Çok üzgünüz. Arkadaşımızı kurtaramadık. Sözün bittiği yerdeyiz. Sağlıkta şiddetin çok arttığının farkındayız. Hepimizin başı sağ olsun.”

‘KAMU İDARESİ SORUNU İVEDİLİKLE ÇÖZMELİ’

Konuşmaların ardından basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Nurten Eker Ömeroğlu, meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek “Sağlıkta şiddet dalgası hızlanıyor. Bir hekimin hastane içerisinde silahla öldürülmesi güvenlik önlemlerinin yetersizliğini açıkça ortaya koyuyor. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. Sağlık çalışanları ve TTB görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan şiddet vakalarına karşı tahamüllerini çoktan kaybetmiştir” diye konuştu.

‘BİREYSEL SİLAHLANMA KONTROL ALTINA ALINMALI’

Bireysel silahlanmanın zaman kaybedilmeden kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizen Ömeroğlu, “Sağlıkta şiddetin kanıksanmasını kabul etmeyeceğiz. Ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Şiddetin ve diğer sorunlarımızın çözümü için Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir çalışma grubu oluşturulması talebimizi yineliyoruz. Sağlıkta şiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduğumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaşama geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

‘BAKANLIK SAĞLIKTA ŞİDDETE DUYARSIZ’

Dr. Fikret Hacıosman’ın hastası tarafından silahla öldürülmesine Adana’dan tepki geldi. Balcalı Hastanesi poliklinikler önünde yapılan açıklamada konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Ahmet Hilal, sağlık çalışanlarına yönelik her gün onlarca kez şiddet vakası yaşandığını, şiddetin infial yaratacak boyutta olduğunu, Sağlık Bakanlığı’nın bir an önce çözüm yolu bulması gerektiğini söyledi.

TTB’nin sağlıkta şiddetin nedenleri ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaştığını hatırlatan Hilal, “Şiddeti önlemede daha etkili olacak caydırıcı cezalar öngören yasa tasarıları hazırladık ve bunların TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarfettik. Sağlık Bakanı’ndan randevu talep edip, sorunun çözümü için ortak çalışma grubu kurulmasını önerdik. Ne yazık ki, Bakanlık randevu taleplerine yanıt verme nezaketinden bile uzak, duyarsız ve etkisiz tutumunu sürdürmektedir” diye konuştu. Bir hekimin hastane içerisinde silahla öldürülmesinin sağlık kuruluşlarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini ortaya ifade eden Hilal, bireysel silahlanmanın da zaman kaybetmeden kontrol altına alınmasını istedi. Aydın Tabip Odası da yaptığı açıklamayla ‘sağlıkta şiddet ne zaman son bulacak?’ diye sordu. Açıklamada, Dr. Hacıosman’ın öldürülmesinin her açıdan sağlıkta şiddetin geldiği boyutun büyüklüğünü ortaya koyduğuna dikkat çekilerek “Sağlıkta şiddetin temel nedeni, uygulanan sağlık politikaları ve bu doğrultuda yapılandırılan sağlık hizmetleri sunumudur” denildi.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından, Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede Dr. Fikret Hacıosman'ın silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, açıklamasında, "İstanbul'da silahlı saldırı sonucunda meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman maalesef ağır yaralanmıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Kendisine Allah'tan acil şifalar diliyorum.

Sağlıkta şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır düzeyde cezalandırılmasını sağlayacak düzenlemeler en kısa zamanda hayata geçecektir. İnanıyorum ki yeni yasama yılında bu husus TBMM'nin öncelikli gündemi arasında yer alacaktır. Bakanlık olarak bu konunun etkin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı. (İstanbul/AA)

