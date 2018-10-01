TÃ¼rkiye'nin yaÅŸlÄ± nÃ¼fusu 62 Ã¼lkeyi geride bÄ±raktÄ±

TÃ¼rkiye, 7 milyona ulaÅŸan yaÅŸlÄ± nÃ¼fusuyla 62 Ã¼lkenin toplam nÃ¼fusunu geride bÄ±raktÄ±.

Türkiye, 6 milyon 895 bin 385 kiÅŸilik yaÅŸlÄ± nüfusuyla Singapur, Danimarka, Norveç, Ä°rlanda, Ä°zlanda, Finlandiya, Yeni Zelanda, Katar, Kuveyt ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin de aralarÄ±nda olduÄŸu 62 ülkenin toplam nüfusunu geçti.

Türkiye Ä°statistik Kurumu (TÜÄ°K) verilerinden yaptÄ±ÄŸÄ± derlemeye göre, Türkiye'nin 65 ve daha yukarÄ± yaÅŸtakileri içeren "yaÅŸlÄ± nüfusu", birçok ülkenin toplam nüfusunu geride bÄ±raktÄ±.

Dünya nüfusu, geçen yÄ±l 7 milyar 405 milyon 107 bin 650 olarak tespit edilirken, bu kiÅŸilerin yüzde 8,9'una denk gelen 657 milyon 257 bin 923 kiÅŸi "yaÅŸlÄ± nüfus" olarak kayÄ±tlara geçti. Söz konusu dönemde 80 milyon 810 bin 525 kiÅŸi olarak kaydedilen Türkiye nüfusunun yüzde 8,5'ini oluÅŸturan 6 milyon 895 bin 385 kiÅŸinin yaÅŸlÄ± olduÄŸu belirlendi.

Türkiye'deki yaÅŸlÄ± bireylerin sayÄ±sÄ± Singapur, Danimarka, Norveç, Ä°rlanda, Ä°zlanda, Finlandiya, Yeni Zelanda, Katar, Kuveyt ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 62 ülkenin nüfusunu geride bÄ±raktÄ±.

Öte yandan, geçen yÄ±l yaÅŸlÄ± nüfusta ilk sÄ±rayÄ± 149 milyon 98 bin 998 kiÅŸiyle Çin alÄ±rken, bu ülkeyi 79 milyon 928 bin 887 kiÅŸiyle Hindistan ve 51 milyon 55 bin 52 kiÅŸiyle ABD izledi.

YAÅžLI NÜFUSUN EN YOÄžUN OLDUÄžU ÜLKE MONAKO

YaÅŸlÄ± nüfusun toplam nüfusa oranÄ±nÄ±n en yüksek olduÄŸu ülke yüzde 32,2 ile Monako oldu. Toplam 30 bin 645 kiÅŸilik Monako nüfusunun 9 bin 870'ini yaÅŸlÄ±lar oluÅŸturdu. YaÅŸlÄ± nüfusun toplam nüfusa oranÄ± bakÄ±mÄ±ndan bu ülkeyi yüzde 27,9 ile Japonya, yüzde 22,1 ile Almanya, yüzde 21,5 ile Ä°talya ve yüzde 21,1 ile Finlandiya takip etti.

YaÅŸlÄ± nüfusun toplam nüfusa oranÄ± en düÅŸük ülkeler ise yüzde 1 ile Katar, yüzde 1,1 ile BirleÅŸik Arap Emirlikleri, yüzde 2 ile Uganda, yüzde 2,1 ile Güney Sudan ve yüzde 2,2 ile Somali oldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 17:02

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