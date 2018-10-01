Ä°ranâ€™da sahte iÃ§ki nedeniyle 42 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼

AlkolÃ¼n yasak olduÄŸu Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti'nde sahte iÃ§ki zehirlenmeleri nedeniyle 42 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ran hükümeti, sahte içki nedeniyle 42 kiÅŸinin öldüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Iraj Harirchi, 16 kiÅŸinin kör kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 170 kiÅŸinin diyalize alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

BBC’nin haberine göre son üç hafta içinde sahte içki zehirlenmeleri nedeniyle beÅŸ ayrÄ± eyalette en az 460 kiÅŸi hastanelik oldu. Son olarak 19 yaÅŸÄ±ndaki bir genç kadÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Alkolün yasak olduÄŸu Ä°ran Ä°slam Cumhuriyeti’nde ev yapÄ±mÄ± ya da kaçak içki tüketiliyor. Ä°çki yapÄ±mÄ±nda bazen etil alkol yerine metil alkol kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bunun da zehirlenmelere neden olduÄŸu belirtiliyor.

BBC Farsça Servisi'nden Rana Raimpur, sahte içkinin Ä°ran'da ölüm ve yaralanmalara neden olmasÄ±nÄ±n yeni bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak olayÄ±n farklÄ± eyaletlerde yaÅŸanmasÄ±nÄ±n ve ölüm rakamlarÄ±nÄ±n yüksek olmasÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±.

EKONOMÄ°K SORUNLARIN SONUCU OLABÄ°LÄ°R

BBC’ye konuÅŸan ve ABD ile yeniden yükselen gerginlikle birlikte artan ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lara deÄŸinen uzmanlara göre, Ä°ran para biriminin dolar karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybetmesi, insanlarÄ± yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan getirilen kaçak içkiler yerine ev yapÄ±mÄ±, ucuz içkilere yöneltmiÅŸ olabilir.

CEZASI 80 KIRBAÇ

Ä°ran'daki ceza kanununa göre, bir MüslümanÄ±n alkol tüketmesi durumunda 80 kÄ±rbaç cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmasÄ± gerekiyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 23:45

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