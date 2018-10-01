HDP: Ã‡Ã¶zÃ¼mÂ iÃ§in tecrit kaldÄ±rÄ±lmalÄ±

HDP Batman Milletvekili AyÅŸe BaÅŸaran, KÃ¼rt sorununda Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n Ã–calan ile yakÄ±n olduÄŸunu, bunun yolunun da tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nda geÃ§tiÄŸini sÃ¶yledi.Â

HDP Batman Milletvekili AyÅŸe BaÅŸaran, AÄ°HM’nin Abdullah Öcalan aleyhine verdiÄŸi kararÄ± deÄŸerlendirerek, Kürt sorununda çözümün Öcalan ile yakÄ±n olduÄŸunu, bunun yolunun da tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nda geçtiÄŸini söyledi.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’a yönelik “kötü muamele ve iÅŸkenceye” dair avukatlarÄ±nÄ±n 2010 yÄ±lÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurunun Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM) tarafÄ±ndan reddedilmesini HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu Sözcüsü ve Batman Milletvekili AyÅŸe Acar BaÅŸaran, Mezopotamya haber ajansÄ±ndan Diren Yurtsever ve Berivan Altan’a deÄŸerlendirdi.

AÄ°HM’nin kararÄ±nÄ± politik olarak deÄŸerlendiren BaÅŸaran, kararÄ±n yapÄ±lan muhtemel pazarlÄ±klar sonucu verildiÄŸini söyledi. BaÅŸaran, “Türkiye’de uzun süredir özellikle son üç yÄ±ldÄ±r benzer durumlarla karÅŸÄ±laÅŸÄ±yorduk. Ama AÄ°HM’nin bu kadar aleni politik kararlar verdiÄŸi bir süreç tarihte görülmemiÅŸtir” dedi.

‘ÇÖZÜM BÄ°R KOSTERÄ°N ADAYA ULAÅžMASI KADAR YAKINDIR’

Öcalan’a dönük AÄ°HM kararÄ± ile birlikte çözüm gücünün susturulmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden BaÅŸaran, “Öcalan, çözüm süreci döneminde baÅŸ müzakereci ve sürecin muhatabÄ± olarak kabul edilen, onlarca defa milletvekillerimizden oluÅŸan heyetler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla görüÅŸleri ve önerileri alÄ±nan, süreci belli bir noktaya getiren bir kiÅŸiliktir” dedi. BaÅŸaran, “Öcalan’a uygulanan bu kesintisiz tecrit savaÅŸÄ±n giderek derinleÅŸmesine neden oluyor. ErdoÄŸan’Ä±n dünyanÄ±n en uzak mesafelerine giderek turlar yapmasÄ±na gerek yok. Çözüm çok yakÄ±ndadÄ±r, bir kaç saat mesafededir. Bir kosterin bir adaya ulaÅŸmasÄ± kadar yakÄ±ndÄ±r. Bir mesajÄ±n daha önce Newroz’da olduÄŸu gibi kamuoyuna ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± kadar yakÄ±ndÄ±r. Daha basit ve daha etkili bir çözüm var. O da SayÄ±n Öcalan ile görüÅŸme saÄŸlamakla ve kabul edilemez tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±ndan geçer” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:06

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