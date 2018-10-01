Ankaraâ€™da 5 yÄ±lda 300 iÅŸÃ§i can verdi

Ankara Ä°SÄ°G tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda Ankara'da 2013â€™ten bu yana en az 300 emekÃ§inin iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi belirtildi.

1 milyon 900 bin iÅŸçi sayÄ±sÄ±yla Türkiye’deki iÅŸçi istihdamÄ±nÄ±n yüzde 7’sinin bulunduÄŸu Ankara’da, 2013’ten bu yana en az 300 emekçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ankara Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan raporda ÅŸu bilgiler yer aldÄ±:

â– Ä°ÅŸsiz sayÄ±sÄ± giderek artan Ankara’da 250 bin iÅŸsiz bulunuyor. Ä°ÅŸsizlik oranÄ±, yüzde 11.4 ile resmi olarak yüzde 10.9 olan Türkiye ortalamasÄ±nÄ±n üzerinde.

â– Çocuk iÅŸçiler ve göçmen-mülteci iÅŸçilerse pek çok aynÄ± iÅŸi yapan yetiÅŸkinlerin aldÄ±ÄŸÄ± ücretin yarÄ±sÄ± ya da daha azÄ±nÄ± alÄ±yor.

â– Ankara’da sokakta çalÄ±ÅŸmaya baÅŸlama yaÅŸ ortalamasÄ± 10.26 Sokakta çalÄ±ÅŸan her 10 çocuktan 4’ü fiziksel ve cinsel ÅŸiddete maruz kalÄ±yor. 2016’da Ankara’da çÄ±raklÄ±k sigortasÄ± kapsamÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan 83 bin 348 çocuk bulunuyor.

â– Ankara’da tam zamanlÄ± çalÄ±ÅŸan 445 bin, yarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸan 86 bin kadÄ±n bulunuyor.

â– Ankara’da yaklaÅŸÄ±k olarak 130 bin civarÄ±nda kayÄ±tlÄ± göçmen ve mülteci olduÄŸu biliniyor. ÇalÄ±ÅŸma izniyle çalÄ±ÅŸan 9888 mülteci/göçmen iÅŸçi bulunuyor. Göçmen ve mülteciler, yerli iÅŸçilere kÄ±yasla daha düÅŸük ücretle çalÄ±ÅŸÄ±yor.

â– Ankara’da 2013’ten bu yana en az 300 emekçi iÅŸ cinayetlerinde yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

2013’ten bu yana 25 kadÄ±n, 9 çocuk, 11 mülteci/göçmen iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±rken can verdi. (ANKARA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:54

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