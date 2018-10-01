Adem BÃ¼yÃ¼k, Abdullah AvcÄ±'nÄ±n kendisine vurduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼

Yeni Malatyaspor'un kaptanÄ± Adem BÃ¼yÃ¼k, BaÅŸakÅŸehir'in Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Abdullah AvcÄ±'nÄ±n kendisine vurduÄŸunu iddia etti.

Yeni Malatyaspor'un kaptanÄ± Adem Büyük, Süper Lig'in 7. haftasÄ±ndaki Medipol BaÅŸakÅŸehir maçÄ±nda teknik direktör Abdullah AvcÄ±'nÄ±n kendisine vurduÄŸunu ileri sürdü. AvcÄ±, iddiaya yanÄ±t verdi.

BÜYÜK: KENDÄ° VÄ°CDANINA BIRAKIYORUM

3. Ä°stanbul BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan müsabakanÄ±n ardÄ±ndan yayÄ±ncÄ± kuruluÅŸ beIN Sports'a konuÅŸan Büyük, “Abdullah AvcÄ±’nÄ±n kariyerine saygÄ± duyuyorum ama rakip takÄ±m kaptanÄ±na hiç kimse vuramaz. Ben kimseye yapmÄ±yorsam o da yapamaz. Onu kendi vicdanÄ±na bÄ±rakÄ±yorum. Çok iyi hoca olabilirsiniz ama -kimse görmedi belki ama ben biliyorum- maçÄ±n önüne geçti. VicdanÄ±na bÄ±rakÄ±yorum” dedi.

'YAKIÅžTIRAMADIM'

AA muhabirine de açÄ±klamada bulunan Adem, “Abdullah AvcÄ±'nÄ±n bana bir müdahalesi oldu. Söyleyecek çok fazla bir ÅŸey yok. Kendisine yakÄ±ÅŸtÄ±ramadÄ±m” dedi.

Büyük, "Futbolcular arasÄ±nda böyle gerginlikler olabilir. Bunu normal karÅŸÄ±larÄ±m. Saha içindeki mücadelede nabÄ±z yükselmiÅŸ, adrenalin yükselmiÅŸken futbolcular arasÄ±nda gerginlik oluyor. Bir teknik adamÄ±n futbolcuya vurma hakkÄ± yok. Kendi futbolcusuna istediÄŸini yapsÄ±n ama bana yapamaz. Benim arkadaÅŸlarÄ±ma veya diÄŸer takÄ±m oyuncularÄ±na da yapamaz. Ä°stediÄŸi kadar kariyerli olsun, Avrupa'da maç oynasÄ±nlar veya ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda olsunlar. Bana vuramaz." ifadelerini kullandÄ±.

AvcÄ±'nÄ±n maç içinde sürekli sözlü müdahalelerde bulunduÄŸunu aktaran Adem Büyük, “Kimseyle diyaloÄŸum olmadÄ±. Sürekli kenardan konuÅŸuyordu ama boÅŸ konuÅŸuyordu” ÅŸeklinde görüÅŸ belirtti.

ABDULLAH AVCI’DAN YANIT

Abdullah AvcÄ± ise Büyük’e verdiÄŸi yanÄ±tta "Oyuncu benim muhatabÄ±m deÄŸil. Herkes kimin ne olduÄŸunu ne olduÄŸunu çok iyi biliyor. AynÄ± oyuncu geçen yÄ±l da Malatyaspor maçÄ±nda bunlarÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±, sonra gelip özür dilemiÅŸti. Özür dilemeye devam etsin” dedi. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

SÃ¼per Lig'de 7. hafta: BaÅŸakÅŸehir, liderliÄŸi Galatasaray'a kaptÄ±rdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 00:00

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