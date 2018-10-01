Ãœmraniye'de sehpa imalathanesinde yangÄ±n

Ä°stanbul'un Ãœmraniye ilÃ§esinde sehpa Ã¼retimi yapan bir imalathanede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Ümraniye'de, sehpa üretimi yapÄ±lan bir imalathane henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandÄ±. Ölen ya da yaralananÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

YangÄ±n, saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda YukarÄ± Dudullu Mahallesi BaÄŸlar Alt Sokak üzerinde bulunan 3 katlÄ± sehpa imalathanesinde çÄ±ktÄ±. BinanÄ±n çatÄ± katÄ±nda henüz belirlenemeyen nedenle baÅŸlayan yangÄ±nÄ± gören çalÄ±ÅŸanlar, kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±. YangÄ±nÄ±n büyümesiyle alevler binayÄ± sardÄ±. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ekibi sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, yangÄ±na müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yangÄ±n nedeniyle imalathanede hasar oluÅŸtu.

Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedenine iliÅŸkin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 19:23

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