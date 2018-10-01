Ã–ÄŸretmenler bedelli askerliÄŸi erteleyebilecek

Ã–ÄŸretmenler baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± askerlik ÅŸubelerine baÅŸvuruda bulunarak 21 gÃ¼nlÃ¼k temel askerlik eÄŸitimlerini yarÄ±yÄ±l veya yaz tatiline erteleyebilecek

"YarÄ±yÄ±l ve yaz tatiline erteleme düzenlemesi" öncesi celp dönemi gelen ve askere çaÄŸrÄ±lan öÄŸretmenler için yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±. Söz konusu durumda olan öÄŸretmenler, askerliklerini yarÄ±yÄ±l veya yaz tatiline erteyelebilecek.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, ilgili düzenlemenin yürürlüÄŸe girmesinden önce askerliÄŸe çaÄŸrÄ±lan öÄŸretmenlerin de düzenlemeden faydalanmasÄ±na karar verdi.

21 günlük temel askerlik eÄŸitimlerini erteletmek isteyen öÄŸretmenlerin, baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± askerlik ÅŸubeye giderek baÅŸvuruda bulunmasÄ± gerekiyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:19

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