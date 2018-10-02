Pervin Buldan: Belediyeleri kayyÄ±mlardan kurtarÄ±p halkÄ±n yapacaÄŸÄ±z

Partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, yerel seçimlere dair “Belediyeleri Saray kayyÄ±mlarÄ±ndan kurtarmak boynumuzun borcudur. O kayyÄ±mlarÄ±, Saray’a göndereceÄŸiz, gitsinler Saray’Ä±n bahçesinde kayyÄ±mlÄ±k yapsÄ±nlar” dedi.

Meclis’te yeni yasama yÄ±lÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±yla birlikte HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) yeni dönemin ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdi. YoÄŸun ilgi gösterilen toplantÄ±ya Cumartesi Anneleri, KHK ile ihraç edildikleri iÅŸlerine geri dönmek için Ä°stanbul’dan Ankara’ya yürüyen Kenan Güngördü ve Sinan Yerdelen, Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ Temsilcisi Murat Can Çoban ve Flormar iÅŸçileri katÄ±ldÄ±. Salondaki toplantÄ± divanÄ±na geçtiÄŸimiz günlerde yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren önceki dönem Urfa Milletvekilli Ä°brahim Ayhan’Ä±n fotoÄŸrafÄ±, oturma kürsülerinde de tutuklu HDP Milletvekili Leyla Güven’in fotoÄŸrafÄ± konuldu.

Ä°BRAHÄ°M AYHAN ANILDI

ToplantÄ±da konuÅŸan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, gündemdeki konulara deÄŸindi. Buldan, toplantÄ±ya katÄ±lanlarÄ± selamlayarak konuÅŸmasÄ±na baÅŸladÄ±. GeçtiÄŸimiz günlerde hayatÄ±nÄ± kaybeden Ä°brahim Ayhan’Ä± anan Buldan, “Ä°brahim Ayhan uzun süre bizimle yol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±. 26. dönemde milletvekilliÄŸi düÅŸürüldü. Kendisi hakkÄ±nda verilen cezalar ve yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± faÅŸizan koÅŸullara dayanamayan kalbi aramÄ±zdan ayrÄ±lmasÄ±na sebep olmuÅŸtur. Sevgili Ä°brahim Ayhan emek mücadelesinin, eÄŸitim ve demokrasi mücadelesinin önemli bir ferdiydi. Bu ülkede demokrasi ve barÄ±ÅŸÄ±n yeÅŸermesine önemli katkÄ±larÄ± olan önemli bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±r. Ancak çok erken ayrÄ±ldÄ± aramÄ±zdan. Sevgili Ä°brahim Ayhan’Ä± anÄ±yor, ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimizi gönderiyoruz. Onu asla unutmayacaÄŸÄ±z” dedi.

MECLÄ°S’E LEYLA GÜVEN ÇAÄžRISI

Tutuklu milletvekili Leyla Güven’in tutukluluÄŸuyla yeni yasama döneminin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan Buldan, “Yeni yasama yÄ±lÄ±na bugün itibariyle baÅŸlanacak. Ama bir eksikle toplanacak parlamento. Sevgili Leyla Güven aramÄ±zda deÄŸil. Bu anlayÄ±ÅŸÄ± ve tutumu buradan kÄ±nÄ±yorum. Bu hukuksuzluÄŸa bir an önce son verilmeli. Dün Meclis’in açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda Meclis BaÅŸkanÄ± kadÄ±n vekil oranÄ±na vurgu yaptÄ±, Leyla Güven’in rehin tutulduÄŸunu görmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum. SayÄ±n Meclis BaÅŸkanÄ±’nÄ± parlamentonun saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± koruma ve eksik temsiliyeti saÄŸlama noktasÄ±nda gerekli giriÅŸimlerde bulunmaya davet ediyorum. Leyla Güven Hakkari halkÄ±nÄ±n temsilcisidir, onun yeri cezaevi deÄŸil Meclis sÄ±ralarÄ±dÄ±r. Buradan, SayÄ±n Leyla Güven’e, tutuklu tüm vekillerimize, belediye eÅŸ baÅŸkanlarÄ±mÄ±za, sevgili Selahattin DemirtaÅŸ’a, sevgili Figen YüksekdaÄŸ’a, Gültan KÄ±ÅŸanak’a sevgilerimizi gönderiyoruz” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

HALKIN KÜRSÜSÜ

Türkiye’deki sorunlarÄ±nÄ±n derinleÅŸtiÄŸi bir dönemde Meclis’in görev ve sorumluluklarÄ±nÄ±n da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Buldan, “Tekçi yönetim zihniyetine raÄŸmen parlamento bizim mücadelemizde sorunlarÄ±n ve çözüm önerilerinin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir zemin olmaya devam edecektir. HDP grubu olarak parlamentoyu etkin ÅŸekilde iÅŸletmeye bu kürsüyü halkÄ±n kürsüsü ve meclisi, halkÄ±n meclisi yapmaya devam edeceÄŸiz. Bizler Meclisi en etkili ÅŸekilde iÅŸletmeye devam edeceÄŸiz. Her haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, her maÄŸduriyeti, adaletsizlikleri, hukuksuzluklarÄ± bu kürsüden dile getirmeye, halklarÄ±mÄ±z adÄ±na hesap sormaya devam edeceÄŸiz” diyerek konuÅŸmasÄ±nÄ± sürdürdü.

‘SARAY HDP’SÄ°Z BÄ°R MECLÄ°S Ä°STEDÄ° AMA HALK BUNA Ä°ZÄ°N VERMEDÄ°’

HDP olarak 24 Haziran seçimlerinden baÅŸarÄ±yla çÄ±ktÄ±klarÄ±nÄ± ve 67 milletvekili ile Meclis’te önemli bir temsiliyet saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Buldan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“AKP’nin tasfiye planlarÄ±nÄ± hep birlikte bozduk. Bu çok önemlidir. Parlamentonun sesinin kesilmesine asla izin vermedik. Saray HDP’siz bir Meclis istiyordu. HalklarÄ±mÄ±z izin vermedi, ‘Benim iradem Meclis’te olacak’ dedi. Ülkeyi yönetenlerin bu mesajÄ± iyi okumasÄ± gerekir. AKP tüm ülkeyi ve devleti ele geçirdiÄŸini düÅŸünebilir ama halklarÄ± farklÄ±lÄ±klarÄ± demokrasi ve özgürlük taleplerini bastÄ±ramayacaklarÄ±nÄ± ve engelleyemeyeceklerini buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bunu 7 Haziran’da anlamadÄ±lar, ders çÄ±karamadÄ±lar, umarÄ±z 24 Haziran sonuçlarÄ±ndan gerekli dersi çÄ±karÄ±rlar. EÄŸer halkÄ±n mesajÄ±nÄ± doÄŸru okuyamazsÄ±nÄ±z daha çok 7 Haziran, 24 Haziran görürsünüz. Buradan seçimler vesilesi ile Suruç’ta katledilen ÅženyaÅŸar ve çocuklarÄ±nÄ± saygÄ± ve minnetle anÄ±yorum. Katillerinin yargÄ±nÄ±n önüne çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±za buradan söz veriyorum.”

‘KAYYIMLARI SARAY’A GÖNDERECEÄžÄ°Z’

Buldan, 24 Haziran’Ä± geride bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± ancak sÄ±rada yerel seçimlerin olduÄŸunu kaydederek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

“Tüm yönetim mekanizmalarÄ±nÄ± merkezileÅŸtirme güdüsüyle hareket eden AKP; ÅŸimdi de demokratik yönetimlerin olmazsa olmasÄ± yerel yönetimleri hedeflemekte. Özellikle partimizin kazanabileceÄŸi yerlere dönük ciddi hazÄ±rlÄ±klar yapÄ±lmakta. Bunu biliyoruz ancak ÅŸunu ifade etmek istiyoruz. Kürtlere ‘Senin seçme iradeni tanÄ±mÄ±yoruz, senin seçtiklerini cezaevine atarÄ±z. Senin seçtiklerinin yerine kayyÄ±m atarÄ±z’ denilmektedir. Åžunu bilsinler ki Kürtler vardÄ±r, onlarÄ±n haklarÄ± vardÄ±r, onlarÄ±n iradesi meÅŸrudur. Rosa Luxemburg’un dediÄŸi gibi ‘VardÄ±k, varÄ±z ve var olacaÄŸÄ±z.’ Yerel seçimlerde adaylarÄ±mÄ±zÄ± her yerde halkÄ±mÄ±zla birlikte belirleyeceÄŸiz. KatÄ±lÄ±mcÄ± ve çoÄŸulcu karar alma ve yönetme mekanizmalarÄ±nÄ±n yerel birimleri olan büyükÅŸehirler, il-ilçe-belde belediyeleri, belediye meclisleri bizim için çok büyük önem arz etmektedir. Bugünden gece gündüz demeden var gücümüzle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ediyorum, her türlü gayri meÅŸru yolla halk iradesini gasp etmelerine asla izin vermeyeceÄŸimizi vurguluyorum. Bizleri nasÄ±l parlamentodan söküp atmayÄ± baÅŸaramadÄ±larsa yerel seçimlerde de güçlü bir ÅŸekilde var olacaÄŸÄ±z. O gasp ettikleri belediyeleri bir bir alÄ±p halkÄ±n belediyeleri yapacaÄŸÄ±z. Belediyeleri Saray kayyÄ±mlarÄ±ndan kurtarmak boynumuzun borcudur. O kayyÄ±mlarÄ±, Saray’a göndereceÄŸiz, gitsinler Saray’Ä±n bahçesinde kayyÄ±mlÄ±k yapsÄ±nlar.

‘Ä°TTÄ°FAK DEMOKRASÄ°NÄ°N GELECEÄžÄ° Ä°ÇÄ°N ÖNEMLÄ°’

Tüm kesimlerin yerel seçimlerde ittifak yapmasÄ±, demokrasinin geleceÄŸi açÄ±sÄ±ndan son derece önemlidir. KarÅŸÄ±mÄ±zda faÅŸist bir blok var her türlü ittifakÄ± geliÅŸtiriyorlar ki demokrasi isteyenler niçin yan yana gelmesin. Bunu yapmak için elbette bir engel yok. Bu nedenle herkesi bu bilinçle hareket etmeye çaÄŸÄ±rÄ±yorum. 30 Mart yerel seçimlerini 7 ve 24 Haziran’a çevirmeye davet ediyorum. Demokrasiyi hep birlikte inÅŸa edebiliriz. HalklarÄ±mÄ±za güveniyoruz, kararlÄ±yÄ±z, emin adÄ±mlarla yürüyoruz.”

‘KRÄ°ZÄ°N NEDENÄ° TEK ADAM YÖNETÄ°MÄ°DÄ°R’

Türkiye’nin tarihin en derin siyasi ve ekonomik kriziyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸuna vurgu yapan Buldan, “Ülkenin yönetilemediÄŸini biliyoruz. Siyasi krizin nedeni tek adamla yönetilmesidir, bunu da biliyoruz. Krizin nedeni demokrasinin, özgürlüklerin, hukukun, adaletin, insan haklarÄ±nÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± ve tek adam rejimini ayakta tutmak için faÅŸizmin kurumsallaÅŸmasÄ±dÄ±r. ÇoÄŸulculuÄŸun reddedip tekçiliÄŸin dayatÄ±lmasÄ±dÄ±r, bunu da biliyoruz. Ä°ç ve dÄ±ÅŸ politikada rehine siyasetinin izlenmesidir bu krizin nedeni. SorunlarÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l yöntemlerle deÄŸil, savaÅŸla çözülmeye çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bunu da çok iyi biliyoruz. Demokratik denetim mekanizmalarÄ±nÄ±n, özgür medyanÄ±n yok edilmesidir. HalkÄ±n kaynaklarÄ±nÄ±n savaÅŸa harcanmasÄ±, yapÄ±lan yolsuzluklardÄ±r. ErdoÄŸan ‘kriz miriz yok’ diyor, sarayÄ±n penceresinden bakarsanÄ±z krizi göremezsiniz, halkÄ±n sofrasÄ±nda kriz var, biz bunu görüyoruz. Kriz yoksa her ÅŸeye yüzde yüz zam nedir bunu sormak istiyoruz. KapatÄ±lan iÅŸyerleri artan yoksulluk neyin nesidir. 2002 yÄ±lÄ±nda krizle iktidara geldiler, ÅŸimdi ülkeyi krize sürüklüyorlar. Bunlar krizle geldiler, krizle gidecekler, bundan kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n. Yeni Türkiye dedikleri iÅŸte budur, kriz Türkiye’sidir. HalkÄ±n aÄŸÄ±r bedeller ödediÄŸi bir Türkiye’dir. Güvencesiz iÅŸçilerin ÅŸantiyesidir. HavalimanÄ± iÅŸçileri insanca çalÄ±ÅŸma koÅŸulu istedikleri için tutuklandÄ±lar. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z derhal serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. ErdoÄŸan yok deyince gerçekler yok olmuyor. Var dediÄŸi hiçbir ÅŸey de aslÄ±nda yok. O yüzden ErdoÄŸan ne diyorsa siz onun tersini düÅŸünün” diye kaydetti.

‘CHP Ä°MRALI TECRÄ°DÄ°NÄ° GÜNDEMÄ°NE ALMALIDIR’

“Bugün Türkiye’nin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derin siyasi krizin altÄ±nda yatan nedenlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ä°mralÄ± sistemi ve çözümsüzlük politikasÄ± karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±yor” diyen Buldan, Öcalan üzerindeki tecride deÄŸindi. Buldan, ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Devletin ve iktidarÄ±n Ä°mralÄ±’ya yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan ülkenin gidiÅŸatÄ±ndan hangi yönde olacaÄŸÄ±nÄ± görmek mümkündür. Bundan 3 yÄ±l önce müzakere ve çözüm süreci vardÄ±, siyasi heyetler Öcalan ile müzakere yürütüyordu. Ülkede barÄ±ÅŸ havasÄ± vardÄ±. Öcalan barÄ±ÅŸ çizgisinden asla ödün vermedi. Devletin demokratikleÅŸmesi için mücadele etti. Tecrit toplumsal açÄ±dan bir kÄ±rÄ±lma noktasÄ±dÄ±r. Tecride her yerde karÅŸÄ± çÄ±kacaÄŸÄ±z, tecridin yarattÄ±ÄŸÄ± tahribatlarÄ± topluma, kamuoyuna ve Avrupa’ya anlatacaÄŸÄ±z. Buradan demokratik kamuoyunu ve kitle örgütlerini de tecride karÅŸÄ± çÄ±kmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. AynÄ± çaÄŸrÄ±yÄ± ana muhalefet partisi olan CHP’ye yapÄ±yoruz. Ä°mralÄ± gibi hassa bir nokta karÅŸÄ±sÄ±nda CHP hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi hareket edemez. Bu konuyu gündemine almalÄ±, 3 yÄ±ldÄ±r Ä°mralÄ± ile baÄŸlantÄ±larÄ±n neden kesildiÄŸini iktidara sormalÄ±dÄ±r. Biz de buradan soruyoruz; AKP buna cevap vermelidir.”

CUMARTESÄ° ANNELERÄ° ÇAÄžRISI

ToplantÄ±ya katÄ±lan Cumartesi Anneleri’ni “Benim yol arkadaÅŸlarÄ±m, birlikte Galatasaray Lisesi önünde oturduÄŸumuz, birlikte aÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z” diyerek selamlayan Buldan, “Çeyrek asÄ±rdÄ±r kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ± hep birlikte aradÄ±k. Cumartesi Anneleri bu ülkenin toplumsal hafÄ±zasÄ±dÄ±r. Onlara yaklaÅŸÄ±m demokrasiye, hak ve adalete yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. Ve insanlÄ±k onuruna bir yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. 2013’te toplumsal barÄ±ÅŸ yollarÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±, kurulan Meclis AraÅŸtÄ±rma Komisyonu raporunda da ifade edildiÄŸi gibi AKP kayÄ±plara iliÅŸkin suçlarÄ± kabul etmiÅŸ ve bizzat kayÄ±p yakÄ±nlarÄ± ile görüÅŸmüÅŸtür. KayÄ±plarÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±nÄ±n sözünü vermiÅŸtir. Ama gelinen noktada AKP kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n deÄŸil faili meçhulleri gerçekleÅŸtirenlerin yanÄ±nda olmuÅŸtur. Cumartesi Annelerine en meÅŸru ve en masum eylemleri nedeniyle saldÄ±rÄ±lÄ±yor. Bu hangi vicdana, hangi adalete sÄ±ÄŸar, hangi gönülde yer alÄ±r bunu sormak isteriz? Devletin, iktidarÄ±n görevi kayÄ±plarÄ± bulmaktÄ±r. KayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ± susturmak deÄŸildir. Ancak ÅŸunu ifade etmek isterim ki Cumartesi Anneleri’ne yaklaÅŸÄ±m siyasi iktidarÄ±n kimlerle kol kola olduÄŸunun açÄ±k göstergesidir. Saray yönetimi özellikle Çiller ve AÄŸar çizgisi ile buluÅŸmuÅŸtur. 24 Haziran seçimlerinde, miting meydanlarÄ±nda yanÄ±na Çiller ve AÄŸar’Ä± alarak Susurluk geleneÄŸine sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bizlere göstermiÅŸtir. Åžimdi de bunun gereÄŸini yapÄ±yorlar. ErdoÄŸan en son Almanya ziyaretinde ölü çocuk ve yaÅŸlÄ± anne heykeline çiçek bÄ±raktÄ±. Kendi ülkesinde ise kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na her hafta müdahale ediliyor. O anÄ±tÄ±n dili olsaydÄ± bu samimiyetsizlik karÅŸÄ±sÄ±nda ne derdi? Cumartesi annelerinin direniÅŸine sahip çÄ±kmak onlarÄ±n yanÄ±nda olmak bir onur, insanlÄ±k ve vicdan görevidir” dedi.

MHP’NÄ°N AF TEKLÄ°FÄ°

ArdÄ±ndan MHP tarafÄ±ndan gündeme getirilen af tasarÄ±sÄ±na dair görüÅŸlerini paylaÅŸan Buldan, “Adaletin ve hukukun yargÄ±nÄ±n dibe indiÄŸi bir ülkede ÅŸimdi bir af tasarÄ±sÄ± tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. AKP’nin ortaÄŸÄ± bir teklif verdi. Bu teklifle birlikte insan kaçakçÄ±larÄ±nÄ±n mafyalarÄ±n af edilmesi tasarlanÄ±yor. Bunun anlamÄ± ÅŸudur; bu çeteler dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ksÄ±n ve yeniden suç iÅŸlesin. Toplum üzerinde baskÄ± oluÅŸtursun, sokaklarÄ± çetelere teslim etme teklifidir. Bu ülkede düÅŸüncelerinden dolayÄ± binlerce insanÄ± cezaevinde rehin olarak tutma politikasÄ± konuÅŸulmalÄ±dÄ±r. Tutuklu siyasetçiler gazeteciler insan haklarÄ± savunucularÄ±, kadÄ±n tutsaklar konuÅŸulmalÄ±dÄ±r. DüÅŸünceyi suç haline getiren yasa konuÅŸulmalÄ±dÄ±r. Milletvekilimiz Leyla Güven tutukludur ama teklif çetelere af öngörüyor. HalkÄ±n temsilcisinin tutuklu olduÄŸu, halka karÅŸÄ± suç iÅŸleyenlerin ise affedilmesinin planlandÄ±ÄŸÄ± bir ülkede yaÅŸÄ±yoruz. Af teklifleri toplumsal barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± temelinde olumlu bir adÄ±mdÄ±r bu teklif toplumsal barÄ±ÅŸa zarar vermektedir. Gelin toplumsal barÄ±ÅŸ için, düÅŸüncelerinden dolayÄ± cezaevinde olanlarÄ± tartÄ±ÅŸalÄ±m. Gelin Selahattin DemirtaÅŸ’Ä±, Figen YüksekdaÄŸ’Ä±, Tuncer BakÄ±rhan’Ä±, Bekir Kaya’yÄ±, Gültan KÄ±ÅŸanak’Ä±, tartÄ±ÅŸalÄ±m. O arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z rehin olarak tutulacaklar ama siz farklÄ± bir yasa ile ifade ettiÄŸim suçlardan dolayÄ± içeride olanlarÄ± serbest bÄ±rakacaksÄ±nÄ±z. Bu da aÄŸÄ±r bir vicdan yaralanmasÄ±na neden olacaktÄ±r” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

‘TÜRKÄ°YE AFRÄ°N’E GÄ°RDÄ° Ä°STÄ°KRAR BOZULDU’

Türkiye ile AB arasÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸma algÄ±sÄ±nÄ±n yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Buldan, “ErdoÄŸan Almanya’ya bir ziyaret gerçekleÅŸtirdi, bu ziyaret ve temaslarÄ±n ne yazÄ±k ki demokratikleÅŸme ve AB üyelik süreci ile bir ilgisi yoktur. ErdoÄŸan, bu temaslarÄ± içeride yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± aÅŸabilmek için ve Türkiye’deki baskÄ±cÄ± yönetimini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak için sürdürüyor. Kendi ülkesinde muhalif herkesi terörist olarak gören anlayÄ±ÅŸÄ± AB’de örgütlenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yine BirleÅŸmiÅŸ Milletler toplantÄ±sÄ±nda ‘Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n ölümüne neden olan tüm silahlar yasaklanmalÄ±’ diyor, bunu diyen Rusya’dan S-400 almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. ‘Bize paramÄ±zla silah vermiyorlar’ diyor. Bütçesini silaha ve savaÅŸa ayÄ±rÄ±yor. Ama dÄ±ÅŸarÄ±da silahlar yasaklanmalÄ± mesajÄ±nÄ± veriyor. Ve yine diyor ki ‘FÄ±rat’Ä±n doÄŸusu güvenli bir bölge olacak.’ Türkiye’nin müdahale etmediÄŸi her yer zaten güvenli bölgedir. Bu politikanÄ±zdan, savaÅŸ ve çatÄ±ÅŸma anlayÄ±ÅŸÄ±ndan vazgeçmelisiniz. BaÅŸta Türkiye olmak üzere OrtadoÄŸu ve dünyanÄ±n her yerinde müzakere ve diyalogla her türlü sorun çözülebilir. Türkiye’nin özellikle güvenli bölge olarak gördüÄŸü yerlerin ya da kendileri açÄ±sÄ±ndan tehlike olarak gördüÄŸü yerlerin güvenli bölge olduÄŸunu söylemek isteriz. Afrin bir istikrar bölgesiydi. Türkiye’nin gitmesi ile o güvenlik ve istikrar bozuldu. Bunu kÄ±rmaya ve o bölgeyi istikrarsÄ±zlÄ±k ve çatÄ±ÅŸma alanÄ±na dönüÅŸtürmeye çalÄ±ÅŸan Ankara’dÄ±r. Çetelere verilen destekler ve gönderilen silahlar bunun sonucudur. ErdoÄŸan’Ä±n ne söylediÄŸi deÄŸil ne yaptÄ±ÄŸÄ± önemlidir. Bu sözlere hiç kimsenin bakÄ±p aldanmamasÄ± gerektiÄŸini söylüyoruz. Biz bu ülkenin faÅŸizmine izin vermeyeceÄŸiz. Hiç kimse umudunu yitirmemeli, kimse karamsarlÄ±ÄŸa kapÄ±lmamalÄ±dÄ±r” diyerek, konuÅŸmasÄ±nÄ± tamamladÄ±. (MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:20

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