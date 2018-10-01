Milliyet gazetesinden GÃ¶kÃ§er TahincioÄŸlu istifa etti

MilliyetÂ gazetesi Ankara Haber MÃ¼dÃ¼rÃ¼ GÃ¶kÃ§er TahincioÄŸlu, Milliyet gazetesinden ayrÄ±ldÄ±

Milliyet gazetesi Ankara Haber Müdürü Gökçer TahincioÄŸlu, Milliyet gazetesinden ayrÄ±ldÄ±. TahincioÄŸlu’nun önceki gün yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ± Türkiye’nin gündemine oturmuÅŸtu.

TahincioÄŸlu sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “Milliyetteki 21 yÄ±llÄ±k yolculuÄŸum bitti. Ä°kinci evim ve ailem olan gazeteden kendi isteÄŸimle ayrÄ±lÄ±yorum” dedi.

Milliyetteki 21 yÄ±llÄ±k yolculuÄŸum bitti. Ä°kinci evim ve ailem olan gazeteden kendi isteÄŸimle ayrÄ±lÄ±yorum. Merak eden dostlar için ÅŸuraya küçük bir veda koydum. https://t.co/h6ZYqfxdZB — Gökçer TahincioÄŸlu (@gtahincioglu) 1 Ekim 2018

TahincioÄŸlu, “Merak eden dostlar için ÅŸuraya küçük bir veda koydum” diyerek blog adresinden bir yazÄ± paylaÅŸtÄ±. TahincioÄŸlu veda yazÄ±sÄ±nda ÅŸu ifadeleri kaleme aldÄ±: “Gazeteden kendi isteÄŸimle ayrÄ±lÄ±yorum. Soranlar için belirteyim, bu ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±n dün yayÄ±mlanan, “Ben affetmiyorum” yazÄ±sÄ±yla en ufak bir baÄŸlantÄ±sÄ± yok. AyrÄ±lÄ±k önceden kesinleÅŸmiÅŸti ve benim için çok önemli bu yazÄ±yÄ±, ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±m kesinleÅŸmesine raÄŸmen yazmama izin verdikleri için teÅŸekkür ederim. (...) KÄ±rdÄ±ÄŸÄ±m, üzdüÄŸüm, bilmeden canÄ±nÄ± acÄ±ttÄ±ÄŸÄ±m kim varsa özür diliyorum. Milliyet benim için “hayat” demekti ve burada çok deÄŸerli gazeteciler, büyük bir emekle çalÄ±ÅŸmaya devam ediyor. Benim için yolculuÄŸun bu kÄ±smÄ± bitti. Kalan kÄ±smÄ± umarÄ±m iyi geçer.”

TahincioÄŸlu yazÄ±sÄ±nda, daha önce hiç paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± bir olaydan bahsetmiÅŸ, ablasÄ±nÄ±n 58 yerinden bÄ±çaklanarak, 3 aylÄ±k bebeÄŸinin yanÄ±nda, üç beÅŸ tane çeyrek altÄ±n için hÄ±rsÄ±zlar tarafÄ±ndan öldürülmesini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a, hükümete ve muhalefete seslenen TahincioÄŸlu, "Yüksek siyaset gereÄŸi, 'tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z' 'ceza indirimi' ya da 'af'"Ä±n acÄ± ve adaletsizlik hissi verdiÄŸini ifade ettmiÅŸti.

Gazeteden bir ayrÄ±lÄ±k haberi de Türker KarapÄ±nar’dan geldi. KarapÄ±nar, sosyal medya hesabÄ±ndan ÅŸu mesajÄ± paylaÅŸtÄ±: “MesleÄŸi öÄŸrendiÄŸim, her birinden büyük heyecan duyduÄŸum yüzlerce habere imza attÄ±ÄŸÄ±m Milliyet’teki maceramÄ±n sonuna geldim. Kendi isteÄŸimle gazetemden ayrÄ±lmaya karar verdim.” (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

MesleÄŸi öÄŸrendiÄŸim, her birinden büyük heyecan duyduÄŸum yüzlerce habere imza attÄ±ÄŸÄ±m Milliyet'teki maceramÄ±n sonuna geldim. Kendi isteÄŸimle gazetemden ayrÄ±lmaya karar verdim. — Türker KarapÄ±nar (@tkarapinar) 1 Ekim 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:42

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