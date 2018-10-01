Alman yetkililer: ErdoÄŸan'Ä±n 136 kiÅŸilik iade listesi bize verilmedi

Almanya'da hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, kendilerine iadesi talep edilen ve iÃ§inde 136 kiÅŸinin ismi bulunduÄŸu belirtilen bir liste verilmediÄŸini sÃ¶yledi.

Alman hükümet kaynaklarÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n Berlin ziyareti sÄ±rasÄ±nda Alman yetkililere, iadesi talep edilen ve içinde 136 kiÅŸinin ismi bulunduÄŸu belirtilen bir liste verilmediÄŸini söyledi.

DW Türkçe'ye konuÅŸan Alman hükümet kaynaklarÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n Berlin ziyareti sÄ±rasÄ±nda kendilerine Gülen yapÄ±lanmasÄ± mensubu 136 kiÅŸi ile ilgili hukuki iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± talebini içeren bir liste verilmediÄŸini açÄ±kladÄ±.

ErdoÄŸan, Almanya ziyaretinin sonunda kendisine eÅŸlik eden Türk gazetecilere açÄ±klamalarda bulunmuÅŸ, gazeteler Alman hükümetine hukuki iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± için "136 kiÅŸilik bir FETÖ listesi iletildiÄŸini” yazmÄ±ÅŸtÄ±.

Haberlerde ErdoÄŸan'Ä±n, "Ä°simlerin tamamÄ±nÄ± bilmiyorum ama külliyetli bir liste” ifadelerine ve Almanya'nÄ±n bu konuda "duyarlÄ± davranmasÄ±” yönündeki beklentisine yer verilmiÅŸti. Ancak Alman hükümet kaynaklarÄ± Türk tarafÄ±nÄ±n kendilerine herhangi bir liste iletmediÄŸini söyledi.

‘LÄ°STE Ä°LETÄ°LMEDÄ°’

"Böyle bir liste bizde yok” diyen Alman yetkililer, ne ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti öncesinde ne de ziyareti sÄ±rasÄ±nda, Gülen yapÄ±lanmasÄ± mensuplarÄ± hakkÄ±nda hukuki iÅŸlem yapÄ±lmasÄ± ya da iadesi talebini içeren "136 kiÅŸilik bir liste” verildiÄŸini aktardÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n yanlÄ±ÅŸ ya da eksik bilgilendirildiÄŸi kanaatini taÅŸÄ±yan Alman hükümet yetkilileri, ziyaretin planlamasÄ± ve icrasÄ±nda da büyük sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na, Türk tarafÄ±ndaki iletiÅŸim kopukluÄŸunun ciddi boyutlarda olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Yeni hükümet sisteminin devletin kurumsal iÅŸleyiÅŸinde yol açtÄ±ÄŸÄ± belirsizlik ve karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±n ErdoÄŸan'Ä±n Almanya ziyaretine de yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Alman kaynaklar, "CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n söz ettiÄŸi listenin de bu karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ktan kaynaklanan yanlÄ±ÅŸ veya eksik bir bilgilendirmeye dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünmekteyiz” görüÅŸünü aktardÄ±.

CAN DÜNDAR TARTIÅžMASI

Türk tarafÄ±nÄ±n geçtiÄŸimiz hafta Pazartesi günü gazeteci Can Dündar'Ä±n tutuklanarak iade edilmesi yönünde bir talep ilettiÄŸini ancak bunun tek baÅŸÄ±na Dündar ile ilgili bir talep olduÄŸuna dikkat çeken Alman yetkililer, Dündar'Ä±n tutuklanarak iade edilmesinin zaten söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Alman hükümetinin Dündar'Ä± bir gazeteci ve hakkÄ±ndaki suçlamalarÄ± da "siyasi” olarak deÄŸerlendirdiÄŸine vurgu yapan Alman yetkililer, herhangi bir iÅŸlem yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±, Türk tarafÄ±nÄ±n da bu talebine olumlu yanÄ±t alamayacaÄŸÄ±nÄ± da gayet iyi bildiÄŸine iÅŸaret etti.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 18:58

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