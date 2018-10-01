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FotoÄŸraf: DHA
Ellerinde kazÄ±klarla Meclis Ã¶nÃ¼nde zamlarÄ± protesto ettiler
01 Ekim 2018 17:59
KKTC'de bir araya gelen emekÃ§iler, ellerinde kazÄ±klarlar akaryakÄ±t,Â elektrik ve gÄ±da zamlarÄ±nÄ± protesto ettiler.
Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kamu-Sen ile Hür Ä°ÅŸçi SendikalarÄ± Federasyonu'na (Hür-Ä°ÅŸ) baÄŸlÄ± bazÄ± emekçiler, ellerinde kazÄ±klarla Cumhuriyet Meclisi önünde zamlarÄ± protesto etti.
Cumhuriyet Meclisi'nin önüne, ellerinde kazÄ±klar ve akaryakÄ±t, elektrik, gÄ±da zamlarÄ±nÄ±n eleÅŸtirildiÄŸi sloganlar yazÄ±lÄ± dövizlerle gelen emekçiler, protesto gösterisi düzenledi.
Emekçiler, hükümet yetkililerinden halkÄ±n sorunlarÄ±yla ilgilenmelerini istedi. Meclis BaÅŸkanÄ± Teberrüken Uluçay, eylemcileri kabul ederek, bir süre görüÅŸtü. GörüÅŸme sonrasÄ± açÄ±klama yapan sendika yetkilileri, hükümetin eriyen maaÅŸlara çare bulmak yerine sürekli zam yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. (DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 18:05
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