KÃ¼ltÃ¼rpark'a ait binanÄ±n Ã¼niversiteye tahsisinin iptalini istediler

KÃ¼ltÃ¼rpark Platformu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama ile eski Ä°ZFAÅž binasÄ±nÄ±n Ã¶zel bir Ã¼niversiteye tahsis edilmesinin kararÄ±n geri Ã§ekilmesini istedi.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin, Kültürpark MüdürlüÄŸü'ne ait eski Ä°ZFAÅž binasÄ±nÄ± Ses SaÄŸlÄ±k EÄŸitim ve Spor VakfÄ± (Ses VakfÄ±) tarafÄ±ndan kurulan ve parayla eÄŸitim verecek Özel TÄ±naztepe Üniversitesi'ne 3 yÄ±l süreyle ücretsiz tahsis etmesiyle ilgili basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. Eski Ä°ZFAÅž binasÄ± önündeki kalabalÄ±k açÄ±klamada kamusal bir alan olan Kültürpark'Ä±n yeni bir ticari kullanÄ±ma ve yine bir iÅŸletmenin bahçesi haline getirilmesinin kabul edilemeyeceÄŸi vurgulandÄ±.

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Kültürpark Sözcüsü Cengiz KaygÄ±sÄ±z yeni bir üniversite kurulmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Tahsis iÅŸleminin imar planlarÄ±na aykÄ±rÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen KaygÄ±sÄ±z, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin özellikle son iki yÄ±ldÄ±r tüm tepkilere raÄŸmen sermaye çevrelerine yakÄ±n kararlar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± Kültürpark'Ä±n doÄŸasÄ±na, tarihine ve kültürel dokusuyla birlikte tehlikeye atacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. KaygÄ±sÄ±z, Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi'nin yapmasÄ± gerektiÄŸi halde koruma amaçlÄ± imar planlarÄ±nÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

'TÄ°CARÄ° Ä°ÅžLETMENÄ°N ARKA BAHÇESÄ° OLAMAZ'

KararÄ±n iptal edilmesini isteyen KaygÄ±sÄ±z"YoÄŸun kent dokusu içerisinde sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmasÄ± nedeniyle sadece ekolojik açÄ±dan deÄŸil; kültürel ve tarihi özellikleri açÄ±sÄ±ndan da özenle kullanÄ±mÄ± gereken bir alan olan Kültürpark’Ä±n kamusal kullanÄ±mlarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi, parkÄ±n tarihi, kültürel ve doÄŸal dokusuna zarar verecek her türlü ticari kullanÄ±mdan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± gerekirken böyle bir kararÄ±n alÄ±nmasÄ± ayrÄ±ca düÅŸündürücüdür. KaldÄ± ki, sözkonusu bina, parka yönelik, parkla birlikte kamusal iÅŸlevler kazandÄ±rabilecek bir konumdadÄ±r. Kültürpark’Ä±n içinde yer alan hizmet binasÄ±nÄ±n tahsisi ile yeni bir ticari kullanÄ±ma ve yine bir iÅŸletmenin bahçesi haline getirilmesini kabul etmiyoruz" dedi.

'Ä°LK MECLÄ°STE KARAR GERÄ° ÇEKÄ°LMELÄ°'

Kültürpark'a sahip çÄ±kmaya çaÄŸÄ±ran KaygÄ±sÄ±z ÅŸunlarÄ± söyledi "Biz Kültürpark Platformu olarak tüm bileÅŸenlerimiz ve hemÅŸerilerimizin bize verdiÄŸi destekle KültürparkÄ±n betonlaÅŸmasÄ±na, kiralanmasÄ±na, tahsis edilmesine, yani park iÅŸlevinin dÄ±ÅŸÄ±nda kullanÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± sonuna kadar mücadele etmeye, bu mücadelede bütün demokratik ve hukuki yöntemleri kullanmaya dün olduÄŸu gibi bugün de kararlÄ±yÄ±z. Talebimizin ilk Meclis gündemine alÄ±nmasÄ±nÄ± ve bu yanlÄ±ÅŸ karardan geri dönülerek, söz konusu yanlÄ±ÅŸa hemen son verilmesini bekliyoruz. Kültürpark halkÄ±ndÄ±r, halkÄ±n kalmalÄ±dÄ±r. KültürparkÄ±mÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmeyelim, dönüÅŸtürmeyelim".

Ä°ZMÄ°R BÜYÜKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YESÄ°NE SORULAR

1- Alelacele alÄ±nan karar nasÄ±l hangi gerekçe alÄ±nda ve nasÄ±l bir kamu yararÄ± içeriyor?

2- Eski Ä°ZFAÅž binasÄ±nda devam eden tadilat için ne kadar para harcandÄ±? Binaya yeni takÄ±lan yaklaÅŸÄ±k 500 Bin TL deÄŸerindeki klimalarÄ±n bedelini kim ödemiÅŸtir?

3- HalkapÄ±nar’da kiralanan ek hizmet binasÄ±na her ay 200 bin lira kira ödeyen Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi, Kültürpark’ta 2 müdürlük ve 1 daire baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n çalÄ±ÅŸma alanÄ± olan bu yeri, kamu yararÄ±nÄ± gözetmeksizin özel bir üniversiteye hem de bedelsiz olarak nasÄ±l verebilmiÅŸtir?

4- Ücretsiz olarak tahsis edilen bu binaya henüz yeni taÅŸÄ±nmÄ±ÅŸ olan Kültür ve Sanat Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± 3 Müdürlük bundan böyle nerede çalÄ±ÅŸacaktÄ±r? (Ä°zmir/EVRENSEL)

Ä°zmir'de KÃ¼ltÃ¼rpark'a ait bina vakÄ±f Ã¼niversitesine tahsis edildi

TMMOB'dan KocaoÄŸluâ€™nun KÃ¼ltÃ¼rpark aÃ§Ä±klamasÄ±na yanÄ±t

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 14:10

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