Hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan doktor tedavi altÄ±nda

BahÃ§elievler'de Ã¶zel bir hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan psikiyatri uzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

Bahçelievler'deki özel bir hastanede çalÄ±ÅŸan psikiyatri uzmanÄ± doktor Fikret HacÄ±osman'Ä± silahla yaralayan ÅŸüpheli, AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸüne getirildi.

AlÄ±nan bilgiye göre, ilçedeki özel bir hastanede psikiyatri uzmanÄ± olarak görev yapan HacÄ±osman, hastanedeki odasÄ±nda silahla baÅŸÄ±ndan vuruldu.

AÄŸÄ±r yaralanan HacÄ±osman, hastanenin yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

SAKLANDIÄžI EVDEKÄ° KÄ°ÅžÄ°LERÄ° REHÄ°N ALMAK Ä°STEDÄ°

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerine gelen polis ekipleri, doktor Fikret HacÄ±osman'Ä±n hastasÄ± olduÄŸu belirtilen ÅŸüpheli Serhan T'nin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada psikolojik sorunlarÄ± nedeniyle mart ayÄ±ndan bu yana tedavi gören zanlÄ±nÄ±n, Esenler KazÄ±m Karabekir Mahallesi'nde akrabasÄ±nÄ±n evinde saklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alÄ±rken ÅŸüpheli Serhan T, saklandÄ±ÄŸÄ± evdeki bazÄ± kiÅŸileri rehin almak istedi.

Esenler Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ve AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri ile müzakereci polislerin çabasÄ±yla ikna edilen edilen ÅŸüpheli, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸüne getirilen zanlÄ±nÄ±n, buradaki iÅŸlemleri sürüyor.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapÄ±lan açÄ±klamada ise HacÄ±osman'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin ÅŸu bilgilere yer verildi:

"12.25 sularÄ±nda saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Dr. HacÄ±osman acil müdahalesi yapÄ±larak ameliyata alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Åžu an yoÄŸun bakÄ±m tedavisi sürmektedir. Hayati tehlikesi devam etmektedir."

SAÄžLIK BAKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabÄ±ndan, Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak yaralanmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

Bakan Koca, açÄ±klamasÄ±nda, "Ä°stanbul'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda meslektaÅŸÄ±mÄ±z Dr. Fikret HacÄ±osman maalesef aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin son halkasÄ± olan bu menfur hadise karÅŸÄ±sÄ±nda üzüntümüz tarifsizdir. Kendisine Allah'tan acil ÅŸifalar diliyorum.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti caydÄ±racak ve suçlularÄ±n en aÄŸÄ±r düzeyde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak düzenlemeler en kÄ±sa zamanda hayata geçecektir. Ä°nanÄ±yorum ki yeni yasama yÄ±lÄ±nda bu husus TBMM'nin öncelikli gündemi arasÄ±nda yer alacaktÄ±r. BakanlÄ±k olarak bu konunun etkin takipçisiyiz." ifadelerini kullandÄ±.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 17:28

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