Dersim’de yaylalardan göç başladı

Ozan YILDIRIM

Dersim’e bağlı Pertek ve Çemişgezek ilçelerinden Pülümür yaylalarına sürüleriyle birlikte gelen Şavaklılar, havaların soğumasıyla bulundukları yaylaları terk ederek, yaşadıkları ilçelere geri dönmeye başladı.

Pülümür’ün Kırkmeşe köyüne bağlı yüksek rakımlı yaylalarda 5 ay konaklayan Şavaklılar, hava şartlarından dolayı vadi tabanlarına kısım kısım iniyor ve bu zorlu inişin sonunda hayvanlarını kamyonlarına yükleyerek köylerine dönüyor.

YAYLADA YAŞAMAK GÜZEL AMA...

Yayla hayatının zorluklarından bahseden Güzel Gündoğdu adlı sürü sahibi “Haziran başlarında yaylaya geliyoruz, ekimin ortalarında ise köyümüze geri dönüyoruz. Yaylalarda yaşamak güzel fakat güzellikleri kadar zorlukları da var. Sıkıntılarımız yayla fiyatlarının yüksek olması, yaylalarda içme suyu ve elektrik sıkıntısı var. Ürünümüz para etmediği için sıkıntı çekiyoruz. Hayat şartları zor. Çoban fiyatlarını yüksek bulduğumuz zaman, çoban da ülkede her şey pahalı diye itirazda bulunuyor” diye konuştu.

Fotoğraf: Ozan Yıldırım/EVRENSEL

MAZOT FİYATLARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Yükselen mazot fiyatlarının kendilerini olumsuz etkilediğini de söyleyen Özer Gündoğdu, “Çemişgezek ilçesinden yaylaya geldik. Emeğimizin karşılığını istediğimiz gibi alamıyoruz. Koyunları taşımacılık sistemi ile getirip götürüyoruz. Bu sefer de mazot fiyatından dolayı maddi sıkıntı çekiyoruz. Çoban ücretleri 7 bin lirayı buluyor. Taze peynir yapıyoruz. Yaptığımız peynirleri de şirketlere veriyoruz. Üreticiden tüketiciye götürme imkanımız yok. Bu işin tüccarları 12 liraya bizden peynir alıyor 35 liraya marketlere satıyor. Tarım Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yapabilir” diye konuştu.

Fotoğraf: Ozan Yıldırım/EVRENSEL

Hayvan yetiştiricisi Ali Metin ise yaylalardaki ulaşım sıkıntısına dikkat çekerek, “Hengirvan, Sulak, Buyer Baba, Demir Kapı ve Tekne yaylalarına kadar gittik. Fakat gittiğimiz yaylalara ekmek getirecek ne bir kişi ne de yol var. Her şey masraf ama bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyoruz” diyor.