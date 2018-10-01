Kocaeli'de deniz 2 metre Ã§ekildi

Yalova'nÄ±n Ã‡iftlikkÃ¶y ilÃ§esinde geÃ§en hafta denizin Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan Kocaeli'de de deniz suyu yaklaÅŸÄ±k 2 metre Ã§ekildi.

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik MühendisliÄŸi Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Åžerif BarÄ±ÅŸ, "SularÄ±n çekilmesinin depremle doÄŸrudan bir iliÅŸkisi yoktur. Deniz çekilmesinden sonra deprem olacak diye kesinlikle bir iÅŸaret yok" dedi.

Yalova'nÄ±n Çiftlikköy ilçesi sahil ÅŸeridinde deniz suyunun kÄ±yÄ±dan yaklaÅŸÄ±k 25 metre çekilmesinin ardÄ±ndan Ä°zmit Körfezi'nde de deniz suyu yaklaÅŸÄ±k 2 metre çekildi. Kocaeli Üniversitesi Jeofizik MühendisliÄŸi Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Prof. Dr. Åžerif BarÄ±ÅŸ, sularÄ±n çekilmesinin depremle doÄŸrudan bir iliÅŸkisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FotoÄŸraf: DHA

Deniz suyu çekilmesini bazÄ± vatandaÅŸlarÄ±n depremin habercisi olarak deÄŸerlendirdiÄŸini söyleyen Prof. Dr. BarÄ±ÅŸ, "AynÄ± olay Marmaris ve Yalova'da da meydana gelmiÅŸti. SularÄ±n çekilmesinin depremle doÄŸrudan bir iliÅŸkisi yoktur, net söyleyebileceÄŸim ÅŸey budur ve ÅŸu an dolunay var. Zaman zaman bu tür doÄŸa olaylarÄ± olabiliyor. Yani deniz çekilmesinden sonra deprem olacak diye kesinlikle bir iÅŸaret yok" diye konuÅŸtu.

Ä°skelenin ayaklarÄ±ndaki deniz suyu seviyesinin düÅŸtüÄŸünü söyleyen vatandaÅŸlardan Murat Åžahin ise "Su iskelelerin altÄ±ndan çekilmeye baÅŸladÄ±. Biz de merak ettik. Ä°skelelerin altÄ± suyla kaplÄ±ydÄ±. Bir yandan da deprem korkusu yaÅŸÄ±yoruz" ifadelerini kullandÄ±. (Kocaeli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 20:33

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