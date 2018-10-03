SaldÄ±rÄ± sonucu yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Dr. HacÄ±osman iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi

Medicana BahÃ§elievler Hastanesinde gÃ¶revi baÅŸÄ±nda iken silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ve yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Dr. Fikret HacÄ±osman iÃ§in tÃ¶ren dÃ¼zenlendi.

Medicana Bahçelievler Hastanesinde görevi baÅŸÄ±nda iken silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ve hayatÄ±nÄ± kaybeden Doktor Fikret HacÄ±osman için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± hastane önünde tören düzenlendi.

Dr. HacÄ±osman, muayene için gelen bir hasta tarafÄ±ndan silahla kafasÄ±na ateÅŸ edilmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, tedavi ettiÄŸi hastasÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸli silahla saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ve yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±nan ruh ve sinir hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸunlar kaydedildi: YaÅŸanan saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda ameliyata alÄ±nan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret HacÄ±osman, yaÅŸamsal fonksiyonlarÄ±nÄ±n geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55’te vefat etmiÅŸtir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz.

SALDIRGAN YAKALANDI

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada psikolojik sorunlarÄ± nedeniyle mart ayÄ±ndan bu yana tedavi gören zanlÄ±nÄ±n, Esenler KazÄ±m Karabekir Mahallesi'nde akrabasÄ±nÄ±n evinde saklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alÄ±rken ÅŸüpheli Serhat T, saklandÄ±ÄŸÄ± evdeki bazÄ± kiÅŸileri rehin almak istedi. Esenler Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ve AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri ile müzakereci polislerin çabasÄ±yla ikna edilen edilen ÅŸüpheli, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

18 yaÅŸÄ±ndaki Serhat T.'nin emniyetteki iÅŸlemleri tamamlandÄ±. Serhat T. öÄŸlen saatlerinde (3 Ekim 2018) BakÄ±rköy Adliyesine sevk edildi.

DR. FÄ°KRET HACIOSMAN Ä°ÇÄ°N TÖREN DÜZENLENDÄ°

Dr. HacÄ±osman için, saldÄ±rÄ±dan sonraki gün çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Medicana SaÄŸlÄ±k Grubu bünyesinde faaliyet gösteren tüm hastanelerde anma töreni ve basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Bahçelievler Medicana Hastanesi'nde de Dr. HacÄ±osman'Ä±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸtirilen anmada, hastanenin Medikal Direktörü Dr. OÄŸuzhan Cücü, saÄŸlÄ±k personeli adÄ±na konuÅŸtu. Cücü, HacÄ±osman'Ä±n yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktararak, "Medicana ailesinin bir ferdini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaÅŸÄ±yoruz. Tüm saÄŸlÄ±k camiasÄ±nÄ± üzen bu elim saldÄ±rÄ± bizleri de derinden yaralamÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik her türlü ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: AA

SaldÄ±rÄ±yÄ±, aynÄ± zamanda saÄŸlÄ±k hizmetinin ayrÄ±lmaz bir parçasÄ± olan iyilik ve ÅŸefkat kavramlarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir saldÄ±rÄ± olarak kabul ettiklerini vurgulayan Cücü, gayeleri hayat kurtarmak olan doktorlarÄ±n hayatlarÄ±nÄ± ellerinden almaya yönelik ÅŸiddet eylemlerinin hiçbir ÅŸekilde kabul edilemeyeceÄŸini sözlerine ekledi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hastane çalÄ±ÅŸanlarÄ±, HacÄ±osman için bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulundu.

TABÄ°P ODALARINDAN ÅžÄ°DDETE KARÅžI AÇIKLAMA

FotoÄŸraf: Eylem NazlÄ±er/EVRENSEL

Ä°stanbul Tabip OdasÄ±, Dr. Fikret HacÄ±osman’Ä±n, hastasÄ± tarafÄ±ndan öldürülmesini protesto ederek, saÄŸlÄ±kta yaÅŸanan ÅŸiddetin boyutlarÄ±na dikkat çekti. Hastane önünde yapÄ±lan açÄ±klamaya saÄŸlÄ±k emekçilerinin yanÄ± sÄ±ra, CHP milletvekili Dr. Ali Åžeker, hastane çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±. “Hekime ÅŸiddete alÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±z sessiz kalmayacaÄŸÄ±z sokakta ÅŸiddete son” pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemde “Hedef tahtasÄ± olmak istemiyoruz”, “Ä°syan ediyoruz saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete son”, “Güvenceli ortamlarda güvenceli çalÄ±ÅŸmak istiyoruz” dövizleri taÅŸÄ±narak Dr. HacÄ±osman için bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu.

‘DEVLET ADIM ATMIYOR’

Burada ilk sözü alan TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent NazÄ±m YÄ±lmaz, bir meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n planlÄ± bir cinayete kurban gittiÄŸini belirterek “Bu cinayet aslÄ±nda geliyorum dedi. Çok deÄŸil bundan bir buçuk ay önce Urfa’da bir asistan arkadaÅŸÄ±mÄ±z ölümden döndüÄŸü vakit, Tabip OdalarÄ± olarak TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na çaÄŸrÄ±da bulunduk. ‘Bu sesi duyun dedik, bu katliamlar geliyor’ dedik. Ama inanÄ±n hiçbir söylemimize, dilekçelerimize yanÄ±t verilmedi” dedi. YÄ±lmaz, sadece acÄ±yÄ± paylaÅŸmak deÄŸil bu ÅŸiddete karÅŸÄ± çözüm üretme adÄ±na SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n burada olmasÄ±nÄ± istediklerini belirterek “Ne yazÄ±k ki cinayetler, yaralamalar ardÄ± ardÄ±na geliyor. Devleti yönetenler herhangi bir adÄ±m atmÄ±yor. Bir kez daha SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± göreve çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

‘ÅžÄ°DDET GÜN GEÇTÄ°KÇE ARTIYOR’

“MesleÄŸine son derece baÄŸÄ±mlÄ±, mesleÄŸini en iyi ÅŸekilde icra eden bir meslektaÅŸÄ±mÄ±z katledildi” diyerek sözlerine baÅŸlayan Ä°stanbul Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. PÄ±nar Saip ise toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n artÄ±k kalmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, adalet duygusuna güvenin kalmamÄ±ÅŸ olmasÄ±, ekonomik krizin almÄ±ÅŸ baÅŸÄ±nÄ± gidiyor olmasÄ± ve kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ bir saÄŸlÄ±k hizmeti, saÄŸlÄ±k hizmetindeki bütün sorunlarÄ±n hekimlerin sÄ±rtÄ±na yüklenmiÅŸ olmasÄ±nÄ±n bu katliamlara neden olduÄŸuna dikkat çekti. Gün geçtikçe hekimlere, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin artarak devam ettiÄŸine vurgu yapan Saip “SaÄŸlÄ±k sistemi bu kadar iyiye gidiyorsa hekimler neden öldürülüyor” diye sorarak demek ortada ciddi sorun var diye konuÅŸtu. Bir an önce tedbirlerinin alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Saip, “Bir kere kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ saÄŸlÄ±k talebinin sonuna gelinmesi lazÄ±m. Performans sisteminin bir an önce kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, hastalara yeterli zamanÄ± ayÄ±racak, hastalÄ±ÄŸÄ± önleyecek tedbirlerle uÄŸraÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Neden bireysel silahlanma artÄ±yor? Psikiyatrik bir hastanÄ±n elinde neden silah var? Bireysel silahlanmanÄ±n durdurulmasÄ± gerekiyor. AyrÄ±ca TTB saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ±n bir an önce çÄ±karÄ±lmasÄ± lazÄ±m. saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet uygulayanlar için ciddi bir cezalandÄ±rma olmuyor bunlara ciddi ceza verilmeli” deÄŸerlendirmesinde bulundu. Dr. HacÄ±osman’Ä±n çalÄ±ÅŸma arkadaÅŸlarÄ± adÄ±na konuÅŸan hastane baÅŸhekimi Dr. OÄŸuzhan Cüce ise ÅŸunlarÄ± söyledi: “Çok üzgünüz. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kurtaramadÄ±k. Sözün bittiÄŸi yerdeyiz. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin çok arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±ndayÄ±z. Hepimizin baÅŸÄ± saÄŸ olsun.”

‘KAMU Ä°DARESÄ° SORUNU Ä°VEDÄ°LÄ°KLE ÇÖZMELÄ°’

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Ä°stanbul Tabip OdasÄ± Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Nurten Eker ÖmeroÄŸlu, meslektaÅŸlarÄ±nÄ± kaybetmenin derin üzüntüsünü yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek “SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddet dalgasÄ± hÄ±zlanÄ±yor. Bir hekimin hastane içerisinde silahla öldürülmesi güvenlik önlemlerinin yetersizliÄŸini açÄ±kça ortaya koyuyor. Hem hastane yöneticileri hem de kamu idaresi bu sorunu ivedilikle çözmekle sorumludur. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ± ve TTB görece basit önlemlerle bile engellenebilecek olan ÅŸiddet vakalarÄ±na karÅŸÄ± tahamüllerini çoktan kaybetmiÅŸtir” diye konuÅŸtu.

‘BÄ°REYSEL SÄ°LAHLANMA KONTROL ALTINA ALINMALI’

Bireysel silahlanmanÄ±n zaman kaybedilmeden kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± çizen ÖmeroÄŸlu, “SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin kanÄ±ksanmasÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸiz. Ve onu durdurana kadar mücadelemize devam edeceÄŸiz. Åžiddetin ve diÄŸer sorunlarÄ±mÄ±zÄ±n çözümü için SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte bir çalÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturulmasÄ± talebimizi yineliyoruz. SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin engellenmesi için TBMM’ye sunduÄŸumuz yasa teklifinin yeni yasama döneminde ivedilikle yaÅŸama geçirilmesini bekliyoruz” dedi.

‘BAKANLIK SAÄžLIKTA ÅžÄ°DDETE DUYARSIZ’

FotoÄŸraf: Evrensel

Dr. Fikret HacÄ±osman’Ä±n hastasÄ± tarafÄ±ndan silahla öldürülmesine Adana’dan tepki geldi. BalcalÄ± Hastanesi poliklinikler önünde yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan Adana Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Hilal, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik her gün onlarca kez ÅŸiddet vakasÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸiddetin infial yaratacak boyutta olduÄŸunu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bir an önce çözüm yolu bulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

TTB’nin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin nedenleri ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Hilal, “Åžiddeti önlemede daha etkili olacak caydÄ±rÄ±cÄ± cezalar öngören yasa tasarÄ±larÄ± hazÄ±rladÄ±k ve bunlarÄ±n TBMM’de kabul edilmesi için çaba sarfettik. SaÄŸlÄ±k BakanÄ±’ndan randevu talep edip, sorunun çözümü için ortak çalÄ±ÅŸma grubu kurulmasÄ±nÄ± önerdik. Ne yazÄ±k ki, BakanlÄ±k randevu taleplerine yanÄ±t verme nezaketinden bile uzak, duyarsÄ±z ve etkisiz tutumunu sürdürmektedir” diye konuÅŸtu. Bir hekimin hastane içerisinde silahla öldürülmesinin saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±ndaki güvenlik önlemlerinin yetersizliÄŸini ortaya ifade eden Hilal, bireysel silahlanmanÄ±n da zaman kaybetmeden kontrol altÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± istedi. AydÄ±n Tabip OdasÄ± da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamayla ‘saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet ne zaman son bulacak?’ diye sordu. AçÄ±klamada, Dr. HacÄ±osman’Ä±n öldürülmesinin her açÄ±dan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin geldiÄŸi boyutun büyüklüÄŸünü ortaya koyduÄŸuna dikkat çekilerek “SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin temel nedeni, uygulanan saÄŸlÄ±k politikalarÄ± ve bu doÄŸrultuda yapÄ±landÄ±rÄ±lan saÄŸlÄ±k hizmetleri sunumudur” denildi.

SAÄžLIK BAKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabÄ±ndan, Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak yaralanmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

Bakan Koca, açÄ±klamasÄ±nda, "Ä°stanbul'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda meslektaÅŸÄ±mÄ±z Dr. Fikret HacÄ±osman maalesef aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin son halkasÄ± olan bu menfur hadise karÅŸÄ±sÄ±nda üzüntümüz tarifsizdir. Kendisine Allah'tan acil ÅŸifalar diliyorum.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti caydÄ±racak ve suçlularÄ±n en aÄŸÄ±r düzeyde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak düzenlemeler en kÄ±sa zamanda hayata geçecektir. Ä°nanÄ±yorum ki yeni yasama yÄ±lÄ±nda bu husus TBMM'nin öncelikli gündemi arasÄ±nda yer alacaktÄ±r. BakanlÄ±k olarak bu konunun etkin takipçisiyiz." ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 16:53

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