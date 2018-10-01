Odak Dergisi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na operasyon

Ankaraâ€™da sabah yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda Odak Dergisi Ã§alÄ±ÅŸanÄ± 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda sabah saatlerinde TEM polisleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan ev baskÄ±nlarÄ±nda Odak Dergisi çalÄ±ÅŸanlarÄ± Hasan Özdemir, Hüseyin ArlÄ±er ve Eray Zavar’Ä±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SoruÅŸturmanÄ±n kapsamÄ± hakkÄ±nda bilgi edinilemedi. GözaltÄ±lar sonrasÄ±nda Odak Dergisi’nin internet sitesinde yapÄ±lan açÄ±klamada, “Dergimiz yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan beri okurlarÄ±na ve çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik sayÄ±sÄ±z operasyon, baskÄ± ve tutuklama gördü. Her defasÄ±nda belki de daha aÄŸÄ±r ÅŸartlara raÄŸmen yoluna devam etti. Elbette baskÄ±larÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± izleri kapatmak, yeniden toparlanmak zaman aldÄ±. Kimi dönem zor olsa da, dönem dönem bir çoÄŸumuz karamsarlÄ±ÄŸa düÅŸsek de yÄ±lmadan devam ettik, edeceÄŸiz de. BaÅŸka bir dünyanÄ±n mümkün olduÄŸuna dair inancÄ±mÄ±z hala canlÄ± ve diri!” ifadelerine yer verildi. (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:29

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