Hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan doktor hayatÄ±nÄ± kaybetti

BahÃ§elievler'de Ã¶zel bir hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan psikiyatri uzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Bahçelievler'de çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± özel bir hastanede silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan doktor Fikret HacÄ±osman hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Medicana Bahçelievler Hastanesi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, tedavi ettiÄŸi hastasÄ± tarafÄ±ndan ateÅŸli silahla saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan ve yoÄŸun bakÄ±mda tedavi altÄ±na alÄ±nan ruh ve sinir hastalÄ±klarÄ± uzmanÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n yapÄ±lan tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, ÅŸunlar kaydedildi:

"YaÅŸanan saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda ameliyata alÄ±nan ve tedavisi titizlikle takip edilen doktorumuz Fikret HacÄ±osman, yaÅŸamsal fonksiyonlarÄ±nÄ±n geri döndürülememesi nedeniyle saat 21.55’te vefat etmiÅŸtir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz. 3 Ekim ÇarÅŸamba günü saat 12.00’de, Medicana Bahçelievler Hastanesi önünde ve tüm Türkiye’deki Medicana hastanelerinde eÅŸ zamanlÄ± Dr. Fikret HacÄ±osman anÄ±sÄ±na bir tören düzenlenecek ve basÄ±n açÄ±klamasÄ± yapÄ±lacaktÄ±r."

SALDIRGAN YAKALANDI

HacÄ±osman'Ä± vuran ÅŸüpheli, AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸüne getirildi.

SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan olay yerine gelen polis ekipleri, doktor Fikret HacÄ±osman'Ä±n hastasÄ± olduÄŸu belirtilen ÅŸüpheli Serhan T'nin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada psikolojik sorunlarÄ± nedeniyle mart ayÄ±ndan bu yana tedavi gören zanlÄ±nÄ±n, Esenler KazÄ±m Karabekir Mahallesi'nde akrabasÄ±nÄ±n evinde saklandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

Bölgeye giden ekipler, söz konusu evin çevresinde tedbir alÄ±rken ÅŸüpheli Serhan T, saklandÄ±ÄŸÄ± evdeki bazÄ± kiÅŸileri rehin almak istedi.

Esenler Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü ve AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü Cinayet Büro AmirliÄŸi ekipleri ile müzakereci polislerin çabasÄ±yla ikna edilen edilen ÅŸüpheli, gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸüne getirilen zanlÄ±nÄ±n, buradaki iÅŸlemleri sürüyor.

SAÄžLIK BAKANLIÄžINDAN AÇIKLAMA

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabÄ±ndan, Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede Dr. Fikret HacÄ±osman'Ä±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayarak yaralanmasÄ± olayÄ±na iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu.

Bakan Koca, açÄ±klamasÄ±nda, "Ä°stanbul'da silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda meslektaÅŸÄ±mÄ±z Dr. Fikret HacÄ±osman maalesef aÄŸÄ±r yaralanmÄ±ÅŸtÄ±r. SaÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin son halkasÄ± olan bu menfur hadise karÅŸÄ±sÄ±nda üzüntümüz tarifsizdir. Kendisine Allah'tan acil ÅŸifalar diliyorum.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddeti caydÄ±racak ve suçlularÄ±n en aÄŸÄ±r düzeyde cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak düzenlemeler en kÄ±sa zamanda hayata geçecektir. Ä°nanÄ±yorum ki yeni yasama yÄ±lÄ±nda bu husus TBMM'nin öncelikli gündemi arasÄ±nda yer alacaktÄ±r. BakanlÄ±k olarak bu konunun etkin takipçisiyiz." ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 23:37

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