BeÅŸiktaÅŸlÄ±lara saldÄ±ran Bursaspor taraftarlarÄ±ndan 2'si gÃ¶zaltÄ±nda

Ãœzerlerinde BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± bulunan 2 BeÅŸiktaÅŸlÄ±ya yumruk ve tekmelerle saldÄ±ran Bursaspor taraftarlarÄ±ndan 2 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesislerinde, cumartesi günü, üzerlerinde BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± bulunan 2 BeÅŸiktaÅŸlÄ±ya yumruk ve tekmelerle saldÄ±ran Bursaspor taraftarlarÄ±ndan 2 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Maçlara giriÅŸ yasaÄŸÄ± bulunan 2 kiÅŸi hakkÄ±nda, ‘kasten adam yaralamak’ suçundan iÅŸlem yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtildi. Güvenlik kamerasÄ± kayÄ±tlarÄ±ndan saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren diÄŸer kiÅŸilerin de kimliÄŸinin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Olay, 29 Eylül Cumartesi günü saat 02.30 sÄ±ralarÄ±nda, meydana geldi. Ä°stanbul’da BeÅŸiktaÅŸ- Kayserispor maçÄ±nÄ± izledikten sonra Kütahya’nÄ±n Gediz ilçesine gitmek üzere otobüsle yola çÄ±kan, BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± olan Halil Ä°brahim IÅŸÄ±k ile Åžerafettin BaÅŸ, Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki dinlenme tesisine geldi. Ä°kili, burada, Sivasspor ile deplasmanda maç yapan Bursaspor’un Sivas’a giden taraftarlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Bu sÄ±rada Bursasporlu bazÄ± taraftarlar, BeÅŸiktaÅŸlÄ± IÅŸÄ±k ile BaÅŸ’a tekme ve yumruklarla saldÄ±rdÄ±. Dinlenme tesisinde bulunanlar saldÄ±rganlarÄ± uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Yaralanan ikiliden Åžerafettin BaÅŸ’Ä±n ayaÄŸÄ±nÄ±, saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda yere düÅŸerken, cam sehpanÄ±n sivri tarafÄ± kesti. Halil Ä°brahim IÅŸÄ±k ile Åžerafettin BaÅŸ, kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Bozüyük Devlet Hastanesi’nde tedavileri yapÄ±ldÄ±ktan sonra taburcu edildi. (Bursa/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:40

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