Genel-Ä°ÅŸ Ã¼yesi iÅŸÃ§iler yarÄ±n iÅŸ bÄ±rakacak

DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir ÅŸubeleri, krizin faturasÄ±nÄ±n emekÃ§ilere Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± yarÄ±m gÃ¼n iÅŸ bÄ±rakacak.

Metehan UD

Ä°zmir

Ä°zmir’de DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ üyesi belediye emekçileri, krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere ödetilmek istenmesine karÅŸÄ± yarÄ±n yarÄ±m gün iÅŸ bÄ±rakacak. ÖÄŸle paydosu ile birlikte hizmet vermeyi durduracak olan belediye iÅŸçileri saat 13.00’da Konak Eski Sümerbank önünde toplanarak “Krize karÅŸÄ± diren iÅŸçi” diyecek. DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu ve Genel-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Remzi ÇalÄ±ÅŸkan da katÄ±lacaÄŸÄ± eyleme, KESK ve Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n ÅŸubeleri de katÄ±lacak.

Ä°ÅŸçilerin talepleri arasÄ±nda, yaklaÅŸan toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinde ücretlerdeki erimenin giderilmesi, iÅŸçi atmalarÄ±n yasaklanmasÄ±, vergide adaletin saÄŸlanmasÄ±, elektriÄŸe, suya, doÄŸal gaza, ulaÅŸÄ±ma yapÄ±lan zamlarÄ±n geri alÄ±nmasÄ± ve taÅŸerondan kadroya geçirilen iÅŸçilerin yapÄ±lacak sözleÅŸmelerdeki ücret artÄ±ÅŸlarÄ±ndan faydalandÄ±rÄ±lmasÄ± yeri alÄ±yor. Genel-Ä°ÅŸ üyeleri insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± istedikleri için tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± da isteyecek. BES Ä°zmir ÅŸubeleri sevk alarak iÅŸ bÄ±rakma eylemine katÄ±lacak. KESK’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n Ä°zmir ÅŸubeleri, Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n ÅŸubeleri ve TMMOB Ä°zmir Ä°l Koordinasyon Kurulu’nun aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ä°zmir Emek ve Demokrasi Güçleri de eyleme destek verecek.

'Talepleri sahiplenip ortak mÃ¼cadele etmeliyiz'

SON ANA KADAR HAZIRLIKLAR SÜRDÜ

Ä°ÅŸ bÄ±rakma eylemi öncesi ÅŸubelerin hazÄ±rlÄ±klarÄ± son ana kadar sürdü. Ä°ZENERJÄ°'e de örgütlü Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir 2 No’lu Åžube, büyükÅŸehir belediyesinin fen iÅŸleri ÅŸantiyesinde iÅŸçilerle bir araya geldi. Gündem deÄŸerlendirmesinde bulunan Åžube BaÅŸkanÄ± Arif YÄ±ldÄ±z iÅŸçilere eyleme katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Hükümetin orta vadeli programÄ±nÄ±n hayata geçmesi durumunda faturanÄ±n tamamen emekçilere kesileceÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±z taleplerinin dikkate alÄ±nmamasÄ± durumunda eylemlerinin devam edeceÄŸini dile getirdi. YÄ±ldÄ±z, yakÄ±n zamanda baÅŸlayacak olan TÄ°S görüÅŸmelerinde öncelikli taleplerinin hak kayÄ±plarÄ±nÄ±n giderilmesi olduÄŸunu da ifade etti.

‘FATURA BÄ°ZLERE KESÄ°LMEK Ä°STENÄ°YOR’

Gazetemize açÄ±klama yapan DÄ°SK Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ± da ülkedeki ekonomik krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere çÄ±karÄ±lmak istenmesine dikkat çekerek “Bir yanda hükümetin akÄ±ldÄ±ÅŸÄ± ekonomi politikalarÄ± sayesinde küplerini dolduran, yelkenlerini ÅŸiÅŸiren bir avuç patron, bir yanda da büyümeden payÄ±nÄ± alamayan, ücretleri eriyen, güvencesiz çalÄ±ÅŸmaya zorlanan milyonlar vardÄ±r. 15 yÄ±ldÄ±r ekonomik büyüme dönemlerinde zirveye çÄ±kan kârlarÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸanlarla paylaÅŸmayan patronlar ve iktidardaki siyasi temsilcileri ÅŸimdi ‘Åžirketlerin borcu 81 milyonun borcudur’ diyerek faturayÄ± hepimize ödetmek istemektedir” dedi.

'KRÄ°Z Ä°LE MÜCADELE, Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° KORUYARAK OLUR'

YÄ±llardÄ±r büyümeden pay alamayan iÅŸçilerin, çalÄ±ÅŸanlar borçlu deÄŸil alacaklÄ± olduÄŸunu dile getiren SarÄ± ÅŸunlarÄ± söyledi: “Nüfusun yüzde 1’i, dövizin yükselmesi nedeniyle artan dÄ±ÅŸ borçlarÄ±nÄ± yüzde 99’a ödetmek istemektedir. Nüfusun yüzde 99’u krizi zam yaÄŸmuru ve yükselen iÅŸsizlik olarak yaÅŸarken, yüzde 1 ise batan ÅŸirketlerin kamu kaynaklarÄ±yla kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n derdindedir. Krizin bedelini iÅŸçilere, emekçilere, halkÄ±n dar gelirli kesimlerine ödetmek kriz ile mücadele deÄŸildir. Kriz ile mücadele, iÅŸçileri koruyarak, emeklileri koruyarak, yoksullarÄ± koruyarak olur. Nüfusunun dörtte üçü ücret gelirleriyle geçinen bir ülkede, ücretlilerin yaÅŸamÄ±nÄ± geriye götüren her önlem, kriz ile deÄŸil iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla mücadele anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacaktÄ±r.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 14:30

www.evrensel.net