'Talepleri sahiplenip ortak mÃ¼cadele etmeliyiz'

DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir ÅŸubelerinin 3 Ekimâ€™deki iÅŸ bÄ±rakma eylemine TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'e baÄŸlÄ± sendikalardan destek geldi.

Metehan UD

Ä°zmir

DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ Ä°zmir ÅŸubelerinin 3 Ekim’de “Krizin faturasÄ±nÄ± çÄ±karanlar ödesin” çaÄŸrÄ±sÄ±yla yapacaÄŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemine Türk-Ä°ÅŸ’e baÄŸlÄ± sendikalarÄ±n ÅŸube baÅŸkanlarÄ±ndan destek açÄ±klamasÄ± geldi. Evrensel’e konuÅŸan ÅŸube baÅŸkanlarÄ±, hükümetin açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± orta vadeli ekonomi programÄ±nÄ±n hayata geçmesi durumunda krizin yükünün tamamen emekçilerin üzerine yÄ±kÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek konfederasyonlara ortak hareket etme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Genel-Ä°ÅŸ’in almÄ±ÅŸ olduÄŸu iÅŸ bÄ±rakma kararÄ±nÄ±n tüm emekçiler tarafÄ±ndan desteklenmesi gerektiÄŸini belirten SaÄŸlÄ±k-Ä°ÅŸ Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Adem SarÄ±çoban, “Derdimiz ortak. Her geçen gün artan enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda maaÅŸlarÄ±n erimesi hak kayÄ±plarÄ±na yol açÄ±yor. YapÄ±lan eylemin taleplerini doÄŸru buluyoruz ve sonuna kadar desteklenmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyoruz. Hükümet açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± orta vadeli programla kÄ±dem tazminatÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmaya açacaÄŸÄ±nÄ± ve zorunlu BES’i sürdüreceÄŸini dile getiriyor. Bu, krizin yükünü daha da emekçilerin üstüne yÄ±kmaktÄ±r. Üstüne bir de geçmiÅŸi karanlÄ±k IMF benzeri bir ÅŸirkete ekonominin iplerini verecekler. Hükümet topladÄ±ÄŸÄ± parayla ÅŸirketlere teÅŸvik vermeyi planlÄ±yor” dedi.

‘BÄ°RLEÅžTÄ°ÄžÄ°MÄ°ZDE FATURAYI PATRONLAR ÖDER’

FaturanÄ±n emekçilere kesilmemesi için ortak mücadele örülmesi gerektiÄŸini de dile getiren SarÄ±çoban ÅŸunlarÄ± söyledi: “Krizi yaratanlar kimse faturayÄ± onlarÄ±n ödemesi lazÄ±m demenin zamanÄ± geldi. Ä°ÅŸçiler, emekçiler birleÅŸtiÄŸinde ancak krizin yükünü patronlara ödetebilir. SendikalÄ±-sendikasÄ±z bütün iÅŸçilerin emekçilerin bu talepler etrafÄ±nda birleÅŸmesi, sendikal rekabetin yerini sendikal dayanÄ±ÅŸmaya bÄ±rakmalÄ± ve ortak bir mücadele zemininde bu iÅŸi yürütmek gerekiyor. Ä°zmir’in emek tarihi buna alÄ±ÅŸkÄ±n ve bir kez daha ortak mücadelenin nasÄ±l yürütüleceÄŸini ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum.”

‘TÜRK Ä°Åž DE HAREKETE GEÇMELÄ°’

TES-Ä°Åž Ä°zmir 1 No’lu Åžube BaÅŸkanÄ± Muharrem Ekim de Türk-Ä°ÅŸ konfederasyonun da emekçilerin hak kayÄ±plarÄ±na karÅŸÄ± harekete geçmesi gerektiÄŸini vurgulayarak, “Emekten gelen gücün sahaya indirilmesi ile ancak hükümetin iÅŸçileri dikkate alacaÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Hükümetin orta vadeli programÄ± krizden çÄ±kÄ±ÅŸÄ± saÄŸlamayacaktÄ±r. ÜretmediÄŸimiz, ithal ettiÄŸimiz sürece kriz devam edecektir. Ä°ÅŸçi konfederasyonlarÄ±nÄ±n ve sendikalarÄ±n yan yana gelerek bunu eyleme dönüÅŸtürmediÄŸi sürece biz de çözüm saÄŸlayamayÄ±z, yoksa birbirimizi kandÄ±rarak devam ederiz. CumhurbaÅŸkanÄ± kriz yok diyor ama insanlarÄ±n alÄ±m gücü düÅŸmüÅŸ, vatandaÅŸ her aldÄ±ÄŸÄ± domatese, ekmeÄŸe yüzde elli fazla ödüyor. Bu kriz var demektir. Kriz söylemlerle geçiÅŸtirilecek bir ÅŸey deÄŸil” dedi.

‘KRÄ°ZÄ°N ETKÄ°LERÄ° DAHA ÇOK HÄ°SSEDÄ°LMEYE BAÅžLANDI’

DERÄ°TEKS Ä°zmir Åžube BaÅŸkanÄ± Makum Alagöz de yaÅŸanan finansal krizin etkilerinin emekçiler üzerinde daha çok hissedilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, “Daha ÅŸimdiden temel tüketim ürünlerine zamlar geldi, marketlerde hemen hemen her gün etiketler deÄŸiÅŸiyor, elektrikten akaryakÄ±ta her ÅŸeyin fiyatÄ± artÄ±yor. Kriz yok deniliyor fakat birçok fabrikadan iÅŸten çÄ±kÄ±ÅŸ haberleri gelmeye baÅŸladÄ±. Asgari ücret yüzde 40 eridi her ÅŸeye zam gelmesine raÄŸmen ücretlerimize bir düzenleme yapÄ±lmÄ±yor. Birçok firma konkordato ilanÄ± veriyor ve devlet o ÅŸirketlerin borcunu ödeme gayretinde. Fakat iÅŸçiye emekçiye dönük pozitif bir uygulama yok. Üstene bir de manipülasyon diyor” ifadelerini kullandÄ±.

‘OVP KRÄ°ZÄ°N Ä°LANIDIR’

AçÄ±klanan orta vadeli programÄ±n resmen krizin ilanÄ± durumunda olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Alagöz ÅŸunlarÄ± söyledi: “Üstelik açÄ±klanan pakette daha çok esnek çalÄ±ÅŸma kÄ±dem tazminatÄ±mÄ±zÄ±n peÅŸkeÅŸ çekilmesi ve zorunlu BES gibi bizlerin hayatÄ±nÄ± daha zora sokacak maddeler var. Bu geliÅŸmeler Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda biz sendikalara çok iÅŸ düÅŸüyor. Türk-Ä°ÅŸ genel baÅŸkanÄ±nÄ±n açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± gibi ilk hedefimiz asgari ücretin 2000 TL’nin altÄ±na düÅŸmemesi için ortak bir mücadeleyi örgütlemeliyiz. AyrÄ±ca 3 Ekim’de iÅŸ bÄ±rakacak olan Genel-Ä°ÅŸ üyelerinin taleplerini sahiplenip ortak mücadele etmeliyiz.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:04

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