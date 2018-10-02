Filistinâ€™e yardÄ±mÄ± kesen ABDâ€™den Ä°srailâ€™e 38 milyar dolar

GeÃ§tiÄŸimiz ay Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸuâ€™na (UNRWA) yardÄ±mlarÄ±nÄ± durduran ABD, Ä°srailâ€™e 38 milyar dolarlÄ±k gÃ¼venlik yardÄ±mÄ± yapacak.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, eski ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama tarafÄ±ndan imzalanan Ä°srail’e 38 milyar dolarlÄ±k güvenlik yardÄ±mÄ±nÄ±n baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. YardÄ±m on yÄ±l içerisinde kademeli olarak yapÄ±lacak.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada kararÄ± överek, BaÅŸkan Donald Trump’Ä±n anlaÅŸmayÄ± devam ettireceÄŸini belirtti. AçÄ±klamada, “YapÄ±lan mutabakat zaptÄ±na göre ABD, önümüzdeki 10 yÄ±l boyunca Ä°srail’in güvenliÄŸini artÄ±rmak ve ikili iliÅŸkilerimizi güçlendirmek için Ä°srail’e yabancÄ± askeri finansman kapsamÄ±nda 3.3 milyar dolar, füze savunmasÄ± ve kooperatif programlar için ise 500 milyon dolarlÄ±k finansal yardÄ±m yapacak. Bölgede çeÅŸitli tehditlere ve özellikle Ä°ran saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan Ä°srail, ABD’nin deÄŸerli ve yetenekli bir dostudur. ABD ise Ä°srail’in kendini savunma hakkÄ±nÄ± koÅŸulsuz olarak doÄŸrulamakta ve bu mutabakatÄ±n, Ä°srail’in, kendini bölgedeki tüm potansiyel düÅŸmanlara karÅŸÄ± askeri olarak savunma kapasitesine yardÄ±mcÄ± olacaÄŸÄ±na inanmaktadÄ±r” denildi.

Ä°SRAÄ°L EN ÇOK YARDIM ALAN ÜLKE

Ä°ki ülke arasÄ±nda ilk olarak 2007’de George W. Bush’un baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± döneminde 10 yÄ±llÄ±k bir yardÄ±m paketi anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Toplamda 30 milyar dolarlÄ±k bu anlaÅŸma 2009-2018 dönemini kapsÄ±yordu.

Bush’un yerine gelen eski BaÅŸkan Obama ise 2016 yÄ±lÄ±nda Ä°srail’le benzer bir anlaÅŸma yapmÄ±ÅŸ ve 2019-2028 arasÄ±nÄ± kapsayan 10 yÄ±llÄ±k güvenlik yardÄ±mÄ±na iliÅŸkin mutabakat zaptÄ± imzalamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail, Ä°kinci Dünya SavaÅŸÄ±’ndan sonra ABD’nin en çok yardÄ±m gönderdiÄŸi ülkelerin baÅŸÄ±nda geliyor. ABD Kongresi AraÅŸtÄ±rma Servisi’nin rakamlarÄ±na göre, Washington yönetimleri Ä°srail’e bugüne kadar 130 milyar dolarÄ±n üzerinde yardÄ±m gönderdi. Bu yardÄ±mlarÄ±n çok büyük bölümü askeri alanda yapÄ±ldÄ±.

FÄ°LÄ°STÄ°N’E YARDIMLAR KESÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

ABD, geçtiÄŸimiz ay BirleÅŸmiÅŸ Milletler’e (BM) baÄŸlÄ± Filistinli Mültecilere YardÄ±m KuruluÅŸu’na (UNRWA) yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarÄ± tamamen durdurma kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

UNRWA, 1948 Arap-Ä°srail savaÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaÅŸadÄ±klarÄ± yerlerden ayrÄ±lmak zorunda kalan yüzbinlerce Filistinliye yardÄ±m için kuruldu. KuruluÅŸ bugün, OrtadoÄŸu çapÄ±nda beÅŸ milyon kiÅŸinin saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve sosyal hizmet ihtiyaçlarÄ±na destek oluyor.

Ülke bazÄ±nda UNRWA’ya en büyük mali katkÄ±yÄ± saÄŸlayan ABD, 2016 yÄ±lÄ±nda 368 milyon dolarlÄ±k yardÄ±mda bulunmuÅŸtu. Bu, kuruluÅŸun bölgedeki faaliyetlerinin yüzde 30’una denk düÅŸüyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 14:45

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