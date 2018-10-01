Fethullah GÃ¼len'in kardeÅŸine 10 yÄ±l, 6 ay hapis cezasÄ±

'SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi' olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan Kutbettin GÃ¼len'e, 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ± verildi.

Fethullah Gülen'in "silahlÄ± terör örgütü üyesi" olduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan kardeÅŸi Kutbettin Gülen, 10 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°zmir 14'üncü AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki yargÄ±lamada, Kutbettin Gülen duruÅŸmaya tutuklu bulunduÄŸu Denizli T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla katÄ±ldÄ±. DuruÅŸmada dinlenen tanÄ±k M.P., kapatÄ±lan ÇaÄŸlayan MatbaasÄ±'nda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde, yöneticiler tarafÄ±ndan, örgüte ait gazete ve dergilere abone olmayan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n yerlerinin deÄŸiÅŸtirildiÄŸini, Kutbettin Gülen'in de kendisini odasÄ±na çaÄŸÄ±rarak aynÄ± baskÄ±yÄ± kurduÄŸunu ileri sürdü.

SAVCI MÜTAALASINI VERDÄ°

SavcÄ± mütaalasÄ±nda, kapatÄ±lan Bank Asya'ya Fethullah Gülen'in talimatÄ±yla para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen sanÄ±kla ilgili, önceki celsede tanÄ±k olarak dinlenen itirafçÄ± Nurettin Veren'in polise verdiÄŸi ifadesinin daha kapsamlÄ± olduÄŸunu ve buna itibar edilmesi gerektiÄŸini savundu. SavcÄ±, Kutbettin Gülen'in 'SilahlÄ± terör örgütü üyesi olma'ktan cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

‘GÜLEN'Ä°N KARDEÅžÄ° OLDUÄžU Ä°ÇÄ°N...’

Son kez söz alan ve hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ±, aleyhine olan tanÄ±k ifadelerini kabul etmeyen Kutbettin Gülen ise, uzun süredir tutuklu bulunduÄŸundan saÄŸlÄ±k problemleri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±, beraat ve tahliye talebinde bulundu. AvukatÄ± Hasan Özçelik ise müvekkilinin sadece Fethullah Gülen'in kardeÅŸi olmasÄ±ndan dolayÄ± yargÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, örgüt üyeliÄŸi kriterlerini taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Mahkeme heyeti, "SilahlÄ± terör örgütü üyesi olma" gerekçesiyle 7 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Kutbettin Gülen'in bu cezasÄ±nÄ± 10 yÄ±l 6 aya yükselterek tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 21:26

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