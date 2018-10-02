NilgÃ¼n Bodur: Edebiyata katkÄ±da bulunmak gibi bir niyetim hiÃ§ olmadÄ±

HakkÄ±ndaki intihal iddiasÄ±na yanÄ±t veren NilgÃ¼n Bodur 'TÃ¼rk edebiyatÄ±na katkÄ±da bulunmak gibi bir niyetim hiÃ§ olmadÄ±' ifadelerini kullandÄ±.

'Sen Gittin Ya Ben Çok GüzelleÅŸtim' kitabÄ±nda, 2. Dünya SavaÅŸÄ±’nda toplama kamplarÄ±nda öldürülen Anne Frank’in "Ölüler yaÅŸayanlardan daha çok çiçek alÄ±r, çünkü piÅŸmanlÄ±k minnetten daha güçlüdür" sözünü kaynak göstermeden alÄ±ntÄ±ladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Nilgün Bodur, konu hakkÄ±nda açÄ±klama yaptÄ±.

Ä°ntihal iddialarÄ±na sosyal medya hesabÄ±ndan yanÄ±t veren Bodur, “Anonim olduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ±m bir sözü uzun bir yazÄ±nÄ±n içinde kullandÄ±m ve baÅŸlÄ±k olarak editörüm o cümleyi seçmiÅŸ ve tüm baÅŸlÄ±klarÄ±n altÄ±nda ismim ve kitabÄ±n ismi yazÄ±yor. Yani bu cümle bana aittirin açÄ±klamasÄ± deÄŸildir altÄ±nda bulunan imza” ifadeleriyle kendini savundu.

Bodur, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

“HakkÄ±mda çÄ±kan intihal iddialarÄ± üzerine bir açÄ±klama yapmak istedim. 250 sayfalÄ±k kitabÄ±m kendimi iyileÅŸtirmek için yazdÄ±ÄŸÄ±m denemelerin bir araya toplanmÄ±ÅŸ halidir. Türk edebiyatÄ±na katkÄ±da bulunmak gibi bir niyetim hiç olmadÄ±. O satÄ±rlar sizlere de iyi geldi ki kitabÄ±m 150 bin adet bastÄ± ve sattÄ±. Okuyan herkes hayatÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtiÄŸini söyledi ve ben o zaman iyileÅŸtim. Bazen iyileÅŸmek için iyileÅŸtirmek gerekiyormuÅŸ. KitabÄ±m aforizmalarla, atasözleri ve deyimlerle bezeli. Kimisi dilime pelesenk olmuÅŸ sözler ve konuÅŸurken de kullandÄ±ÄŸÄ±m cümleler. KaldÄ± ki bir gün benim de cümlelerim kullanÄ±lÄ±rsa çok sevinirim. Anonim olduÄŸunu sandÄ±ÄŸÄ±m bir sözü uzun bir yazÄ±nÄ±n içinde kullandÄ±m ve baÅŸlÄ±k olarak editörüm o cümleyi seçmiÅŸ ve tüm baÅŸlÄ±klarÄ±n altÄ±nda ismim ve kitabÄ±n ismi yazÄ±yor. Yani bu cümle bana aittirin açÄ±klamasÄ± deÄŸildir altÄ±nda bulunan imza. Cümle uzun bir yazÄ±nÄ±n içinde geçmektedir. ‘AyaÄŸÄ±nÄ± yorganÄ±na göre uzat’ konulu bir yazÄ± yazabilirim. Çünkü ben roman yazmÄ±yorum. Deneme türlerinde ve biraz da kiÅŸisel geliÅŸimle ilgili konularda geçmiÅŸten gelen ve beynimize kodlanmÄ±ÅŸ cümleler kullanÄ±labiliyor ve her cümlenin kaynaÄŸÄ±nÄ± bilemiyorum. Bazen siz beni kendi yazÄ±larÄ±mda etiketliyorsunuz ve ben yazdÄ±klarÄ±mÄ± bile unutmuÅŸ olduÄŸumu anlÄ±yorum zaman içerisinde. KitabÄ± okuyanlar bilir ki intihal edildiÄŸi söylenen cümleyi referans göstererek yazdÄ±ÄŸÄ±m uzun bir yazÄ±m var. Tüm kiÅŸisel geliÅŸim kitaplarÄ± böyle referanslarla bezeli. Benim dikkatimi çeken kitabÄ±mÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk günden beri süren karalama kampanyalarÄ±. KitabÄ±mÄ±n satmasÄ± birilerini çok rahatsÄ±z etti. Beni ailem ve sevdiklerim takdir etsin. Twitterda klavye arkasÄ±nda kahramanlÄ±k yapanlarÄ±n onayÄ±na ihtiyacÄ±m yok. 250 sayfa o kitap ve benim hikayem ve ben hikayemi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸekliyle yazdÄ±m. KitabÄ±mÄ± tuvalet kâÄŸÄ±dÄ±yla bir tutan kötü kalpleri Allah’a havale etmiÅŸim ben. Ä°ntihal ile suçlayanlarÄ± mÄ± etmeyeceÄŸim. Kimse uÄŸraÅŸmasÄ±n, yorulmasÄ±n. Ben bütün hatalarÄ±mÄ± düzeltmek için yaÅŸayan biriyim. Hala kendimle savaÅŸÄ±m. Kimsenin hatasÄ±nÄ± göremiyorum bu sebeple. Benim hatalarÄ±mÄ± bulmak için çabalayan yüzlerce boÅŸ insana da teÅŸekkür ederim. Bu sayede daha iyi bir insan olma ÅŸansÄ±m var ama ne yazÄ±k ki sizin öyle bir ÅŸansÄ±nÄ±z yok." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 10:39

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