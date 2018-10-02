Ä°sveÃ§â€™te gÃ¶Ã§men dÃ¼ÅŸmanÄ± partiden seÃ§ilen KÃ¼rt vekil parlamentoda

Ä°sveÃ§â€™te aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partiden seÃ§ilen KÃ¼rt milletvekili Sara Seppala Evrenselâ€™e konuÅŸtu. Ailesi de gÃ¶Ã§men olan Seppala ilticanÄ±n zorlaÅŸmasÄ±nÄ± istiyor.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Ä°sveç'te 9 Eylül günü yapÄ±lan milletvekili ve yerel seçimlerde biri Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± Ä°sveç DemokratlarÄ± partisinden olmak üzere deÄŸiÅŸik partilerden 6 Kürt parlamentoya girdi.

Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi’nden Lawen Redar, Kadir KasÄ±rga ve Serkan Köse, Liberal Parti’den Gülan AvcÄ±, Sol Parti’den Amineh Kakabaveh milletvekili seçilirken, ilk kez bir göçmen Sara Seppala, Ä°sveç DemokratlarÄ±’nÄ±n listesinden parlamentoya girdi.

37 yaÅŸÄ±ndaki Seppala’nÄ±n babasÄ± iÅŸ bulmak amacÄ±yla 60’lÄ± yÄ±llarda Ä°sveç’e gelen Kululu Kürtlerden.

‘YÜZDE 50 KÜRT’ÜM’

Parlamentonun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± gün görüÅŸtüÄŸümüz Seppela, Evrensel’in sorunlarÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

“Biz Konya’nÄ±n Kulu ilçesinin Zincirlikuyu Köyü’ndeniz. Babam oradan gelmiÅŸ. BabamÄ±n annesi Kobanili. Annem Ä°sveçli, onun annesi DanimarkalÄ±, babasÄ± da BelçikalÄ± bir valon. Ben Ä°sveç’te doÄŸdum ve büyüdüm. Ben yüzde 50 Kürdüm” diyen Seppala, daha önce Kramfors Belediyesi’nde meclis üyeliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Ä°l Genel Meclisi’nde de yer aldÄ±m. 2014 yÄ±lÄ±ndan beri Ä°sveç DemokratlarÄ±’nda aktif siyaset yapÄ±yorum. Ben evde oturmak ve ellerimi oÄŸuÅŸturmak istemiyorum. Toplumda bir ÅŸeyler yapmak istiyorum” dedi.

‘DÜNYANIN BÄ°R UCUNDAN Ä°SVEÇ’E Ä°LTÄ°CA EDÄ°LMEMELÄ°’

Bir göçmen olarak Ä±rkçÄ± ve yabancÄ± düÅŸmanÄ± bir partinin milletvekili olmayÄ± neden tercih ettiÄŸi sorduÄŸumuz Seppala, “Pek çok kiÅŸi bir Kürt kadÄ±nÄ± olarak Ä°sveç DemokratlarÄ± içinde yer almamÄ± ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±kla karÅŸÄ±lÄ±yor. Ama benim için bu bir sorun teÅŸkil etmiyor. Ä°sveç DemokratlarÄ± kadÄ±n ve Kürtlerinin haklarÄ±nÄ± savunuyor. Bu konularla ilgili parlamentoya defalarca soru önergeleri verdi. Kürtlerin haklarÄ±nÄ± ve kendi devletlerini kurma haklarÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± için partinin verdiÄŸi pek çok önerge var. Ä°sveç DemokratlarÄ±, Kürtler için çok mücadele etti ve ben bunu çok olumlu buluyorum. Ama siz medya olarak bunlarÄ± görmek ve kamuoyuna duyurrmak istemiyorsunuz” ifadelerini kullandÄ±.

Seppala, “Ä°sveç DemokratlarÄ±, sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapatmak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ä°sveç’e gelmelerini yasaklamak istiyor. Bu konuda neler düÅŸünüyorsunuz?” sorumuza ise ÅŸöyle yanÄ±t verdi: “Hükümetin ÅŸu anda uyguladÄ±ÄŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ± yanlÄ±ÅŸ ve böyle süremez. Bu politikanÄ±n gözden geçirilmesi ve deÄŸiÅŸtirilmesi gerekir. DünyanÄ±n diÄŸer ucundan uçaÄŸa binerek bir çok ülkenin üzerinden geçerek Ä°sveç’e iltica etmek doÄŸru deÄŸil. Ben insanlarÄ±n baÅŸka ülkelere göç etmeleri yerinde kendi bölgelerinde kalmalarÄ±nÄ± istiyorum. Onlara kaldÄ±klarÄ± yerde yardÄ±m edebiliriz”

YA BABASINA Ä°LTÄ°CA HAKKI TANINMASAYDI?..

“SavunduÄŸunuz sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± politikasÄ± uygulansaydÄ± sizin babanÄ±z da buraya gelemeyecekti ve siz bugün burada olamayacaktÄ±nÄ±z, öyle deÄŸil mi?” diye sorduÄŸumuz Seppala, bu soruya ise, “Ama ben soruna böyle bakmÄ±yorum. Benim için neyin doÄŸru neyin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸu önemli. Ben 1981 yÄ±lÄ±nda doÄŸdum. EÄŸer o zaman Ä°sveç DemokratlarÄ±’nÄ±n politikasÄ± uygulansaydÄ± ne olacaÄŸÄ± konusunda spekülasyon yapmak istemiyorum” yanÄ±tÄ± verdi.

Ä°sveç DemokratlarÄ±’nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n çok büyük bir bölümünü sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesi talebi için ise, “Bu ülkede kalma hakkÄ± sana tanÄ±nmamÄ±ÅŸsa ülkeyi terk etmen gerekir. SÄ±ÄŸÄ±nmak için geçerli nedenleri olmayanlar bu ülkeye iltica etmemeli. EÄŸer baÅŸvurun reddedilmiÅŸse sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmiÅŸsen ülkeyi terk edeceksin. Ret reddir ve ülkeyi terk etmen gerekir” yorumunu yaptÄ±.

Seppala, partisinin Nazi geçmiÅŸi için ise, “Ben Ä°sveç DemokratlarÄ±’nÄ± Nazi ve Ä±rkçÄ± bir parti olarak görmüyorum. Parti ilk kurulduÄŸundaki gibi deÄŸil. DönüÅŸüme uÄŸradÄ±. YabancÄ± düÅŸmanlarÄ±nÄ±n bizim partimizde yeri yok. Parti bunlarÄ± ihraç ediyor. Ben aynÄ± zamanda partinin merkez komite üyesiyim. Parti yönetimi veya milletvekilliÄŸine aday olanlar arasÄ±nda yabancÄ± düÅŸmanÄ± olduÄŸunu fark ettiÄŸimizde bunlarÄ± partiden ihraç ederiz. Ama tüm üyelerin düÅŸüncelerini kontrol edemeyiz” ifadelerini kullandÄ±.

PARLAMENTODA NE YAPACAK?

Sara Seppala, “Kürt göçmenler için ne yapacaÄŸÄ±” sorumuza da ÅŸöyle yanÄ±tladÄ±: “Henüz hangi komisyonda görev yapacaÄŸÄ±m belli deÄŸil. Buna parti karar verecek. Ama ben dÄ±ÅŸiÅŸleri komisyonunda yer almak isterim. Kürt sorununu parlamentoda gündeme getireceÄŸim ve mücadelelerine destek olacaÄŸÄ±m. Parlamentoda namus ve töreden kaynaklÄ± sorunlar üzerinde yoÄŸunlaÅŸmak istiyorum. Ben Ä°sveç’e gelenlerin bu ülkenin kurallarÄ±na uymasÄ± gerektiÄŸini savunuyorum. Kuzenlerle yapÄ±lan evliliklerin bu ülkede olmamasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. Çocuk evliliklerine de karÅŸÄ±yÄ±m.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 12:54

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