Cinsel saldÄ±rÄ±yla suÃ§lanan davulcu Dyrason, Sigur Rosâ€™tan ayrÄ±ldÄ±

Ä°zlandalÄ± mÃ¼zik grubu Sigur Ros'un davulcusu Orri Pall Dyrason, hakkÄ±ndaki cinsel saldÄ±rÄ± iddiasÄ± nedeniyle gruptan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°zlanda'nÄ±n en tanÄ±nmÄ±ÅŸ müzik grubu Sigur Ros’un davulcusu Orri Pall Dyrason, bir kadÄ±na cinsel saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gruptan ayrÄ±ldÄ±.

DYRASON HAKKINDAKÄ° Ä°DDÄ°ALAR

Guardian'Ä±n yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre Instagram hesabÄ±ndan açÄ±klama yapan Meghan Boyd, Ocak 2013’te uyuduÄŸu sÄ±rada Dyrason tarafÄ±ndan tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. Los Angeles’ta bir barda tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra geceyi aynÄ± yatakta geçirdiklerini bu sÄ±rada iki kez tecavüze uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Boyd, “Ä°lk seferinde neden oradan ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸündüm ama sarhoÅŸ ve çok yorgundum, ÅŸoke olmuÅŸtum” dedi. Boyd, bir baÅŸka açÄ±klamasÄ±nda ise Dyrason’un kendisini susturmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Boyd, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yoÄŸun anksiyete sebebiyle iddialarÄ± daha önce gündeme getirmediÄŸini ama ABD Anayasa Mahkemesi Üyesi AdayÄ± Brett Kavanaugh hakkÄ±ndaki cinsel saldÄ±rÄ± iddialarÄ± sÄ±rasÄ±nda Christine Ford’un ifadesinden ilham aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

DYRASON’DAN AÇIKLAMA

Facebook’ta açÄ±klama yapan Dyrason, iddialarÄ± yalanlarken kendisine güvenen dost ve yakÄ±nlarÄ±na teÅŸekkür etti. “Kendimi bu kabustan kurtarmak için her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±m ancak cinsel ÅŸiddetin gerçek maÄŸdurlarÄ±na saygÄ±mdan ötürü bu kavgayÄ± kamuoyu önünde vermeyeceÄŸim” diyen Dyrason, ayrÄ±ca konunun önemi sebebiyle Sigur Ros’tan da ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Dyrason, “Bu benim için zor bir karar ama bu ciddi iddialarÄ±n grubu ve yÄ±llardÄ±r yapÄ±lan güzel iÅŸleri etkilemesine izin veremem” dedi.

SÄ°GUR ROS: KABUL EDÄ°YORUZ

Sigur Ros’un Facebook sayfasÄ±ndaki açÄ±klamada da “Son derece ciddi ve kiÅŸisel iddialar sebebiyle Orri Pall Dyrason’un gruptan ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±, bu meseleyle özel olarak ilgilenmesine izin vermek için kabul ediyoruz” denildi.

1994’te Ä°zlanda’da kurulan Sigur Ros, ilk albümünü 1997’de çÄ±kardÄ±. Dyrason, gruba üçüncü albümden itibaren katÄ±ldÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 00:37

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