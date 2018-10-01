Netflix yalanladÄ± ama sansÃ¼r sadece TÃ¼rkiyeâ€™ye

RTÃœK yÃ¶netmeliÄŸi resmi gazetede yayÄ±mlanmadan Netflix sansÃ¼re baÅŸladÄ±. Sadece TÃ¼rkiye'de uygulanan sansÃ¼r Netflix tarafÄ±ndan yalanlandÄ±.

RTÜK’ün Netflix, BluTV, PuhuTV gibi internet platformlarÄ±na denetim uygulayacaÄŸÄ± yasa taslaÄŸÄ±nÄ±n onaylanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ilk sansür Netflix’teki bir animasyon filmine geldi. Over the Garden Wall/Bahçe DuvarÄ±nÄ±n Ötesinde isimli animasyonu Netflix üzerinden Türkiye’de izleyen kullanÄ±cÄ±lar sigara sahnelerine uygulanan sansürü sosyal medyada teÅŸhir etti.

Netflix Türkiye ise bu otosansür iddiasÄ±nÄ± yalanlayan bir açÄ±klamada bulunsa da Netflix’e VPN üzerinden baÄŸlantÄ± saÄŸlayarak aynÄ± animasyon açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda herhangi bir sansüre rastlanmÄ±yor. Netflix Türkiye açÄ±klamada ilgili yapÄ±m üzerinde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “Söz konusu yapÄ±mÄ±n yayÄ±n haklarÄ± farklÄ± bir içerik üreticisinden satÄ±n alÄ±nmÄ±ÅŸ olup, yapÄ±m Netflix’e ÅŸu an servisimizde yer aldÄ±ÄŸÄ± haliyle teslim edilmiÅŸtir” sözlerine yer verdi.

RTÜK’ün internet üzerinden yapÄ±lan radyo ve TV yayÄ±nlarÄ±nÄ± denetim ve yaptÄ±rÄ±m kurallarÄ±na baÄŸlayan Radyo, Televizyon ve Ä°steÄŸe BaÄŸlÄ± YayÄ±nlarÄ±n Ä°nternet OrtamÄ±ndan Sunumu HakkÄ±ndaki Yönetmelik 25 Eylül’de onaylanmÄ±ÅŸ, böylece internet yayÄ±nlarÄ± RTÜK denetimine tabi olmuÅŸtu.

AyrÄ±ca kullanÄ±cÄ±lar, RTÜK’ün internete sansürde bulunmasÄ±nÄ± öngören yasa çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±ndan bu yana Netflix üzerinde pek çok içeriÄŸin benzer ÅŸekilde sansürlendiÄŸini bildiriyor. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Ä°nternette RTÃœK sansÃ¼rÃ¼ kabul edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 17:59

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