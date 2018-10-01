ElazÄ±ÄŸ Cezaeviâ€™nde keyfi uygulamalar

ElazÄ±ÄŸ Cezaevi'nde aÄŸÄ±r hastalarÄ±n ve temel ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz durumda olanlarÄ±n keyfi olarak tekli odada tutulduÄŸu belirtildi.

ElazÄ±ÄŸ Cezaevi’nde tutuklularla görüÅŸen Zindanlarla DayanÄ±ÅŸma Ä°nisiyatifi’nden Avukat Bünyamin Åžeker, aÄŸÄ±r hastalarÄ±n ve temel ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz durumda olanlarÄ±n keyfi olarak tekli odada tutulduÄŸunu söyledi.

Zindanlarla DayanÄ±ÅŸma Ä°nisiyatifi’nden Avukat Bünyamin Åžeker, ElazÄ±ÄŸ Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± durumlara karÅŸÄ± Mezopotamya AjansÄ±ndan Esra Solin Dal’a deÄŸerlendirmeler yaptÄ±.

Ä°HLALLERÄ°N EN YOÄžUN OLDUÄžU CEZAEVLERÄ°

Av. Åžeker, dÄ±ÅŸarÄ±daki siyasi atmosferin cezaevlerine yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve resmi olarak kalkan OHAL uygulamalarÄ±n devam ettiÄŸini söyledi. Siyasi tutuklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± 113 cezaevi olduÄŸunu ve bu cezaevlerinin tümünde hak ihlallerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bilgisini veren Åžeker, Tarsus, ElazÄ±ÄŸ, Van cezaevlerinde en yoÄŸun hak ihlallerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± yerler olduÄŸunu kaydetti. Åžeker, “ElazÄ±ÄŸ Cezaevi kampüs ÅŸeklinde bir cezaevi. Åžu anda T Tipi kadÄ±n KapalÄ±, 1 No’lu Yüksek Güvenlikli ve 2 No’lu Yüksek Güvenlikli olmak üzere 3 cezaevi var. Kampüs içerisinde siyasi tutuklarÄ±n kaldÄ±ÄŸÄ± T Tipi, 1 ve 2 No’lu Yüksek Güvenlikli cezaevlerinde toplam sayÄ± deÄŸiÅŸkenlik göstermekle beraber 300 ila 350 arasÄ±nda tutuklu yatmakta ve bu sayÄ± da deÄŸiÅŸiyor. Siirt’ten Tarsus’tan yine getirilenler oluyor. Cezaevinde ÅŸu an 3 farklÄ± idare söz konusu. Her bir cezaevinde idareler farklÄ± olduÄŸundan uygulamalar da farklÄ±lÄ±k gösteriyor” diye belirtti.

‘AYAKTA SAYIM DAYATMASI DEVAM EDÄ°YOR’

FotoÄŸraf: MA

OHAL sonrasÄ± ElazÄ±ÄŸ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 150 tutuklunun ayakta sayÄ±mÄ± kabul etmediÄŸi için darp edildiÄŸini belirten Åžeker, bu konuda hem tutuklular hem de DiyarbakÄ±r Barosu tarafÄ±ndan suç duyurusunda bulunulmasÄ±na raÄŸmen savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturmanÄ±n sonuçsuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Tutuklulara yönelik ayakta sayÄ±m uygulamasÄ±nÄ±n hala devam ettiÄŸini aktaran Åžeker, kamerayla içeri girip sayÄ±m esnasÄ±nda ayakta sayÄ±m vermeyenlerin tespit edilerek, haklarÄ±nda birden fazla disiplin soruÅŸturmasÄ± yürütüldüÄŸünü söyledi.

‘300’E YAKIN TEKLÄ° ODA BULUNUYOR’

ElazÄ±ÄŸ Cezaevi Kampüsü içerisinde 1 ve 2 No’lu Yüksek Güvenlikli cezaevlerinde toplamda 300 yakÄ±n tekli oda bulundurulduÄŸuna vurgulayan Åžeker, “Tekli oda olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ±, aslÄ±nda hücre ve tecrit yeri olarak deÄŸerlendirdiÄŸimiz odalar. O odalarda ÅŸu anda 60’a yakÄ±n tutuklu bulunmakta” dedi.

‘AÄžIR HASTALAR TEKLÄ° ODADA TUTULUYOR’

Bu uygulamalarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda saÄŸlÄ±k ve revire çÄ±kmanÄ±n problemli olduÄŸunu da hatÄ±rlatan Åžeker, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “TutuklularÄ±n, revir koÅŸullarÄ±nda tedavi edilememe sorunlarÄ± var. ÖrneÄŸin; tekli hücrede kalan kalp hastasÄ± olan LeÅŸker Acer, YaÅŸar KÄ±rmÄ±z, aÄŸÄ±r hasta hükümlü ve tek odada kalÄ±yor. Yine Gürbüz Topçu, bir tarafÄ± tamamÄ±yla felç bir gözünü kaybetti ve tedaviye ihtiyacÄ± var. Tekli odada tutuluyor. Temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layamaz durumda olan tutuklular ve hükümlüler de tekli odalarda tutuluyor. Bir kalp hastasÄ±nÄ±n yanÄ±nda mutlaka birinin olmasÄ± gerekir. Bu, raporlarÄ±nda mevcut; ancak idarenin keyfi bir ÅŸekilde tekli odada tutmasÄ± durumu söz konusu. Böylelikle tedavileri aksÄ±yor.”

GAZETE TALEBÄ° KARÅžILANMIYOR

Kitap ve gazete kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ve özelikle kargoyla gelen kitaplarÄ± teslim etmede ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Åžeker, “ÖrneÄŸin, Yeni YaÅŸam gazetesi isteniyor. Ancak gazete çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± günden bugüne hiçbir ÅŸekilde ElazÄ±ÄŸ Cezaevi’ne verilmiyor” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:57

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