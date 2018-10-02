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Hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan doktor yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi
BahÃ§elievler'de Ã¶zel bir hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan psikiyatri uzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rgan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan doktor Fikret HacÄ±osman hayatÄ±nÄ± kaybetti. SaldÄ±rgan Tunçdemir Esenler’de polisin düzenlediÄŸi operasyonda olayda kullandÄ±ÄŸÄ± tabanca ile yakalandÄ±.
Olay saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Hastanede görevli psikiyatri uzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman, eski hastasÄ± olduÄŸu belirtilen bir kiÅŸinin silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±.
HacÄ±osman, hastanedeki odasÄ±nda silahla baÅŸÄ±ndan vuruldu. Hastanenin yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedavi altÄ±na alÄ±nan HacÄ±osman hayatÄ±nÄ± kaybetti.
AKRABASININ EVÄ°NE KAÇTI, ORADAKÄ°LERÄ° REHÄ°N ALDI
YaralÄ± doktor ameliyata alÄ±nÄ±rken saldÄ±rgan Serhat Tunçdemir kaçarak Esenler KazÄ±m Karabekir Mahallesi'nde akrabasÄ±nÄ±n evine gitti. Evdekileri rehin alan saldÄ±rgan, müzakereci polislerin de devreye girmesiyle silahÄ±nÄ± dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. SaldÄ±rgan eve giren polisler tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:01