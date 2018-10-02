HDP yeni yasama yÄ±lÄ±nÄ±n ilk grup toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdi

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Pervin Buldan, partisinin yeni yasama yÄ±lÄ± ilk grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair geliiÅŸmeleri deÄŸerlendirdi.

Pervin Buldan'Ä±n konuÅŸmasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

Yeni yasama yÄ±lÄ±na baÅŸlandÄ± fakat sevgili Leyla Güven tutuklu olduÄŸu için aramÄ±zda yok. Bu hukuksuzluÄŸa bir an önce son verilmelidir. Dün parlamento açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda Meclis baÅŸkanÄ± kadÄ±n milletvekili sayÄ±sÄ±na vurgu yaptÄ± ancak Leyla Güvven de bir kadÄ±n milletvekili olarak tutukludur, buna da dikkat çekmek istiyorum. Buradan tüm rehin tutulan yoldaÅŸlarÄ±mÄ±za sevgi ve saygÄ±larÄ±mÄ±zÄ± gönderiyoruz.

Parlamentonun görev ve sorumluluklarÄ± bu dönemde daha da artmÄ±ÅŸtÄ±r. Bizler, Meclisi en etkin denetim mekanizmasÄ± olarak iÅŸletmeye devam edeceÄŸiz bundan kimsenin ÅŸüphesi olmasÄ±n.

Geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z 24 Haziran seçimleri bir dönüm noktasÄ±ydÄ±. AKP, partimizin baraj altÄ± kalmasÄ± için her yolu denedi ve eÅŸitsiz bir ortamda seçime girdiÄŸimizi bir kez daha belirtmek isterim. Selahattin DemirtaÅŸ ancak cezaevi koÅŸullarÄ±nda çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yürütebiliyordu. Kendisinin yarÄ±nki duruÅŸmasÄ±na da tüm halkÄ±mÄ±zÄ± davet ediyoruz.

24 Haziran seçimlerinden baÅŸarÄ±yla çÄ±ktÄ±k. Parlamentonun sesinin kesilmesine izin vermedik. HalkÄ±mÄ±z HDP'siz bir Meclis istemediÄŸi mesajÄ±nÄ± verdi. Bu mesajÄ± iktidar partisi almÄ±ÅŸtÄ±r umarÄ±z. Buradan Suruç'ta katledilen Åženyasar ailesi mensuplarÄ±nÄ± da bir kez daha anarak bu olayÄ±n takipçisi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ifade ediyoruz.

SÄ±rada yerel seçimler var ve AKP-MHP ittifakÄ± ÅŸimdi de yerel yönetimleri hedeflemektedir, partimizin kazanabileceÄŸi bölgelere dair ciddi hazÄ±rlÄ±klar yapmaktadÄ±r. Åžunu bilsinler ki Kürtler vardÄ±r, Kürtlerin haklarÄ± vardÄ±r, Rosa Luxemburg'un dediÄŸi gibi "VardÄ±k, varÄ±z ve var olacaÄŸÄ±z".

Bugünden gece gündüz demeden var gücümüzle çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± belirtiyorum. Bizi parlamentodan nasÄ±l söküp atamadÄ±lar ise kayyÄ±m atadÄ±klarÄ± belediyeleri de bir bir alacaÄŸÄ±z. HalkÄ±mÄ±za sözümüzdür, o kayyÄ±mlarÄ± saraya göndereceÄŸiz, gitsinler sarayÄ±n bahçesinde kayyÄ±mlÄ±k yapsÄ±nlar.

ErdoÄŸan, seçimler öncesi istikrardan bahsediyordu, 3 ayda ülkeyi düzlüÄŸe çÄ±karamadÄ±lar, yoldan çÄ±kardÄ±lar. ErdoÄŸan "Kriz mriz yok" diyor ancak öyleyse her ÅŸeye yüzde yüz zam nedir? Kendisi Katar'dan uçak alÄ±yor ancak diÄŸer yandan çocuÄŸuna pantolon alamayan emekçi intihar ediyor. "Yeni Türkiye" dedikleri iÅŸte budur, sigortasÄ±z, güvencesi, ücreti gasbedilmiÅŸ iÅŸçilerin ÅŸantiyesidir. Tutuklanan 3.havalimanÄ± inÅŸaatÄ± iÅŸçilerinin de bir an önce serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. HDP olarak emekçilerin sesi olmaya devam edeceÄŸiz.

ErdoÄŸan "yok" deyince ülkede sorunlar yok olmuyor. "Var" dediÄŸi hiçbir ÅŸey de ülkede yok, istikrar yok, büyüme yok... Gerçekler ÅŸu 3 ayda ortaya çÄ±ktÄ±. HalkÄ±n bu gerçekleri çok iyi görmesi gerekiyor. Bunlar krizle geldiler, krizle de gidecekler.

Devletin, SayÄ±n Öcalan'a uyguladÄ±ÄŸÄ± politikalardan ülkenin nereye doÄŸru gittiÄŸini görebiliyoruz. AKP müzakere masasÄ±nÄ± devirdi ve ikinci bir tecrit baÅŸladÄ± ancak bugünkü koÅŸullarda SayÄ±n Öcalan çok aÄŸÄ±r bir tecritle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yadÄ±r. Bugün saray rejimini ayakta tutmak için Ä°mralÄ± tecridini sürdürüyorlar. Tecrit baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana ülke içeride ve dÄ±ÅŸarÄ±da krizlerle boÄŸuÅŸuyor. Bu nedenle Ä°mralÄ±'ya yaklaÅŸÄ±m demokrasiye yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. CHP'ye de buradan çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz. Ä°mralÄ± gibi bir mesele de neden sessiz kaldÄ±klarÄ±nÄ± soruyoruz.

Sevgili Cumartesi Anneleri aramÄ±zda, hem DiyarbakÄ±r'dan hem Ä°stanbul'dan geldiler. Çeyrek asÄ±rdÄ±r kayÄ±plarÄ±nÄ± arÄ±yorlar. Onlara yaklaÅŸÄ±m, demokrasiye, hak ve adalete yaklaÅŸÄ±mdÄ±r. AKP kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±nÄ±n deÄŸil faillerin yanÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±r. Bu hangi adalete, hangi vicdana sÄ±ÄŸar? Cumartesi Anneleri'ne yaklaÅŸÄ±m, siyasi iktidarÄ±n kimlerle kol kola olduÄŸunun göstergesidir. Biz her zeminde annelerimizin yanÄ±nda olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±, gerçeklerin karanlÄ±kta kalmasÄ±na izin vermeyeceÄŸimizi belirtiyoruz. Türkiye'nin de er geç bu gerçeklerle yüzleÅŸeceÄŸini düÅŸünüyorum.

MHP BaÅŸkanÄ± Bahçeli bir af teklifi verdi ve bunun anlamÄ± "çeteler dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ksÄ±n, yeniden suç iÅŸlesin"dir. Af konuÅŸulacaksa tutuklu gazeteciler, kadÄ±n tutsaklar, düÅŸünceyi suç haline getiren yasalar tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r. Direnen havalimanÄ± iÅŸçileri tutukludur fakat iÅŸ cinayetlerine sebep olanlar dÄ±ÅŸarÄ±dadÄ±r. SayÄ±n DemirtaÅŸ tutukludur ancak "Oluk oluk kan akÄ±tacaÄŸÄ±z" diyenler dÄ±ÅŸarÄ±dadÄ±r. Hasta tutsaklarÄ±n acil ve kalÄ±cÄ± tedavilerinin yapÄ±lmasÄ±, tedavileri yapÄ±lamayanlarÄ±n infazlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ± gerekmektedir. IÅžÄ°D'cileri tahliye eden bir adalet bu ülkeye dayatÄ±lÄ±yor.

ErdoÄŸan Almanya'ya bir ziyaret gerçekleÅŸtirdi ve bu ziyaret kendi iktidarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak içindir. BM toplantÄ±sÄ±nda "silahlar yasaklanmalÄ±" diyor fakat S-400 satÄ±n alÄ±yor. "FÄ±rat'Ä±n doÄŸusu güvenli bölge olacak" diyor ancak Türkiye'nin gitmediÄŸi her yer zaten güvenli bölgedir. Afrin bir istikrar bölgesiydi, Türkiye iÅŸgal etti ve bu bozuldu. Kürtlerin Rojava'daki konumunu istikrarsÄ±z bir hale getirmeye çalÄ±ÅŸan Ankara'dÄ±r. ErdoÄŸan'Ä±n söylediklerine deÄŸil yaptÄ±klarÄ±na bakÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Güzel günleri hep birlikte yaratacaÄŸÄ±z, yolunuz ve yolumuz açÄ±k olsun, hÄ±zÄ±r yardÄ±mcÄ±mÄ±z olsun

(HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 13:29

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