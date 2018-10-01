Ä°TÃœ Vadi YurtlarÄ±'ndaki yemekhanenin kapatÄ±lmasÄ±na tepki

Ä°stanbul Teknik Ãœniversitesi Ã¶ÄŸrencileri, Vadi YurtlarÄ±'ndaki yemekhanenin kapatÄ±lmasÄ±na tepkili.

Yeni eÄŸitim öÄŸretim yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±yla ekonomideki daralmanÄ±n etkisi üniversitelerde de kendisini hissettirmeye baÅŸladÄ±. Ä°stanbul Teknik Üniversitesi Vadi YurtlarÄ± yemekhanesi kapatÄ±ldÄ±.

Bunun üzerine öÄŸrenciler kantinde bir forum yaparak yemekhaneyi nasÄ±l tekrar açtÄ±racaklarÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸtÄ±lar. Vadi YurtlarÄ± yemekhanesinin geçmiÅŸ yÄ±llarda öÄŸrencilerin mücadelesiyle açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu hakkÄ± korumak için de yine öÄŸrencilerin mücadele etmesi gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

Bütün bloklarda ve katlarda imza toplayan öÄŸrenciler, çarÅŸamba günü 12.30'da dilekçeleriyle rektörlüÄŸe yürüyecekler. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:22

www.evrensel.net