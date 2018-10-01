Filistinlilerâ€™den boykot ve grev

Filistinliler, Ä±rkÃ§Ä± Yahudi ulus devlet yasasÄ± ile DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n doÄŸusunda yer alan Han el-Ahmer'in yÄ±kÄ±mÄ±na karÅŸÄ± boykot ve grev kararÄ± aldÄ±.

Ä°srail’in iÅŸgali altÄ±ndaki Gazze ve BatÄ± Åžeria ile Ä°srail’de Filistinlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ÅŸehirlerde, Ä±rkçÄ± Yahudi ulus devlet yasasÄ± ile Ä°srail’in DoÄŸu Kudüs’ün doÄŸusunda yer alan Han el-Ahmer’i yÄ±kma kararÄ±nÄ± protesto için genel greve çÄ±kÄ±ldÄ±.

Gazze Åžeridi’ndeki Filistinli gruplarÄ±n büyük bölümünü bünyesinde barÄ±ndÄ±ran Filistin Ulusal ve Ä°slami Güçler Komitesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, grevin, ticaret sektörünü, hükümete baÄŸlÄ± olan ve olmayan tüm kurumlarÄ± kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Komite, Ä±rkçÄ± yasaya tepki göstererek, Han el-Ahmer sakinleriyle dayanÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ±nÄ± ifade etti.

BatÄ± Åžeria’dan da toplu halk eylemlere katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±larÄ± yapÄ±ldÄ±.

ÜNÄ°VERSÄ°TELERDE BOYKOT

Gazze’deki 4 üniversite ile bir fakülte de eyleme katÄ±lacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

Ramallah’taki Filistin yönetimine baÄŸlÄ± Filistin Para Otoritesi (Merkez BankasÄ± mesabesinde), Gazze ve BatÄ± Åžeria’daki banklarÄ±n bugün çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± ve greve dahil olduÄŸunu duyurdu. Ä°srail meclisinde temmuz ayÄ±nda çok az oy farkÄ±yla kabul edilen Yahudi ulus devlet yasasÄ±, iki farklÄ± vatandaÅŸ modeli öngörüyor. Buna göre, yaklaÅŸÄ±k 9 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 20’den fazlasÄ±nÄ± oluÅŸturan AraplarÄ±n ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ konumuna düÅŸeceÄŸi belirtiliyor.

HAN EL AHMER’DE NE OLDU?

Ä°srail Yüksek Mahkemesi, mayÄ±s ayÄ±nda Han el-Ahmer bölgesinde yaklaÅŸÄ±k 190 Filistinlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± derme çatma barakalar ile bölgedeki baÅŸka yerlerden gelen 170 öÄŸrencinin eÄŸitim gördüÄŸü okulun yÄ±kÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Mahkemenin kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan temmuz ayÄ± baÅŸÄ±nda Ä°srail polisi eÅŸliÄŸinde bölgeye gelen yÄ±kÄ±m ekibi, Filistin’in farklÄ± yerlerinden gönüllüler ve bölge halkÄ±nÄ±n direniÅŸiyle karÅŸÄ±laÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Hem uluslararasÄ± camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direniÅŸi sebebiyle Ä°srail güçleri yÄ±kÄ±mÄ± gerçekleÅŸtirememiÅŸ, Ä°srail mahkemesi de bölge sakinlerinin baÅŸvurusu üzerine yÄ±kÄ±m kararÄ±nÄ± askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül’de de Han el-Ahmer’deki yÄ±kÄ±m kararÄ±na yapÄ±lan itirazÄ± reddederek, bölgenin 7 gün içinde boÅŸaltÄ±lmasÄ±na ve yÄ±kÄ±mlarÄ±n baÅŸlatÄ±lmasÄ±na hükmetmiÅŸti. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:34

www.evrensel.net