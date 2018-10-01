Porto - Galatasaray maÃ§Ä± hangi kanalda, ne zaman?

Galatasaray, Åžampiyonlar Ligi D Grubu 2. haftasÄ±nda Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ saat 22.00'de Porto ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak.

Galatasaray'Ä±n UEFA Åžampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasÄ±nda 3 Ekim ÇarÅŸamba günü deplasmanda Portekiz'in Porto takÄ±mÄ±yla yapacaÄŸÄ± maçÄ±n yayÄ±ncÄ±sÄ± henüz belli olmadÄ±.

MüsabakayÄ±, ilk karÅŸÄ±laÅŸmada olduÄŸu gibi beIN Sports Haber'in yayÄ±nlamasÄ± bekleniyor. beIN Sports Haber, dövizdeki yükseliÅŸ sonrasÄ± yayÄ±n haklarÄ± için UEFA ile halen kesin anlaÅŸmaya varabilmiÅŸ deÄŸil.

MAÇIN HAKEMÄ° OLIVER

Öte yandan maçÄ± Ä°ngiltere Futbol Federasyonu'ndan Hakem Michael Oliver yönetecek.

Dragao StadÄ±'nda saat 22.00'de baÅŸlayacak müsabakada Oliver'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ile Simon Bennett yapacak. Ä°lave yardÄ±mcÄ± hakemlikleri Paul Tierney ile Andre Marriner'in üstleneceÄŸi maçÄ±n dördüncü hakemi ise Stephen Child olacak.

Åžampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, ilk maçÄ±nda Lokomotiv Moskova'yÄ± evinde 3-0 yendi. Porto ise deplasmanda Schalke ile 1-1 berabere kaldÄ±.

ÖNEMLÄ° EKSÄ°KLÄ°KLER

Galatasaray'da kÄ±rmÄ±zÄ± kart cezalÄ±sÄ± Badou Ndiaye ile sakat Eren Derdiyok forma giyemeyecek. Porto'da ise sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunan Vincent Aboubakar, sahadaki yerini alamayacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Åžampiyonlar Ligi rehberi (Gruplar, takÄ±mlar ve maÃ§ takvimi)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 23:27

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