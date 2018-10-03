Åžampiyonlar Ligiâ€™nde 2. hafta: Porto, Galatasaray'Ä± 1-0 yendi

Galatasaray, Åžampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasÄ±nda Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi.

Galatasaray, UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasÄ±nda deplasmanda Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±na 1-0 maÄŸlup olarak liderliÄŸi rakiplerine kaptÄ±rdÄ±.

Porto kentindeki Dragao StadÄ±'nda oynanan maçÄ±n ilk yarÄ±sÄ± golsüz eÅŸitlikle sona erdi. Mücadelenin 49. dakikasÄ±nda Moussa Marega'nÄ±n golüyle 1-0 öne geçen Porto, kalan bölümde de üstünlüÄŸü korudu ve sahadan galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu sonuçla UEFA Åžampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçÄ±nda Rusya'nÄ±n Lokomotiv Moskova takÄ±mÄ±nÄ± 3-0 yenen Galatasaray 3 puanda kaldÄ±. Ä°lk haftada Almanya temsilcisi Schalke 04 ile 1-1 berabere kalan Porto ise puanÄ±nÄ± 4'e çÄ±kardÄ±.

GRUPTA ÜÇÜNCÜLÜÄžE GERÄ°LEDÄ°

D Grubu'nda ikinci haftaya lider giren Galatasaray, bu yenilginin ardÄ±ndan üçüncülüÄŸe düÅŸtü.

Lokomotiv Moskova'yÄ± 1-0 yenen Schalke 04 ile Galatasaray'Ä± aynÄ± skorla maÄŸlup eden Porto, dörder puanla zirveyi paylaÅŸtÄ±.

Galatasaray'Ä±n 3 puanla üçüncü sÄ±rada olduÄŸu grupta Lokomotiv Moskova ise ikinci haftayÄ± da puansÄ±z kapattÄ± ve son sÄ±rada kaldÄ±.

ÇOK GOL KAÇIRDI

Galatasaray, Porto karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda önemli gol fÄ±rsatlarÄ±nÄ± deÄŸerlendiremedi.

Maça iyi baÅŸlayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, özellikle ilk yarÄ±da birçok gol pozisyonuna girdi.

Cimbom, mücadelenin 13 ve 45. dakikalarÄ±nda Sinan GümüÅŸ, 38. dakikada Yuto Nagatomo ve 39. dakikada Henry Onyekuru ile net pozisyonlarÄ± gole çeviremedi.

YUNUS AKGÜN, Ä°LK KEZ SAHADA

Galatasaray'Ä±n 2000 doÄŸumlu genç oyuncusu Yunus Akgün, ilk kez UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde forma giydi.

Teknik direktör Fatih Terim'in sezon baÅŸÄ±ndan buyana resmi maçlarda ÅŸans verdiÄŸi Yunus, 86. dakikada Fernando Reges'in yerine oyuna dahil oldu.

DEPLASMANDA GALÄ°BÄ°YETE HASRET

Galatasaray, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± son 12 deplasman müsabakasÄ±nda galip gelemedi.

Åžampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nÄ±n Schalke 04 takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasÄ±ndaki 12 maçta 2 beraberlik ve 10 maÄŸlubiyet yaÅŸadÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, bu periyottaki dÄ±ÅŸ sahada maçlarÄ±nda 8 gol kaydederken, kalesinde 29 golü önleyemedi.

SON 3 DEPLASMANDA YENÄ°LDÄ°

Galatasaray, son 3 deplasman maçÄ±nÄ± kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ve Akhisarspor'a maÄŸlup olan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde de Porto deplasmanÄ±ndan puan çÄ±karamadÄ±.

Galatasaray, bu karÅŸÄ±laÅŸmalarda 8 gol yerken, rakip fileleri havalandÄ±ramadÄ±.

Galatasarayâ€™Ä±n rakibi Porto neden â€˜Ejderhalarâ€™ olarak anÄ±lÄ±yor?

GALATASARAY 103. YENÄ°LGÄ°SÄ°NÄ° ALDI

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m Avrupa kupalarÄ±nda bugüne kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± 273 müsabakanÄ±n 99'undan galibiyetle ayrÄ±ldÄ±. 103 karÅŸÄ±laÅŸmada rakiplerine maÄŸlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladÄ±.

Avrupa arenasÄ±nda rakip fileleri 373 kez havalandÄ±ran sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lar, kalesinde ise 405 gole engel olamadÄ±.

Åžampiyon Kulüpler KupasÄ±'nda 1 kez yarÄ± final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar, UEFA Åžampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takÄ±m arasÄ±nda kendisine yer buldu.

2. HAFTA TAMAMLANDI

Åžampiyonlar Ligi'nde grup aÅŸamasÄ±nÄ±n ikinci haftasÄ±, A, B, C ve D gruplarÄ±nda oynanan 8 maçla tamamlandÄ±. AlÄ±nan sonuçlar ÅŸöyle:

A Grubu:

Atletico Madrid (Ä°spanya)-Club Brugge (Belçika): 3-1

Borussia Dortmund (Almanya)-Monaco (Fransa): 3-0

B Grubu:

PSV (Hollanda)-Inter (Ä°talya): 1-2

Tottenham (Ä°ngiltere)-Barcelona (Ä°spanya): 2-4

C Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z (SÄ±rbistan): 6-1

Napoli (Ä°talya)-Liverpool (Ä°ngiltere): 1-0

D Grubu:

Lokomotiv Moskova (Rusya)-Schalke 04 (Almanya): 0-1

Porto (Portekiz)-Galatasaray: 1-0 (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Åžampiyonlar Ligiâ€™nde 2. hafta: CSKA, Realâ€™i devirdi

Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 00:22

www.evrensel.net