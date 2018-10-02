Ä°ktidara yakÄ±n medya zam haberlerini gÃ¶rmedi

Elektrik ve doÄŸalgaza dÃ¼n gelen zamlar iktidara yakÄ±n medyada yer bulamadÄ±.

Son üç ayda doÄŸalgaza yüzde 29,5 elektriÄŸe yüzde 27 zam yapÄ±ldÄ±. Ancak zam haberi sadece Evrensel, BirGün, Yeni YaÅŸam, Cumhuriyet, Dünya, Sözcü ve AydÄ±nlÄ±k gazetelerinde manÅŸet olurken Milli Gazete, Hürriyet, Karar ve YeniçaÄŸ zammÄ± birinci sayfalarÄ±ndan gören gazeteler oldu. Sabah gazetesi ise iç sayfasÄ±nda Ankara’da ekmek zammÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na yer verdi. EkmeÄŸe 17 ilde yapÄ±lan zamdan ise bahsedilmedi.

ERDOÄžAN MANÅžETTE

Emekçileri yakÄ±ndan ilgilendiren zamlarÄ± birinci sayfalarÄ±ndan görmeyen iktidar medyasÄ±, eylül ayÄ± ihracat rakamlarÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n Meclis açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya geniÅŸ yer ayÄ±rÄ±ldÄ±.

ErdoÄŸan’Ä±n sözlerini manÅŸetetlerine taÅŸÄ±yan gazetelerden AkÅŸam “Sincar-Kandil’i TemizleyeceÄŸiz”, Star “Millete Birlikte Hizmet Edelim”, Sabah “BaÅŸkan’dan Manifesto”, Yeni Åžafak “Hedefimiz FÄ±rat’Ä±n DoÄŸusu”, Takvim “SaldÄ±rÄ±larÄ± AtlatÄ±yoruz” manÅŸeti ile çÄ±ktÄ±.

DEMÄ°RÖREN GRUBUNDA AB VURGUSU

Demirören medya grubunun Posta, Hürriyet ve Vatan gazeteleri, ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmasÄ±nda AB ile yakÄ±nlaÅŸma sinyalleri verdiÄŸini savundu. Posta “Avrupa ve Amerika ile yeni dönem", Hürriyet “AB ile sÄ±kÄ±ntÄ± geride kalÄ±yor”, Vatan ise “Avrupa’ya sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dönemeyiz” dedi.

‘ZAM KASIRGASI’

Haberin iktidara yakÄ±n ajanslar tarafÄ±ndan deÄŸil yabancÄ± ajanslar tarafÄ±ndan servis edilmesine vurgu yapan BirGün “Bizim YandaÅŸlar HalkÄ±na ‘YabancÄ±” dedi. Evrensel ve Sözcü gazeteleri üst üste gelen zamlara vurgu yaptÄ±, Ege kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± vurmasÄ± beklenen kasÄ±rgaya gönderme yaparak “Zam KasÄ±rgasÄ±” manÅŸeti ile çÄ±ktÄ±.

Cumhuriyet “Bu Zamlar Ocak Söndürür”, Dünya “Enerji ZamlanÄ±yor Vardiyalar AzalÄ±yor”, AydÄ±nlÄ±k “Zam Üstüne Zam” manÅŸeti attÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

DoÄŸalgaz ve elekriÄŸe bir zam daha geldi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 12:04

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