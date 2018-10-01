Porto - Galatasaray maÃ§Ä±nÄ± Ä°ngiliz hakem Oliver yÃ¶netecek

Galatasaray'Ä±n Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä± Ä°ngiliz hakem Michael Oliver yÃ¶netecek.

Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasÄ±nda 3 Ekim ÇarÅŸamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maçÄ± Ä°ngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

UEFA'dan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Portekiz'in Porto kentindeki Dragao StadÄ±'nda saat 22.00'de baÅŸlayacak müsabakada Oliver düdük çalacak.

Oliver'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. Ä°lave yardÄ±mcÄ± hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceÄŸi maçÄ±n dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 17:36

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