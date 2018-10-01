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SÃ¼per Lig'de 7. hafta: BaÅŸakÅŸehir, liderliÄŸi Galatasaray'a kaptÄ±rdÄ±
SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda BaÅŸakÅŸehir, sahasÄ±nda Yeni Malatyaspor'la berabere kaldÄ± ve liderlik koltuÄŸunu Galatasaray'a kaptÄ±rdÄ±.
Süper Lig'in 7. haftasÄ± Galatasaray'Ä±n liderliÄŸiyle sona erdi. Haftaya zirvede baÅŸlayan BaÅŸakÅŸehir, evinde Yeni Malatyaspor'a puan kaybederek ikinciliÄŸe düÅŸtü.
BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'ndaki maçÄ±n 30. dakikasÄ±nda Khalid Boutabib, duran top organizasyonunda kafa vuruÅŸuyla deplasman ekibini 1-0 öne geçirdi.
BaÅŸakÅŸehir'in eÅŸitlik sayÄ±sÄ±, 71'de Edin Visca'nÄ±n ÅŸÄ±k kafa vuruÅŸuyla geldi.
BaÅŸakÅŸehir, puanÄ±nÄ± 14'e yükseltti ve haftayÄ± ikinci sÄ±rada tamamladÄ±. Yeni Malatyaspor ise 11 puanla 9. sÄ±rada.
Günün diÄŸer maçÄ±nda Antalyaspor, Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendi. 18. dakikada Hakan Özmert'in golüyle 3 puana ulaÅŸan Akdeniz ekibi, puanÄ±nÄ± 13'e yükseltti ve dördüncülüÄŸe tÄ±rmandÄ±. BaÅŸkent temsilcisi ise haftayÄ± 10 puanla 11. sÄ±rada tamamladÄ±. (SPOR SERVÄ°SÄ°)
Adem BÃ¼yÃ¼k, Abdullah AvcÄ±'nÄ±n kendisine vurduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 00:00
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