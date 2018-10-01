BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi iÅŸÃ§ileri iÅŸ bÄ±raktÄ±

FotoÄŸraf: Gökhan Keskin

BeÅŸiktaÅŸ Belediyesi iÅŸÃ§ileri iÅŸ bÄ±raktÄ±

    • 01 Ekim 2018 17:20

    BeÅŸiktaÅŸ Belediyesinde 1300 iÅŸÃ§i, Ã¶denmeyen Ã¼cretleri iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±. Ä°ÅŸÃ§ilerin talepleri karÅŸÄ±lanmazsa eylem yarÄ±n da sÃ¼recek.

    BeÅŸiktaÅŸ Belediyesine baÄŸlÄ± ÅŸirkette Ã§alÄ±ÅŸan 1300 iÅŸÃ§i, Ã¶denmeyen Ã¼cretleri iÃ§in iÅŸ bÄ±raktÄ±.

    BeÅŸiktaÅŸ tek bir Ã§Ã¶p dahi toplamayan, sokaklarÄ± sÃ¼pÃ¼rmeyen DÄ°SKâ€™e baÄŸlÄ± Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ã¼yesi iÅŸÃ§iler, Ã¼cretleri Ã¶denmezse iÅŸ bÄ±rakma eylemine yarÄ±n daÂ devam edecek.Â (Ä°stanbul/EVRENSEL)

    FotoÄŸraf: Gökhan Keskin

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    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 17:23
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