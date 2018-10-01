EMÄ°S sÃ¶zleÅŸmesi arabulucu aÅŸamasÄ±nda

EMÄ°S sÃ¶zleÅŸmesi kapsamÄ±ndaki Schneider Ã‡iÄŸli ve Manisa fabrikalarÄ±nÄ±n iÅŸyeri temsilcileri, daha iyi bir sÃ¶zleÅŸme iÃ§in mÃ¼cadele edeceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

Dilek OMAKLILAR

Ä°zmir

Elektromekanik Metal Ä°ÅŸverenleri SendikasÄ± (EMÄ°S) ile fabrikalarda örgütlü BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±nda 2500 iÅŸçi adÄ±na yürütülen grup sözleÅŸmesi, anlaÅŸma saÄŸlanamamasÄ± nedeniyle arabulucu aÅŸamasÄ±na gidiyor. Åžimdiye kadar yapÄ±lan görüÅŸmelerde 39 maddede anlaÅŸma saÄŸlanÄ±rken, 34 maddede ise anlaÅŸma saÄŸlanamadÄ±. EMÄ°S sözleÅŸmesi kapsamÄ±nda bulunan Schneider ÇiÄŸli ve Manisa fabrikalarÄ±nÄ±n iÅŸyeri temsilcileri, daha iyi bir sözleÅŸme için mücadele edeceklerini bildirdi.

ÇiÄŸli Organize Sanayi Bölgesinde kurulu olan Schneider fabrikasÄ± Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Sedat Sadak, “Yeni dönem sözleÅŸme için görüÅŸmeler yapÄ±ldÄ±. Yüzde 16 zaman önerisinde bulunmuÅŸlardÄ±, biz bunu kabul etmedik. Kabul etmediÄŸimiz için de uyuÅŸmazlÄ±k tutuldu ve arabuluculuk atandÄ±. Bizim talebimiz genel olarak bakÄ±lÄ±rsa, ortalama yüzde 25 zam, sosyal haklarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±. AyrÄ±ca doktordan aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z raporlar kesiliyordu, onlarÄ±n kesilmemesi” dedi. Toplam 39 maddede anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± 34 maddede ise anlaÅŸÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sadak, “AnlaÅŸma saÄŸlanamayan maddeler için uyuÅŸmazlÄ±k tutuldu. BunlarÄ±n yüzde 90’Ä± maddi meseleler” dedi.

‘DAHA Ä°YÄ° BÄ°R SÖZLEÅžME Ä°ÇÄ°N MÜCADELE EDECEÄžÄ°Z’

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde kurulu Schneider Ä°ÅŸyeri Temsilcisi Murat Gözlükavak da patron tarafÄ±ndan sunulan ücret teklifini kabul etmediklerini, arabulucunun atanmasÄ±nÄ± beklediklerini söyledi. Gözlükavak, “Ä°ki dönemdir Schneider Manisa fabrikasÄ±nda sözleÅŸmelerimiz hep iÅŸverenin son dakikaya kadar bazÄ± ÅŸeyleri bekletmesiyle grev kararlarÄ± alarak geçti. Biz bu dönem iÅŸverenden, daha bir yaklaÅŸÄ±m bekleyerek iyi sözleÅŸme imzalanmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Ama bu iÅŸler de mücadele ile oluyor” dedi. Gözlükavak, ÅŸöyle devam etti: “Ä°ÅŸveren ülkenin ÅŸuan ki durumunda her ÅŸeye ortalama yüzde 25-30 zam gelirken iÅŸçilere hâlâ bu teklifi dayatmaya devam ederse biz de örgütlülüÄŸümüzden gelen güçle birlikte mücadeleye devam edeceÄŸiz. EkmeÄŸimiz için, daha iyi haklarla çalÄ±ÅŸmak için iÅŸçilerle birlikte mücadelede etmeye hazÄ±rÄ±z.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:30

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