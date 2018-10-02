ErdoÄŸan: Dalgalanma dÃ¶nemini yavaÅŸ yavaÅŸ geride bÄ±rakÄ±yoruz

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan, 'Ekonomimizi faiz-kur-enflasyon ÅŸer Ã¼Ã§geninden kurtarmaya kararlÄ±yÄ±z' dedi.

Partisinin Meclis'teki grup toplantÄ±sÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, döviz kurlarÄ±nda yaÅŸanan hareketliliÄŸin Türkiye ekonomisinde yarattÄ±ÄŸÄ± sarsÄ±ntÄ±nÄ±n yavaÅŸ yavaÅŸ geri kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. "Bu dalgalanma dönemini yavaÅŸ yavaÅŸ geride bÄ±rakÄ±yoruz" iddiasÄ±nda bulunan ErdoÄŸan, "Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon ÅŸer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuÅŸturmaya kararlÄ±yÄ±z" dedi. ErdoÄŸan, Mart 2019'da düzenlenmesi beklenen yerel seçimlerle ilgili olarak da "BaÅŸarÄ±lÄ± hizmetleriyle milletimizin gönlünde yer eden baÅŸkanlarÄ±mÄ±zla devam edeceÄŸiz" dedi.

ErdoÄŸan'Ä±n grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmadan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

'414 KANUN MADDESÄ°NÄ°N DEÄžÄ°ÅžMESÄ° GEREKÄ°YOR'

â– Yeni sistemde yürütme ile yasamanÄ±n net bir ÅŸekilde birbirinden ayrÄ±lmasÄ±yla sizler asli görevlerinize çok daha fazla zaman ayÄ±rma imkanÄ± bulacaksÄ±nÄ±z. Bütçe görüÅŸmeleri baÅŸlamadan önce ele alamamÄ±z gereken iÅŸler bulunmakta. 100 günlük icraat programÄ±na iliÅŸkin düzenlemeler yer alÄ±yor. Bu kapsamda 414 kanun maddesinin deÄŸiÅŸmesi gerekiyor. Yeni yönetim sistemiyle kanunlarda yapÄ±lmasÄ± gereken güncellemeler bulunuyor. Bu kapsamda da 275 güncelleme bulunuyor. Bunlar aciliyet arz ediyor.

'DALGALANMA DÖNEMÄ°NÄ° YAVAÅž YAVAÅž GERÄ°DE BIRAKIYORUZ'

â– Yeni yönetim sistemine göre hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ilk bütçeyi 2 hafta sonra Meclis'e gönderiyoruz. Yeni bütçeyle ekonomimizi faiz-kur-enflasyon ÅŸer üçgeninden kurtararak yeniden ülkemizi büyümeye kavuÅŸturmaya kararlÄ±yÄ±z. Bu dalgalanma dönemini yavaÅŸ yavaÅŸ geride bÄ±rakÄ±yoruz. SabÄ±rlÄ± olacaksÄ±nÄ±z, ancak stoklara ve stokçulara da fÄ±rsat vermeyeceksiniz. EÄŸer stokçular belirlenirse kimse kusura bakmasÄ±n biz de gereÄŸini devletin, yasalarÄ±n bize yüklediÄŸi görev sebebiyle adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± atar gereÄŸini yaparÄ±z. Faiz-kur-enflasyon saldÄ±rÄ±sÄ±na en iyi cevabÄ± iÅŸlerimize dört elle sarÄ±larak verebiliriz. Hamd olsun ihracatta büyük bir rekor kÄ±rÄ±ldÄ±. Yürütme ve yasama organlarÄ± olarak ortaya koyacaÄŸÄ±mÄ±z kararlÄ±lÄ±kla bunlarÄ±n üstesinden geleceÄŸiz.

'ANA MUHALEFERE CEVAP VERME GEREÄžÄ° DUYMUYORUM'

â– Siyaset kurumu vakur bir duruÅŸ sergileyerek sürece olumlu katkÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ana muhalefet partisinin meseleyi ilgisi olmayan yerlere çekme gayretini milletime havale ediyorum, cevap verme gereÄŸi duymuyorum. Bir ülkede iktidara yürüme derdi olmayan, muhalefette kalan ve sürekli olarak ülkeye karalar çalan bir anlayÄ±ÅŸtan hiçbir ÅŸey olmaz. Benim milletim de bunlara iktidar koltuÄŸu için yürü demiyor.

â– Biz 2023'ten baÅŸlayarak 2053 hedeflerine ulaÅŸmak için kan kusup kÄ±zÄ±lcÄ±k ÅŸerbeti içtik. Aslolan Türk milletinin menfaatleridir.

'KIZILCAHAMAM KAMPIMIZDA BU KONULARI KONUÅžACAÄžIZ'

â– CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seçimlerinden baÅŸarÄ±yla çÄ±ktÄ±k. Mahalli idareler seçimlerinde de daha iyisini elde etmemiz gerekiyor. AK Parti mahalli idarelerdeki baÅŸarÄ±lÄ± olan kadrolar tarafÄ±ndan kurulmuÅŸtur. HazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± istiÅŸare ile yapÄ±yoruz. Bu yÄ±l 27'ncisi yapacaÄŸÄ±mÄ±za göre artÄ±k geleneksel diyeceÄŸimiz istiÅŸare toplantÄ±mÄ±zÄ± 5 yÄ±l aradan sonra tekrar KÄ±zÄ±lcahamam'da gerçekleÅŸtiriyoruz. KÄ±zÄ±lcahamam KampÄ±mÄ±zda bu konularÄ± konuÅŸacaÄŸÄ±z.

'KÄ°MSE BÄ°ZE YAKINIMDIR DÄ°YE ADAY TEKLÄ°FÄ°YLE GELMESÄ°N'

â– 24 Haziran seçimlerinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dersler sonucunda kendimize en saÄŸlÄ±klÄ± yol haritasÄ±nÄ± belirleyeceÄŸiz. Genel Merkezimizde mahalli idareler seçim hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±k. Bu konularÄ± ele alÄ±yor ve ileriye dönük hazÄ±rlÄ±klarÄ± gözden geçiriyoruz. Kimse bize yakÄ±nÄ±mdÄ±r diye aday teklifiyle gelmesin. (HABER MERKEZÄ°)

AkÅŸener: Ã‡Ä±k SarayÄ±ndan halkÄ±n arasÄ±na karÄ±ÅŸ, bak bakalÄ±m kriz var mÄ±?

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 12:35

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