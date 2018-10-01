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FotoÄŸraf: Yahya Sezgin/AA
Nusaybin-Dibek kÃ¶yÃ¼ndeki sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
01 Ekim 2018 21:18
Nusaybin ilÃ§esinin baÄŸlÄ± Dibek Mahallesiâ€™nde ilan edilen yasak kaldÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶lgedeki askeri hareketliliÄŸin devam ettiÄŸi belirtildi.Â
Mardin ValiliÄŸi tarafÄ±ndan dün “operasyon icra edilecek” gerekçesiyle Nusaybin ilçesindeki Bagok DaÄŸÄ± bölgesinde bulunan Dibek (Badibê) Mahallesi’nde ilan edilen sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
YoÄŸun çatÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bölgede askeri hareketliliÄŸin devam ettiÄŸi belirtildi. (MA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 21:20
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