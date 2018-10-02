Bağımsızlık yanlısı Katalanlar sokağa çıktı: 1 Ekim’i unutmadık

Katalonya halkı İspanya’dan ayrılarak “bağımsız bir cumhuriyet” olma talebi ile birçok kentte eylemler düzenledi.

Katalonya’daki bağımsızlık referandumunun birinci yıldönümü vesilesiyle Barcelona başta olmak üzere birçok kentte protesto gösterileri düzenlendi.

Katalonya Savunma Komiteleri’nin (CDR) çağrısıyla dün yapılan 180 bin kişilik dev gösteride İspanya’dan “bağımsızlık” talebi bir kez daha dile getirildi. Komite, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Bir yıl önce Katalonya Cumhuriyeti’ni ilan ettik, eyleme geçiyoruz” ifadesini kullandı. Yürüyüşte “Kendi kaderini tayin etmek haktır” ve “1 Ekim, unutmuyoruz, affetmiyoruz” yazılı pankartlar taşındı. Çok sayıda kişi de ellerinde “seçim sandıkları”yla gösteriye katılarak 1 Ekim 2017’de oy kullanma haklarının engellenmesini protesto etti.

Gösterinin sonlarına doğru ise bazı eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı.

GIRONA’DA RAYLAR İŞGAL EDİLDİ

Barcelona’nın kuzeyindeki Katalan kenti Girona’da da göstericiler ana tren garında hızlı trenlerin geçtiği rayları işgal etti. Barcelona ve Lleida kentlerinde ise birçok önemli cadde eylemlerle kapatıldı. Barcelona-Valencia arasındaki A7 otobanı ile Barcelona-Madrid arasında A2 otobanları da göstericiler tarafından trafiğe kapatıldı. Katalanlar, Girona bölgesel hükümet binasındaki İspanya bayrağının yerine Katalonya’nın bağımsızlığını temsil eden bayrağı astılar.

YÖNETİCİLERE ‘DİRENMİYORSUNUZ’ TEPKİSİ

Katalonya Özerk Yönetimi lideri Quim Torra’nın da protesto edildiği gösterilerde Torra, Madrid hükümetine karşı yeterince direnemediği gerekçesiyle eleştirildi.

Katalonya’nın bağımsızlığını isteyen Katalonya Savunma Komiteleri ve CUP partisi de, Quim Torra liderliğindeki Katalonya Hükümetinin, bölgeyi baskı altında tutan Madrid yönetimine karşı kararlı bir tutum içinde olmadığı eleştirisini yapıyor.

MADRİD HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA

İspanya Merkezi Hükümetinin Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise yaptığı açıklamada, Katalonya Hükümeti Başkanı Torra’yı kamu düzeninin sağlanmasından bölgesel hükümetin sorumlu olduğu konusunda uyardı. Torra, Katalonya’nın bağımsızlık referandumunun yıldönümüde Sant Julia de Ramiz’te yaptığı açıklamada, “Her şey bir yıl önce 1 Ekim’de başladı” diyerek gösterilerin Madrid hükümeti üzerinde baskı oluşturacağını belirtti.

ÜNİVERSİTELİLER: REFERANDUM SONUÇLARI TANINSIN

Barcelona’da yine binlerce üniversite öğrencisi de, geçen yıl yapılan referandumun sonuçlarının tanınması için gösteri düzenledi. Hafta sonunda ise bağımsızlık talebiyle gösteri düzenleyenlerle polis arasında çatışma çıkmış, 24 kişi yaralanmıştı. Polis altı kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)

KATALONYA’DA NE OLMUŞTU?

Katalonya, İspanya’ya bağımlı 7 özerk bölgeden biri. Krallıkla yönetilen İspanya’dan ayrılarak “bağımsız bir cumhuriyet” olma talebi ise uzun yıllardır Katalonya halkının ve siyasetçilerinin gündeminde. Katalonya özerk yönetiminin kimi yetkilerinde kısıtlamaya gidilmesi talebin son yıllarda daha da yükseltilmesine neden oldu.

İspanya merkezi yönetimi ise başından beri Katalonya’da halkın gerçekten bağımsızlık isteyip istemediğini gösterecek bir referandum yapılmasına karşı çıkıyor ve müdahale ile tehdit ediyordu.

Geçtiğimiz yıl 1 Ekim’de düzenlenen referanduma ise İspanya’nın tehditleri, merkezi polis birliklerinin seçim merkezlerini kuşatması ve oy kullanmaya gelenlere saldırması nedeniyle büyük baskı altında gerçekleşti. Demokratik bir ortamda gerçek iradesini kullanma şansı bulamayan Katalan halkının yine de önemli bir bölümü baskılara rağmen referanduma katıldı. Düşük katılıma rağmen sandıktan ise yüzde 90’la “evet” sonucu çıktı.

Katalan Parlamentosu’nun “Bağımsız Katalonya Cumhuriyeti” ilan etmesi üzerine ise İspanya hükümeti yönetime el koyduğunu açıkladı. Birçok Katalan siyasetçi hakkında “isyan” suçuyla davalar açtı. Dönemin Katalonya Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont ve kimi bakanlar ülkeyi terk ederken bazı siyasetçiler ise tutuklandı. Madrid’in kararıyla yenilenen seçimlerden ise yine bağımsızlık yanlısı partiler birinci çıktı.

HÜKÜMET DEĞİŞTİ ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ

Dönemin sağcı iktidarına destek veren bugünkü sosyal demokrat PSOE yönetimi ise hâlâ Katalan halkanın “karar verme” hakkını tanımıyor. Hükümet Sözcüsü Isabel Celaa, “Kutlanacak bir durum yok. Referandum yasa dışıydı bu nedenle hukuki bir sonucu yok” açıklaması yaptı. İspanya’nın yeni başbakanı Pedro Sanchez de, Katalonya'ya “daha fazla özerklik verilmesi konusunda referandum” yapılabileceğini açıklamış ancak bağımsızlığa karşı çıkmıştı.

Öte yandan bu süreçte İspanya hükümeti ve muhalefetinin tutumu ise, uzun yıllar sonra ilk defa kitlesel olarak sokaklara çıkan aşırı sağcı ve Franco diktatörlüğü destekçisi çevrelerin güçlenmesine neden oldu. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 13:41

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